中國防火長城，擋不擋得住翻江倒海的小黃文？

▲中國政府提倡的「掃黃打非」運動已一段時日。（示意圖／CFP）



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「蕭歌倒是想親啊，但是網站不允許啊，別說是床戲，就連是親親、脫衣服都會被屏蔽。嚴重的還會直接下架，作者號都給封了！」

這樣的內容看起來好笑可愛，但探究其本意會發現事情並不單純。

如果你有在看中國的網路文學小說，你應該發現這樣的奇怪情節，真的是越來越多；有些作者甚至會在小說情節裡，大量植入「社會主義核心價值觀」，以戲謔的方式、嘲諷政府最近對色情品的查禁。

整件事的背景，其實來自中國政府提倡的「掃黃打非」運動。

耽美文學作者，遭判處有期徒刑十年

所謂的「掃黃打非辦公室」，對網路小說中的「性事」、「色情情節」打擊的特別嚴重。2018年年底的時候，他們開出了第一槍——發表耽美文學《攻佔》的作者天一，作品不但遭到官方取締下架，天一甚至被判處「有期徒刑十年」並處罰金。

《攻佔》的內容是在描寫男性師生之間的戀情，根據警方說法，天一因「販賣淫穢物品牟利罪」而遭判刑。攻佔的情節確實露骨、有大量的性描寫，但據沈迷於BL漫的友人指出，這內容對行家來說只能算是小菜一碟，大多數的耽美文學都有大量的性情節，這樣的操作再正常不過。

這些取締、審查工作，通通都由位於北京的「掃黃打非辦公室」負責。點入掃黃打非辦公室的網站，他清楚的寫明了成立目標：「強加審查網路上散播淫穢物品，避免青年看了這些視頻、文章影響身心健康、甚至誘發犯罪。」

因為被禁止的內容，有很大部分是耽美文學，因此也有人質疑，其實整場運動將會間接打壓LGBT族群。

反觀台灣現在同志婚姻通過的空前盛景，中國同志的處境確實如履薄冰。許多提及同志的Hashtag，例如#les、#gay都在微博、豆瓣等社群重地被封鎖，淘寶更是下架大量彩虹小物（現在到淘寶搜尋，確實沒有什麼支持同志的彩虹小物）。中國官方甚至曾指出：「同性戀與亂倫、性變態、性虐待等情節，同樣都為非正常的性關係。」

台灣同婚的勝利，很大成分靠的是大量的曝光率、以及在街口巷尾的短講宣傳。如今中國政府用全面禁止與打壓的方式操作，讓原本就處境艱困的中國同志，更加推向邊緣。

為何禁止性？性禁止得了嗎？

中國當局勢必也知道，無論再怎麼查禁色情品、或者訂定更嚴格的掃蕩規範，都無法嚴嚴實實地將小黃文徹底掃除。遙想許多人的年少時期，還不都是這樣的：就算家長禁止接觸色情品，但青少男女們都有自己的方式鑽漏洞。

另一個常出現的論戰是，中國政府應該如何區分「危害青少年身心健康的淫穢作品」、以及「文學中的情慾描寫」？事實上，翻看掃黃打非辦公室網站的內容，並沒有明確規範出取締規則。以目前的情況來看，已經演變成了「審查員覺得是、那就是」的情況。

即便沒有規則的審查方式不甚合理，作者們卻感到人人自危，有些言情小說文學網甚至開始自我審查，主動刪除那些「可能踩線的言情作品」。作者與讀者，都是審查制度下的受害者，他們紛紛表示，拒絕政府一刀切的管制方式。

這整件事除了侵犯言論自由，更需細想的是：政府究竟有沒有資格限制人民的性？

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