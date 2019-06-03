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范琪斐／北京發表經貿白皮書　究竟是誰出爾反爾

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●范琪斐／資深駐美特派記者

中美兩位女主播的辯論及訪談太受囑目，中國國務院發出的「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書我差點就錯過了，今天仔細一看，忍不住噗哧笑了出來。

白皮書裡第一項：美國挑起對華經貿摩擦損害兩國和全球利益。

川普就是不要全球化經濟，他對「全球」利益是沒有興趣的，他只對美國利益有興趣，跟川普講這個是對牛彈琴。

至於否認中國盗竊智慧產權，這是中國官方一貫立場，再講一百遍也沒有辦法改變國際上近十年來的主流印象。

至於講貿易逆差是不是算錯帳，經濟學家已經辯論很久，但川普就是要這樣算，你奈他何？

接下來三個子題：（一）美國加徵關税措施損人不利己（二）貿易戰没有给美國帶來所謂的「再次偉大」（三）美國貿易霸凌行徑殃及全球，這是老生常談了，沒時間看可以跳過。

第二項：美國在中美經貿磋商中出爾反爾，不講誠信。

白皮書還列舉了三次美國出爾反爾的實例。這對研究中美貿易談判如何觸礁的歷史學者們可能很有興趣，但我們小國小民可以直接跳過。它的重點是第四個子題：中美經貿嚴重受挫，責任完全在美國政府。

川普出爾反爾，這是第一天嗎？問題是中國的過去跟其他國家談判，不也常常用這個「談判技巧」？中美雙方互指對方在不同的時候出爾反爾，簡直像在看分手擂台。

第三項：中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場。

接下來又有三個子題：

一、磋商要相互尊重、平等互利：跟川普講互相尊重講平等是不可能的。在川普眼中只有誰的拳頭大這回事，最後一個追求互利還比較有點道理。

二、磋商要相向而行、誠信為本：跟川普講相向而行是不可能的。川普從day one就是單邊主義。在川普的想法，美國這麼強大，跟任何一個國家做一對一會談都會勝出，為什麼要去參加什麼勞什子國際組織？他之所以要打破現有的國際規則就是要讓美國一邊獲利。講誠信？在川普上台之後，誠信還是美德嗎？看看墨西哥的例子吧！

三中國在原則問題上決不讓步：中國這裡的原則問題指的是中國堅持的開發中國家的立場，這是中國的核心利益。所以聲明中說：「中美雙方都應看到並承認國家發展的差異性，階段性，尊重對方發展的道路和基本制度。」

只要看到文字裡有尊重二字，你就知道這又是白講了。以美國的立場，你這是要我尊重中國發展成要取代美國第一強權的發展道路和基本制度，我是瘋了嗎？

四、任何挑戰都擋不住中國前進的步伐：這是在說中國堅持的一帶一路不會放棄。

最後結語就是喊喊口號，相互尊重互利雙贏之類的，也可跳過。

所以這白皮書是在說：中國不會讓步。我再翻譯就是：中美貿易戰還有得打。

舉凡各國在面對川普時，如果能讓步的，就會安安靜靜達成協議。如今中國高規格點出雙方岐見，以川普的死要面子，中美貿易戰很難落幕。

至於我為什麼噗哧笑了出來，是因為白皮書裡老在說什麼君子之國，先禮後兵。我想到習近平去跟川普碎念這些什麼尊重啊、誠信啊的畫面，就忍不住笑了出來。

接下來中美兩國各自發展，美國在川普任內走單邊主義，功利主義路線不會改變，目前來看連任機會還很高，所以大家要看的是五年後，美國是不是就這麼走下去了？

至於中國要維持一帶一路走全球化路線，先得要看有沒有足夠的錢可以繼續燒。

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