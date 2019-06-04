蔡明芳／從李遠哲逼退蔡英文看溝通問題

▲2016年總統大選時，前中研院長李遠哲曾替民進黨總統候選人蔡英文站台。（圖／ETtoday資料照）

●蔡明芳／諮商心理師，經營「把自己撿回來愛：阿水心理師的日常」粉絲專頁。

日前長輩傳來李遠哲院長對蔡英文的抱怨，想聽聽我的看法。



內容大致如下：

李遠哲指出，某天他找蔡總統討論，他告訴蔡，全球2050年二氧化碳排放量，人均要下降到1公噸到0（0指排放量與地球吸收量平衡），政府計畫卻是要下降到約5.3、5.6公噸。

李遠哲說，蔡竟回「你講這是前朝的事，是前朝規定的」。李遠哲回憶，回家後他相當失望。

前環保署副署長詹順貴則表示，相較歷任政府，蔡英文是最重視氣候變遷、溫室氣體減量與空污治理的總統。

詹順貴表示蔡英文總統，積極發展再生能源；而李遠哲一意護持的賴清德，曾想將蔡2025年50%燃氣30%燃煤、20%再生能源的占比，改為80%火力、20%再生能源。

筆者人微言輕，無意也沒有份量評論李遠哲院長及蔡英文總統。僅就一個溝通專長的心理師，分享人際互動的觀察。

資訊來自媒體報導，若跟當事人經驗不同，請以當事人經驗為主。

溝通中的期待與抱怨是希望對方能正確理解與回應



在伴侶諮商中，常會看到一些令人惋惜的互動模式。那是一種雙方都帶著好意，最後卻把關係搞砸的惡性循環。

以這篇文章中李院長想傳達的是，他對蔡的期待，期待蔡總統能加快減少碳排量，至2050年減少到0-1公噸，以目前規劃的5.3公噸是太鬆的。可以看見李院長有些意外目前的標準離世界太遠，也是出自好意的提醒，期待蔡總統能改善。

但後來出了甚麼問題呢？

我們常把期待與關心當成誤會或咎責



接下來蔡總統回應，「你講這是前朝的事，是前朝規定的」。

蔡之所有會這樣回應，很有可能是，當李說排碳計畫訂的太鬆，蔡覺得被誤會了。就好像李院長在說：全世界都在意排碳這件事阿，怎麼你的標準訂得這麼低，是你不在意嗎？

對李來說，可能只是疑惑，只是關心。但蔡接收到的是，這位老先生覺得我不在意排碳，以為標準是我訂的；或責備我，覺得我事情沒有做好。

我們的解釋與解決方案會被當成卸責或沒有同理心



人們面對誤會或責備的第一個反應，通常是防衛或解釋。

比如蔡認為定這個標準的人不是我，被李誤會了。甚至蔡可能還覺得，我的努力，你怎麼沒肯定我，還拿不是我做的事來怪我。蔡可能覺得委屈覺得受傷。於是蔡跟李說，那標準不是我訂的，是前朝的事。

這時候麻煩就來了，蔡的解釋，不但沒有帶來理解。李還認為蔡不但沒有聽懂自己的關心，反而把排碳問題推到前朝（搞不好還覺得蔡在怪他問太多）。於是李覺得失望、覺得蔡不在意自己的提問、覺得蔡當總統就不把自己放心上了。而蔡覺得被誤會、覺得自己的努力沒被看見、覺得自己很無辜。

隨後李跟朋友抱怨，抱怨上了媒體，接著知道內情的詹，又替蔡抱不平。

這件事中，大家的立場都對、都沒錯。但可惜的是，李跟蔡都被困在對對方言語的解讀，沒有機會好好核對內心真正傳達的與接收到的是否正確。

先聽懂並跟對方站在一起



蔡總統與李院長的互動問題，其實是很常見的人際互動狀況，解決的方式是，溝通時，先求聽懂對方、同理對方、再處理事情。

第一步：聽懂對方的心情



比如當李院長提出，2050年台灣人均排碳量定在5.3噸而不是0-1噸時。蔡其實可以先回應：院長很關心這件事齁，是不是擔心我們跟全球標準差太多？

藉由回應李院長的擔心，來表達自己了解對方、聽懂對方。

第二步：說明事情的緣由



比如，李可能會說對阿，台灣的標準跟全球差太多，這樣很難對外交代，而且空汙繼續下去會讓老百姓失望。

這時蔡可以說，院長真的很擔心老百姓的感受，也確實目前的標準跟國際差很多，但這是XX年由OO所訂下的，目前我們也在研擬新的排碳目標。

第三步：提供解決方案



比如，李可能會接著問，目前府院有甚麼改善計畫呢？

蔡就可以說明，目前的風電計畫、太陽能計畫以及電動車等等計畫，預計會帶來的效應，但實際的排碳成果還要計算。排碳成果待計算後再請同仁跟院長這邊討論。

這樣的對話，或許就沒有後續的風波。

同樣的狀況，也出現在蔡與基層的溝通。

去年很多基層說生意不好做、景氣不好，小英的團隊就是做出圖卡，說股市上萬點有時以來最高，台灣GDP有史以來最高，還加了基本工資。

蔡的資料完全正確，但因跟基層的角度不同。這樣的回應，便讓基層覺得小英不了解民間疾苦，而蔡也覺得自己的努力沒被看見。

是不是與李的溝通很像？這是最可惜的地方！

我們把精力放在解決問題、處理事情，但常常卻得不到對方的肯定，還惹來滿滿的委屈，或許重點就在溝通上，而這也是提升關係（民調）的關鍵喔！

願天下的工具人與阿信，付出都能被看見！願大家的溝通都能順利！

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