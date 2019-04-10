黃奎博／蔡英文只說出部分事實以對美輸誠

▲蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

●黃奎博／國立政治大學國際事務學院副院長、外交系副教授。

昨天（4月9日）晚上在蔡英文以中華民國總統的身分與美國智庫進行視訊會議，從《台灣關係法》40週年為題出發，卻看不到台灣如何促進台美中三方合作協商與和平互惠的可能，比較明顯的是她的自我感覺良好、向美再度輸誠。

蔡英文的說法很像是回到了陳水扁時代的對美宣說，亦即中共具邪惡本質、台灣被中共霸凌、台美民主合作、美國應展現護台決心等等。我聽來既有些真實性，卻又湧起諸多感慨及無奈。

自我感覺良好卻只說部分實情

我國在外交場合被中共霸凌已非一朝一夕，向國際透露我國國際空間的困境也屬應該，只是為何這3年來霸凌情況日趨嚴重，卻不是只歸因中共當局即可。

蔡英文說得對，「中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，他們這麼做不是因為今天是民進黨執政，也不是因為我們不承認九二共識，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利」。

習近平在2014年「連習會」曾謂，願意在「一個中國」框架內，與台灣進行平等協商，作出合情合理安排；他另在2015年「馬習會」時聲稱，「只要不造成『兩個中國』、『一中一台』，兩岸雙方可以通過務實協商做合情合理的安排」。在過去的實踐中，如果台海兩岸間存有「一中（各表）」的默契，台灣的國際空間可以勉強地擴大些許，但仍無法自由參與許多重要國際組織及與他國建交，而國際上多半對此感到可以接受，因為不會被捲入台海主權爭端中。這是中共有嚴格條件限制下的讓步，也是國際常見的偽善。

但蔡英文沒說的是，他之前想採取過去那種勉強屈身於國際主流組織的做法卻不可得（例如以「中華台北」為名、觀察員的身分參加世界衛生大會），因為他否定了符合中華民國憲法且具有「一中各表」內涵的「92共識」，而且由於總統大選的緣故，他現在都把「台灣是主權獨立國家」掛在嘴邊，所以他「自我感覺良好」地向國際展現弱者、被霸凌者的一面，但其實在他那樣「不維持現狀」的作法下，中共更強力地壓制我國的國際空間是可以預期的。

再度向美輸誠並統一台美抗中戰線

蔡英文對美國智庫人士說，台灣在民主、宗教、海外投資、全球功能性合作架構上，與美國密切合作，台灣也是民主燈塔，與美國享有同樣的價值；他確保台灣2300萬人民的民主和生活方式充分獲得保障，儘管努力釋出善意，尋求兩岸共同點，但中共對台灣的侵犯及挑釁行為卻有增無減，而且「中國的擴張已經威脅全世界」。

蔡英文不敢說他和中共領導人其實都在改變台海現狀，沒有點出他的政府為了譴責由美、英等國指控俄羅斯發動毒害俄籍前情報人員的行為而召見俄羅斯駐台代表，也略過了他的政府其實呼應美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）支持委內瑞拉反對黨候選人的說法，向外表示台灣會「與自由的力量站在一起」。尤其後面兩個例子等於是將台灣捲入遙遠的國際糾紛，幾可說就是積極對美輸誠。

而且他顯然還很樂意把美、澳等政府對中共當局相對不友善的態度視為「中國威脅論」的全球普遍看法，並且告訴美國前官員及智庫學者專家。

事實上，他想傳達給美國的訊息是，中共就是唯一威脅來源，就是想用武力威脅以解決台海主權爭端，但他的政府努力維護兩岸穩定，跟美國始終站在同一陣線，符合美國印太戰略利益。

這樣一昧地向美表態輸誠，往美國川普政府有時積極抗中、有時訴求雙贏的政策靠攏，無視台灣在美中雙邊高強度關係「一面倒」的高風險，不僅容易讓川普政府認證了台灣在民進黨主政下是一顆願意被利用的棋子，而且也將招致中共當局逐漸升高的壓迫。

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