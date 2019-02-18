胡偉良／從房地產看台灣的發展困境

▲台灣的房價居高不下。（圖／記者湯興漢攝）

●胡偉良／品嘉建設關係企業創辦人，著有《胡偉良的房產世界》。

這些年來房價被炒高了，不少民眾（尤其是年輕人）因為買不起房，開始咒罵政府、責怪建商。「怪房市太貴，卻不檢討自己沒有儲蓄習慣」、「把買不起房推給上一代跟政府，卻沒想要腳踏實地努力」、「只在電腦前面出一張嘴，怪東怪西怪別人，就是不怪自己。」這些人從未認真地試圖找出突破困境的方法。

仇商、反商的態度無助於改變現狀或解決問題。當整個社會都陷入這種仇商、反商的氛圍時，台灣也逐漸喪失向上的動力。今天房價太高，當然跟政府無能、官商勾結、建商和地主太貪有關，加上炒房的投機客推波助瀾，但是一般民眾也難辭其咎。

台灣已經陷入了日趨下流的底層困境

今天的台灣街頭，到處都可以看到夾娃娃機店充斥，去年更為了衛生紙的「漲價在即」，民眾陷入了瘋搶的狂潮，也引起國際媒體的注意和報導；不久前COSTCO的年度大拍賣，縱然優惠的折扣數並不高，卻造成鄰近路段整個塞爆；一個新賣場的開幕，只因為祭出了免費早餐的優惠，居然也引發了「民眾大排長龍，浪費幾個小時排隊等待，只為了領取一份免費早餐」的怪象。這些現象固然顯示台灣人「順天樂命」，愈來愈容易滿足於一些生活上的「小確幸」，但另一方面，是不是也突顯台灣人已經愈來愈沒志氣、懶散、貪婪，貪小便宜，只能巴望著去撿天上掉下來的禮物？卻不思奮鬥進取？當整個社會都陷入這樣的「瘋狂」情境時，實則台灣已陷入自暴自棄的困境。

台灣的人心已經不再可愛

善良而樸實的心志，誠實、友善而好禮的人民，公平、公正而為人設想的處世態度，都曾經是我們過去生活的一部分，也讓我們成為華人地區的宜居之所，眼見當今台灣人的民心正在快速質變，變得更功利、自私而盲從，失去了分辨是非、善惡的思辨能力，讓人不得不嘆息，我們的社會真的是病了，而且已經病入膏肓，此時再不下重手，台灣將何去何從？

民粹正在侵蝕民眾善良的心

當大多數人都抱著「不願面對真相」的心態，以為「矇上眼睛就看不到，捂上耳朵就聽不到」時？此時，台灣正沉淪中。而社會有識之士再不站出來講真話，提醒民眾看清真相，政府再鄉愿的臣服於民粹之下，這時國家還會有救嗎？

執政者此刻是不是該擦亮眼睛、張大耳朵，廣納民意、面對陳痾，對症下藥？

馬政府任內台灣經濟不振，但房地產市場卻一枝獨秀，國內房價不斷飆升（尤其雙北），已到了極不合理的水準，到了蔡政權經濟更加惡化，執政當局雖然明白當前房價下修是帶動市場重回復甦的關鍵途徑，而老屋改建則是重振當前經濟、改善人民居住環境的良方，唯執行上仍有偏差，致成效依然不彰。

過去民眾把房地產當成唯一的投資管道，但房地產投機有贏有輸，已經沒有理所當然的致富速成秘笈，回歸基本面，抱持健康的房地產投資心態才是持久、紮實的必勝良方，從最基本的蹲馬步學起，學好了，一生都有用、都能受惠。

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