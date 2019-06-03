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誰在挺茶黨跟川普？從美國看民粹的崛起

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●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授，以下內文為節選摘要，全文刊載於《菜市場政治學》。

茶黨是共和黨內一個分支，通常被視為是最保守、最排外、但也最熱情支持黨的一群人。就這樣來說吧，大家可以想像一下現在台灣最熱情支持一位政治人物、覺得最好現在所有的改革通通改回原本樣子的群體是在哪裡？或許可以用日前韓國瑜在凱道造勢所聚集的人潮來想像，這樣最方便帶入情境。

他們在想甚麼、以及他們的整個世界觀是怎麼構成的？為什麼經濟魯蛇卻會支持那些對自己不利的經濟政策，相信那些整天只會說要發大財的大財團？為什麼他們環境很糟卻反對環保政策？柏克萊社會系的知名教授Arlie R. Hochschild，跑到路易斯安那這個超級窮困且面對各種社會問題的州，一待就是五年，完成了這本書《家鄉異邦人》，副標題為：美國右派的憤怒和悲痛。

作者發現，這裡的人們並不是激進的意識形態偏執狂，他們的生活就和你我、一般人都一樣。

然而，他們都相信美國夢：只要你認真、專心的工作，總有一天你會慢慢的往前爬、達到出人頭地的那一天。

他們看待民權與人權運動的時候會認為，你們憑什麼來插隊？為什麼黑人、同性戀、女人、外國移民們，可以獲得更多權利，為什麼他們不能像我們一樣忍耐和努力工作？他們看待經濟和環境問題時，通常會認為，企業的投資才能讓大家有工作、發大財（即使實際狀況不是如此）。

最重要地是，作者跟史丹佛大學教授福山一樣有類似的發現：這些州民覺得自己這輩子沒有做錯任何事，一輩子都在好好忍耐、遵守傳統美德，如今卻處處被指責。

熱愛工作為什麼是種族歧視？熱愛婚姻為什麼是性別歧視？熱愛宗教又錯在哪裡了？憑甚麼自由派隨便就說我對不起其他少數團體？我沒有做錯任何事！你們為什麼不去拚經濟，而要幫助懶人爭取社會福利？為什麼要濫用我們的稅金？憑甚麼？

社會價值觀變了，於是這些人仿佛成為家鄉的異鄉人。就在這樣的憤恨下，給了茶黨以及川普崛起最好的土壤。作者認為川普的發言都是空話、完全沒有政策細節，但成功的引起這些州民的共鳴—川普懂我！川普說我沒有錯，我真的沒有錯！

作者終於了解，這些人追求的並不是經濟上的自利，而是情緒上的自利—川普終於給了他們多年來一吐怨氣的機會，而這比甚麼都重要。

本書提到了一個在說服這類選民上一個很大的重點：直接指責他們的觀點錯誤，只會有反效果。總而言之，唯有更直接了解這些人建構的價值體系，才有可能在其中找到妥協與改變的機會。

在全球都面臨民粹/非典型政治人物崛起的同時，這樣一本書非常推薦大家來讀。

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►韓國瑜──催眠大師的說服之道

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●本文獲作者授權，轉載自《菜市場政治學》臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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