ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

蔡明芳／從李遠哲逼退蔡英文看溝通問題

雲論

▲2016年總統大選時，前中研院長李遠哲曾替民進黨總統候選人蔡英文站台。（圖／ETtoday資料照）

●蔡明芳／諮商心理師，經營「把自己撿回來愛：阿水心理師的日常」粉絲專頁。

日前長輩傳來李遠哲院長對蔡英文的抱怨，想聽聽我的看法。

內容大致如下：

李遠哲指出，某天他找蔡總統討論，他告訴蔡，全球2050年二氧化碳排放量，人均要下降到1公噸到0（0指排放量與地球吸收量平衡），政府計畫卻是要下降到約5.3、5.6公噸。

李遠哲說，蔡竟回「你講這是前朝的事，是前朝規定的」。李遠哲回憶，回家後他相當失望。

前環保署副署長詹順貴則表示，相較歷任政府，蔡英文是最重視氣候變遷、溫室氣體減量與空污治理的總統。

詹順貴表示蔡英文總統，積極發展再生能源；而李遠哲一意護持的賴清德，曾想將蔡2025年50%燃氣30%燃煤、20%再生能源的占比，改為80%火力、20%再生能源。

筆者人微言輕，無意也沒有份量評論李遠哲院長及蔡英文總統。僅就一個溝通專長的心理師，分享人際互動的觀察。

資訊來自媒體報導，若跟當事人經驗不同，請以當事人經驗為主。

溝通中的期待與抱怨是希望對方能正確理解與回應

在伴侶諮商中，常會看到一些令人惋惜的互動模式。那是一種雙方都帶著好意，最後卻把關係搞砸的惡性循環。

以這篇文章中李院長想傳達的是，他對蔡的期待，期待蔡總統能加快減少碳排量，至2050年減少到0-1公噸，以目前規劃的5.3公噸是太鬆的。可以看見李院長有些意外目前的標準離世界太遠，也是出自好意的提醒，期待蔡總統能改善。

但後來出了甚麼問題呢？

我們常把期待與關心當成誤會或咎責

接下來蔡總統回應，「你講這是前朝的事，是前朝規定的」。

蔡之所有會這樣回應，很有可能是，當李說排碳計畫訂的太鬆，蔡覺得被誤會了。就好像李院長在說：全世界都在意排碳這件事阿，怎麼你的標準訂得這麼低，是你不在意嗎？

對李來說，可能只是疑惑，只是關心。但蔡接收到的是，這位老先生覺得我不在意排碳，以為標準是我訂的；或責備我，覺得我事情沒有做好。

我們的解釋與解決方案會被當成卸責或沒有同理心

人們面對誤會或責備的第一個反應，通常是防衛或解釋。

比如蔡認為定這個標準的人不是我，被李誤會了。甚至蔡可能還覺得，我的努力，你怎麼沒肯定我，還拿不是我做的事來怪我。蔡可能覺得委屈覺得受傷。於是蔡跟李說，那標準不是我訂的，是前朝的事。

這時候麻煩就來了，蔡的解釋，不但沒有帶來理解。李還認為蔡不但沒有聽懂自己的關心，反而把排碳問題推到前朝（搞不好還覺得蔡在怪他問太多）。於是李覺得失望、覺得蔡不在意自己的提問、覺得蔡當總統就不把自己放心上了。而蔡覺得被誤會、覺得自己的努力沒被看見、覺得自己很無辜。

隨後李跟朋友抱怨，抱怨上了媒體，接著知道內情的詹，又替蔡抱不平。

這件事中，大家的立場都對、都沒錯。但可惜的是，李跟蔡都被困在對對方言語的解讀，沒有機會好好核對內心真正傳達的與接收到的是否正確。

先聽懂並跟對方站在一起

蔡總統與李院長的互動問題，其實是很常見的人際互動狀況，解決的方式是，溝通時，先求聽懂對方、同理對方、再處理事情。

第一步：聽懂對方的心情

比如當李院長提出，2050年台灣人均排碳量定在5.3噸而不是0-1噸時。蔡其實可以先回應：院長很關心這件事齁，是不是擔心我們跟全球標準差太多？

藉由回應李院長的擔心，來表達自己了解對方、聽懂對方。

第二步：說明事情的緣由

比如，李可能會說對阿，台灣的標準跟全球差太多，這樣很難對外交代，而且空汙繼續下去會讓老百姓失望。

這時蔡可以說，院長真的很擔心老百姓的感受，也確實目前的標準跟國際差很多，但這是XX年由OO所訂下的，目前我們也在研擬新的排碳目標。

第三步：提供解決方案

比如，李可能會接著問，目前府院有甚麼改善計畫呢？

蔡就可以說明，目前的風電計畫、太陽能計畫以及電動車等等計畫，預計會帶來的效應，但實際的排碳成果還要計算。排碳成果待計算後再請同仁跟院長這邊討論。

這樣的對話，或許就沒有後續的風波。

同樣的狀況，也出現在蔡與基層的溝通。

去年很多基層說生意不好做、景氣不好，小英的團隊就是做出圖卡，說股市上萬點有時以來最高，台灣GDP有史以來最高，還加了基本工資。

蔡的資料完全正確，但因跟基層的角度不同。這樣的回應，便讓基層覺得小英不了解民間疾苦，而蔡也覺得自己的努力沒被看見。

是不是與李的溝通很像？這是最可惜的地方！

我們把精力放在解決問題、處理事情，但常常卻得不到對方的肯定，還惹來滿滿的委屈，或許重點就在溝通上，而這也是提升關係（民調）的關鍵喔！

願天下的工具人與阿信，付出都能被看見！願大家的溝通都能順利！

熱門文章》

►從心理層面談韓市長的性格與執政特質

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論蔡明芳 蔡明芳 賴清德 蔡英文 2020大選 總統 民進黨 李遠哲 空汙 二氧化碳
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
號稱40萬人上凱道造勢　韓國瑜如何養出超忠誠粉絲？..
投書／童星的隱私權該受到保障嗎？
蔡明芳／從李遠哲逼退蔡英文看溝通問題
【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次，才算剛好？
普通人的自由主義／蔡英文的貴氣孤高vs.賴清德的苦..

推薦閱讀

吳祥輝等獨派代表連署挺賴清德　李遠哲喊話蔡英文「知..

蔡明芳／柯文哲的模糊戰略　是他的生存之道

陳一新／金融海嘯將來　台灣若自我感覺良好恐粉身碎骨

尤里安／「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防的運用

賴祥蔚／藍營警訊！最新民調顯示了三大危機

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次，才算剛好？

「現役女高中生會吃避孕藥」一則推文讓NHK記者撰文..

腸胃不舒服嗎？讓7種食物重建你的「消化力」

顏慧欣／美國外資審查趨於嚴格　劍指中國意圖明顯

從心理層面談韓市長的性格與執政特質

相關文章

郭台銘伴手禮亮相　老虎圖示「果凍財神包」搶眼

郭台銘伴手禮亮相　老虎圖示「果凍財神包」搶眼

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（4日）來到全國村里長聯誼會，現場與全台超過300位的村里長對談，剛好適逢這個週末就是端午節，郭台..

28分鐘前

民進黨總統初選10日民調　羅文嘉：最快13日確定候選人

民進黨總統初選10日民調　羅文嘉：最快13日確定候選人

賴清德拋「不會宣佈台灣獨立」　蔡英文酸：他前後有很多不同說法

賴清德拋「不會宣佈台灣獨立」　蔡英文酸：他前後有很多不同說法

選總統後備胎市長找誰？柯文哲自爆「一直在想」

選總統後備胎市長找誰？柯文哲自爆「一直在想」

李遠哲籲蔡英文「知所進退」　抨擊蔡「到處拜廟不作為」

李遠哲籲蔡英文「知所進退」　抨擊蔡「到處拜廟不作為」

讀者迴響

行動法庭

台灣成亞洲首個同婚合法國家 彩虹完整？還有難題在後頭｜行動法庭 第15集

台灣成亞洲首個同婚合法國家 彩虹完整？還有難題在後頭｜行動法庭 第15集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

金融海嘯將來　台灣若自我感覺良..

金融海嘯將來　台灣若自我感覺良..

「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防..

藍營警訊！最新民調顯示了三大危..

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次..

「現役女高中生會吃避孕藥」一則..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面