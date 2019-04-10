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施典志／多少人知道愛評網被街口收購前，其實早被中資併購？

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▲中國大陸頗具規模的外賣app「美團外賣」，據悉也曾經投資愛評網。（圖／CFP）

●施典志，資深編輯、譯者、社群經營者、講師、自由部落客，曾任PC home雜誌副總編輯、T客邦創辦人、博客來總經理特助、Yahoo奇摩社群經理（無名小站、知識+、Flickr）、Rocket.cafe 火箭科技評論編輯總監，目前在ETtoday負責某神秘小計畫。

最近街口收購愛評網的事件鬧得滿城風雨（？），大家討論的焦點都集中在街口如何不當對待原公司員工，以及收購前的 due diligence 到底怎麼做的之上：

但是，我在這事件中最感震驚的，並不是街口到底怎麼亂搞；而是原來愛評在賣給街口之前，在 2018 年七月已經被中國的美團透過境外的白手套公司收購。

而大家都不知道這件事。各位可以去 Google 一下，我真的找不到在事件爆發之前，有任何愛評被美團收購的記事、貼文或報導。知道此事的，很可能只限於網路創業圈或投資圈的少數人，而這恐怕會是個問題。

資料不只具有商業價值，更有政治價值

像愛評網這樣在台灣耕耘多年，擁有大量用戶資料和用戶上傳內容的平台，單純從商業的角度來看，這些資料確實相當有價值。不管是先前投資愛評網的大公司如 NEC，或是之後陸續接手的美團、街口，想必看中的都是這些資料能夠發揮的潛在商業價值。但是，資料從來就不只具有商業意義和商業價值，往往政治上也具有意義和價值。

一個大家最耳熟能詳的例子，就是 Facebook 上的各種個資，在 Cambridge Analytica 和其他有心人士的操弄下，能夠發揮多大的政治影響力。也就是說，資料不只是資料，任何人都不該輕忽這些資料的政治價值。

愛評網在 2014 年時的數字，有多達七十萬會員。這樣的大型網站被中資收購，竟然沒有一點聲息；從資料安全和台灣國家安全的角度看，不能不說是件必須注意的事。

我們應該繼續追問下去：現在在台灣營運，不論台資還是外資，擁有大量用戶資料的各種大型網站與服務，背後的資金結構、來源、實際營運者、合作關係、資料處理流程，有沒有可能與中國有關？這些訊息是否應該在不影響該網站營運的前提下適度揭露，而不是等到爆發了某些事件後才被發現？我認為這個議題值得大家深思。

更新補充：愛評網創辦人來訊說明愛評網資料存放與處理原則
剛才收到愛評網創辦人之一的 Erica Yeh 來訊說明，重點轉貼如下：

「愛評的所有的數據 Data存放的地方是 GCP且指名是彰濱工業區的幾方，且所有的真實數據資料都沒有傳給任何第三方，這是愛評數位資產雖然賣給美團點評，但我們仍有要求的部分，我們的GCP代理商是愛卡拉，您可以跟對方求證。」

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