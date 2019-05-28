尤里安／強勢驅離？ 空軍接戰規定與美蘇冷戰重現？

▲在共機繞台的舉動日益增多後，軍方開始思索因應方式，其中公佈相關照片是一種正確的處置方式。（圖／翻攝自國防部）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

3月底，2架中國殲11戰機飛越澎湖西南方上空海峽中線挑釁，遭我方戰機驅離，後續蔡英文總統於視導空軍部隊時表示，將「強勢驅離」穿越海峽中線的共機，引發各界的質疑。為此，國防部發言人陳中吉少將表示，只要共機穿越海峽中線，國軍都會有所處置，但是細節不便說明。

領空與海峽中線

先前我刊早於241期就已述及，海峽中線是一條虛擬中線，與目前所謂的第一島鏈一樣，在海域中並沒有實際上的一條鐵鍊或是一條線，要論述對方是否越線，首先是防守方感測器要好，能查知對方機艦的航跡圖或是雷達影像圖，獲得相關資訊後能證明對方越線，之後才能採取後續的行動。

但目前國際間只承認領空與領海，所謂的防空識別區（ADIZ）也只是西方國家的概念，新聞上所說的「侵犯」防空識別區並不是侵犯領空。冷戰迄今，我們常常會於日本防衛省網站上，輕易的看到防衛省釋出這種航跡圖，入侵日本相關海域被海上自衛隊機艦所拍攝到的不明艦照片，也會於防衛省網站上公佈。這算是入侵日本領空與領海嗎？不是，那為什麼俄羅斯要這樣子做？

模擬戰爭攻擊過程、測試日本軍方的反應、日俄外交關係不佳等都可能是這種行動的解釋，但另一種解釋是，俄羅斯只是延續冷戰時期美國艦艇的作法，以公海航行自由為名，巡弋俄羅斯領海外海域的一種反應。

這種以軍用機艦不侵犯領空、領海的方式並不違反國際法，而且隨著偵測科技的進步，這類外國機艦不用「進逼」敵對國領海就能得到他想要的資訊，例如專門收集訊跡情報（SININT）情報收集艦於13哩海域外徘徊。或是在海軍演習時已改裝後的拖網漁船尾隨，受跟監的國家能怎麼辦？不能怎麼辦。原本大眾以為這種冷戰期間「貓抓老鼠」的軍事遊戲會隨著蘇聯勢微而消失，但近幾年中國急起直追，例如在環太平洋演習時，直接以AGI情報收集艦尾隨美軍艦艇。

怎麼強勢驅離？

這種無法對尾隨外國機艦「有效」處置的情況，往往會令第一線官兵感到氣餒－守土無方，在無法真正開火擊毀對方機艦之餘，過往許多蘇聯戰機飛官與艦艇艦長「衍生」出許多下列強勢的作為，包括採取碰撞航線、干擾對方運補與編隊、以戰機低空飛越對方艦艇上空、以武器瞄準對方機艦、用雷射或是探照燈照射對方等。

在上述方法都用盡而對方機艦還是不停止這種行為時，比較蠻橫的國家例如北韓就直接扣押這類艦艇－普布羅號事件（USS Pueblo AGER-2, Pueblo），又或者是中美軍機擦撞事件，這些都是最為強勢的驅離作法，唯這種作法令美韓與美中關係緊張。

▲公海並非一國所獨有，前蘇聯海軍往往以強烈的硬碰硬方式應對美國海軍艦艇。（圖／翻攝自USN）



目前空軍會依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處原則處置不明機，而軍聞處的說法通常是研擬各種處置作為，包括聯合情監偵、掌握共機、他國軍艦、在空機偵巡、地面軍機緊急升空與飛彈部隊接戰等等。但整體來說就是目標發現、識別、戰機緊急起飛、伴飛、無線電呼叫、攔截、於不明機前方射擊機砲示警、以及最後的開火擊毀等等。

雖然軍方無法吐露詳細的接戰規定但我們卻可以在相關法規中看出一些倪端－兩岸人民關係條例有關民用航空器的規定：大陸民用航空器未經許可進入臺北飛航情報區限制區域時，進入限制區域內，距臺灣、澎湖海岸線未滿30浬至12浬以外之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或引導降落，並對該航空器嚴密監視戒備。進人限制區域內，距臺灣、澎湖海岸線未滿12浬之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或逼其降落或引導降落；進人金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時應予示警、強制驅離或逼其降落。

上述條文顯示相關民航器以及攔截等都是以12哩為範疇，現在政府與軍方高層下達了「強勢驅離」的指導方針，若追問實際上要怎麼做卻又以這是軍事機密答覆。上文已經述及，所謂的強勢就是採取碰撞航線、以射控雷達鎖定、戰機快速飛掠不明機前方或是發射曳光彈等等方式，逼迫不明機轉向，這些都是冷戰時期美蘇兩國慣有、軍事上「貓抓老鼠」的跟監戲碼。

兩岸這種緊張關係事實上會因中國方面的態度而常常上演，空軍並非沒有準備，但礙於軍事不能干預政治以及保密因素，我們只能以美蘇過往的案例跟讀者說明，強勢驅離指的是什麼意涵。

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