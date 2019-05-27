大陸妹吐槽：台灣遍地淘寶貨！

▲來自大陸的廖小花購買淘寶商品已有8年經驗 。（圖／廖小花授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圖文／廖小花

#臺灣人知道嗎？

好吧本來不想講這個的吼，但還是要告訴大家一下事實：

師大、士林、公館等商圈絕大多數衣服褲子鞋襪都是淘寶貨，保守估計百分之80吧。愛信不信，作為一個8年淘寶網齡、擁有五鑽會員（成交數2萬件以上）的人，拍著胸脯就把話擱這了。

我是這樣提醒身邊的臺灣朋友的：這些零錢包、雪紡裙、針織衫、帽子、耳環、雨傘等全部都是淘寶貨，所以有些價格差太遠的話，我可以幫你們直接淘寶買，但我說完又覺得這樣不好，這不是拆臺灣人臺，幫大陸搶臺灣人生意嗎？

我用淘寶的時間比我用微信的時間還長，所以，人們賣什麼有什麼，我真的很熟悉。

為了證明這一點，我曾經在臺灣夜市隨機抓一件商品，「現場腦內生成關鍵字」鍵入淘寶搜索，立馬找到，他們驚呆了，因為哪怕是一個小小的束口袋，價格就差了兩倍以上。

我在夜市看到一個紫色零錢包，就是月野兔的那個毛茸茸的，和自己在淘寶買的一樣，臺灣賣100臺，淘寶賣8人民幣，約35台幣。

#日本帶回的裙子

#還是淘寶的尾單

我之前在士林夜市一家店員「自稱店長從日本帶回」的店裏買了一條裙子，問哪里帶回店員就說喔抱歉喔我們是打工的，不清楚老闆。那條裙子價格600台幣，還行對不對。結果我靠腰，隔幾天就在淘寶看到同款價格人民幣，大概是230台幣。

我當時就罵自己：你看你，一年沒回臺灣就立刻大意了是不是。又轉念：欸算了大學生創業真的不容易啊。

#陸客知道嗎

但我不會跟大陸朋友說叫他們來旅遊別買那些衣服因為就只是我們的淘寶⋯畢竟我希望他們促進臺灣消費嘛是吧，本來陸客就越來越少了我還叫他們不要買這不要買那，真的很不厚道很不愛臺灣，所以我不會這麼做。但我相信，他們自己多少會覺得眼熟…

而且最誇張的是啦，這一批商圈裏的淘寶貨，都是最便宜的那一批，100人民幣三件的那種網紅山寨爆款。

#我在臺灣很少買衣服

我在臺灣很少買衣服。我在淘寶上有效忠的中國小眾原創設計師的品牌店，不撞衫、品質好、剪裁特別。就算價格貴，我也支持，會固定蹲上新，所以我的穿衣風格很「不臺灣」，甚至很奇葩。被倆臺大畢業大哥說：「臺灣女生不會這樣穿。」

那我在臺灣會買的衣服有：

1、本土品牌。

就是那些貴到你媽不認得的店⋯我大一當過一個臺灣本土品牌的model，覺得衣服蠻好看的，想買，一問一件5888台幣，好吧放棄。看來我還不夠愛臺灣。現在可能會考慮買了。主要是台幣賺太多。前面三句劃掉。

2、古著。

這個我多講幾句，大家且聽且樂：臺灣的古著美貨、日貨偏多。還是有一些不錯的，雖然比不上直接去日本。古著的話，我以前自己做過，我賣過，開過淘寶店。中國大陸的廣州、清遠兩個城市是「美國洋垃圾」「日本古著」傾銷的地方，衣服按斤稱。我高二的時候每週固定進3kg左右，自己對著鏡子自拍並出售，每日最高收入2000臺幣。那三公斤裏頭，只有一半能賣，其他都扔掉。

一大包，劃開黑色塑膠袋，又髒又臭，那股消毒水的味道，真的像福爾瑪琳屍體味。這件事我做了半年。

古著天然有一股味道，很難聞，我是指「洋垃圾」「死人衣」的味道，老實說，我每次賣衣服都會犯鼻炎。看過很多關於死人衣服，垃圾衣服等的新聞，但⋯還是繼續做，因為我真的愛古著。我也知道垃圾中有寶貝。

我進的算是很次的一批了，試穿的時候可能皮膚過敏，鼻炎是一定的了，但做惡夢被附身這個倒是沒有試過。

好現在要說的是：臺灣的古著店，也有「那個味道」。我是指那個消毒味，一模一樣。除了一些很高級的噴了香薰、把衣服通通洗過一遍的店。重點想表達：古著水很黑，無論中國大陸還是臺灣，都黑，入市需謹慎。

#那我發這篇的意義是

那我為什麼要發那麼多，因為我幹啊！我剛剛一打開淘寶，首頁有一家店鋪推薦，我發現那個裙子⋯不就是我上次去基隆夜市的古著店買的那條嘛？？一模一樣！！！！

店主是個小女生，甜甜地告訴我「從日本進的喔」，一個色就一條了喔。結果我現在發現是人家大陸原創生產的！

那條裙子1380台幣，你知道淘寶多少嗎！75人民幣！自己乘以4.5看看！

我太大意了。我自以為一個對古著很瞭解的人，在臺灣栽了跟頭。

#實際上想說什麼

#臺灣人用淘寶貨招待陸客？

其實臺灣夜市進淘寶貨來賣這個真的沒有問題，淘寶那麼便宜是因為它沒有鋪租（有人力，淘寶客服累如搬磚）和其他繁瑣程式。來臺灣賣身價變高是可以理解的。

但我想說的就是：臺灣！！他媽你的創造力呢？？！你的本土意識呢？！？臺灣在大陸以文創產業蓬勃為名，大家搶著來買臺灣的紙、膠帶、手工藝品⋯你本來要做孤傲的公主自產自銷自己綻放，你為何要讓淘寶貨充斥你的島嶼？？？？

大陸朋友問我：

「有沒有那種淘小玩意的夜市！」

我相信她的意思一定不是

「有沒有那種賣淘寶小玩意的夜市」。

我該怎麼回答！一個大陸人來到了臺灣！問我怎麼樣找到賣臺灣小玩意的夜市！大陸人拼死拼活辦一個簽證來臺灣旅遊，想買臺灣人的東西，買好的東西，結果臺灣用淘寶貨招待他們⋯

#先不說惹

還有！賣就算了，別說是日本貨啊好嘛？？明明大陸貨！！！欸還有就是現在大陸貨居然摸起來跟日本貨差不多了，也說不清是我的手被蒙混過去，還是我被臺灣人的友善忽悠過去了。anyway，為made in china強國昂首一下⋯

欸我不說了，我三點有課，我真的不介意被坑這點錢，只是我覺得台灣人需要想一下，這樣下去真的ok嘛？

●作者廖小花來自廣東省珠海市，目前為世新大學大二學生，曾當過淘寶商店賣家。身為淘寶五鑽會員的她，已有8年在淘寶購物的經驗，經過4年的摸索和踩雷，對於淘寶商品頗有研究，並歸納出一套「淘寶思維」。

●本題文已獲作者授權，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。



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