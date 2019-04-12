ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

評／等不到林郁方！地方勸進聲浪不斷　應曉薇考慮披掛上陣

雲論

▲▼應曉薇。（圖／記者關韶文攝）

▲面對明年的立委選舉，市議員應曉薇已考慮親自披掛上陣。

文／梁國榕

中正萬華區原立法委員林郁方至今仍表態不願再戰立委，市議員應曉薇身兼國民黨黨團書記長也已五度勸進林郁方，向他表達全力支持的聲音，希望他能為黨為地方出征，甚至應曉薇也多次向黨中央建議徵召，但選區內多名議員均已表態參與黨內初選，黨中央基於尊重每位黨員，徵召機率已不大。

2020年中正萬華區立委選舉火藥味十足，隸屬國民黨的應曉薇，因地方服務紮實，問政理性犀利，尤其對於弱勢、監獄教化的成績有目共睹，應曉薇始終是這場立委選舉的熱門人選層，應曉薇穩紮穩打，親和力與問政能力兼備，同時只有她具備藍綠通吃的地方實力，若黨內初選能順利出線，被看好2020年絕對成為國民黨在中正萬華區的一顆好棋，應曉薇絕對會是林昶佐立委的最大剋星，因此地方勸進應曉薇代表國民黨參選的聲音始終不斷。

林郁方與應曉薇同屬黃復興黨部，等不到林郁方，應曉薇也已考慮親自披掛上陣，因應地方勸進聲浪不斷，代表黃復興黨部參選中正萬華區國民黨立委初選。

●作者梁國榕，為壽險業者。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 論壇 林郁方 應曉薇 國民黨
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【法國寫真】彭怡平／台灣人，你找到自己的安格爾小提..
蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？
李偉文／幫孩子尋找生命的歸屬
施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？
香功堂主／《小飛象》：演員們的平行時空

推薦閱讀

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？

評／等不到林郁方！地方勸進聲浪不斷　應曉薇考慮披掛..

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

林原／賴清德是真獨派嗎？

單厚之／除了退黨，蔡總統還能放四大絕

錢世傑／長得像美女天菜的完美企業

施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？

李偉文／幫孩子尋找生命的歸屬

【法國寫真】彭怡平／台灣人，你找到自己的安格爾小提..

相關文章

與賴清德談主權遭國台辦罵　館長槓國民黨：不表態就不支持

與賴清德談主權遭國台辦罵　館長槓國民黨：不表態就不支持

前行政院長賴清德9日與「館長」陳之漢合體直播，強調台灣是主權獨立國家，主張獨立才是捍衛中華民國，但被國台辦批評玩台獨之火，再繼續發表相關言論..

1小時前

勞動法論壇研討會　新北13日首登場

勞動法論壇研討會　新北13日首登場

歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神狂拍網美照

歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神狂拍網美照

「未來也想幫人圓夢！」成功學生感謝公益旅行　應曉薇紅了眼眶

「未來也想幫人圓夢！」成功學生感謝公益旅行　應曉薇紅了眼眶

民進黨初選延後　高嘉瑜：沒有臉再批評國民黨「換柱」！

民進黨初選延後　高嘉瑜：沒有臉再批評國民黨「換柱」！

讀者迴響

行動法庭

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖..

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖..

等不到林郁方　應曉薇考慮披掛上..

我支持的不是賴清德，是他從政的..

【街口解雇事件】關於愛評網，是..

林原／賴清德是真獨派嗎？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面