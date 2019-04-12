評／等不到林郁方！地方勸進聲浪不斷　應曉薇考慮披掛上陣

▲面對明年的立委選舉，市議員應曉薇已考慮親自披掛上陣。

文／梁國榕

中正萬華區原立法委員林郁方至今仍表態不願再戰立委，市議員應曉薇身兼國民黨黨團書記長也已五度勸進林郁方，向他表達全力支持的聲音，希望他能為黨為地方出征，甚至應曉薇也多次向黨中央建議徵召，但選區內多名議員均已表態參與黨內初選，黨中央基於尊重每位黨員，徵召機率已不大。

2020年中正萬華區立委選舉火藥味十足，隸屬國民黨的應曉薇，因地方服務紮實，問政理性犀利，尤其對於弱勢、監獄教化的成績有目共睹，應曉薇始終是這場立委選舉的熱門人選層，應曉薇穩紮穩打，親和力與問政能力兼備，同時只有她具備藍綠通吃的地方實力，若黨內初選能順利出線，被看好2020年絕對成為國民黨在中正萬華區的一顆好棋，應曉薇絕對會是林昶佐立委的最大剋星，因此地方勸進應曉薇代表國民黨參選的聲音始終不斷。

林郁方與應曉薇同屬黃復興黨部，等不到林郁方，應曉薇也已考慮親自披掛上陣，因應地方勸進聲浪不斷，代表黃復興黨部參選中正萬華區國民黨立委初選。

●作者梁國榕，為壽險業者。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net