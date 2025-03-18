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富／傅爸爸傳說2，又來了？！

▲▼ 檢調搜索傅崐萁花蓮住宅 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 檢調搜索傅崐萁花蓮住宅 。（圖／攝影中心攝）

韋安／資深媒體人

學霸之子！美濃首富望族之後！傅崐萁家世追擊大起底！

近日，媒體再度爆出國民黨立法院總召傅崐萁，在花蓮擁有「九五至尊豪宅群」，這是否又是一場「富／傅爸爸—傳說Part 2」？

上次，媒體指涉傅崐萁投資中國470億元經貿園區，如今則是花蓮的「九五至尊豪宅群」，讓人不禁想問：「真的假的？」

回顧去年年底，某政論節目曾爆料傅崐萁在中國投資一個神秘園區，身價直逼470億人民幣（約新台幣2500億），甚至登上「富比士台灣富豪榜」第七名，並被戲稱為「花蓮巴菲特」。但事後證實，該園區根本不存在，Google 地圖上也找不到，實為「幽靈園區」。

換句話說，他的「富爸爸」稱號只是空穴來風，這次「九五至尊豪宅群」的傳聞又是否屬實？

▲▼ 檢調搜索傅崐萁花蓮住宅 。（圖／攝影中心攝）

第一點：「九五至尊」真的是豪華建築群嗎？

媒體報導稱，傅崐萁與妻子徐榛蔚在花蓮擁有「九五至尊」建築群，當地議員更質疑：「縣長說薪水全捐了，那這棟樓哪來的？」

然而，實際查證發現：

• 該地位於花蓮吉安鄉，40多年前傅家便已擁有。

• 根據樂屋網數據，當地農地每坪約1萬元，建地約11萬元，大樓每坪均價僅14萬～29萬元，遠低於北部動輒百萬元的豪宅市場行情。

• 「九五至尊」一名純屬當地人的戲稱，實際上只是多年建設而成的小型社區，並非高檔豪宅區。

▲▼ 檢調搜索傅崐萁花蓮住宅 。（圖／攝影中心攝）

第二點：縣長薪水全捐，哪來的錢蓋房子？

傅家大樓的真正屋主其實是傅崐萁的母親——劉滿蘭女士，花蓮當地人稱呼她為「傅媽媽」，她來自高雄美濃的劉氏地方望族。

• 劉家於日治時期即為當地富裕家族，經營碾米廠、磚窯廠、榨油廠等多項產業，並長期投入公益。

• 劉滿蘭自幼協助家族財會業務，婚後積極投入營建事業，並自行建售多處公寓，形成傅家在花蓮的「小型社區」。

• 「九五大樓」一直登記在劉滿蘭名下，去年7月劉老太太過世後，繼承過戶手續尚未完成，產權仍未轉至傅崐萁夫婦名下。

由此可見，「傅崐萁當縣長把薪水都捐出去，哪來的錢蓋大樓？」這個問題根本不存在。

▲▼傅崐萁 聯訪 譴責民進黨用司法暴力 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼傅崐萁在聯訪時譴責民進黨用司法暴力。（圖／記者屠惠剛攝）

第三點：傅崐萁真的有錢嗎？

當然有，但他並非靠父母「啃老」，而是憑藉自身努力白手起家。

• 40多年前，就讀淡江大學時，他便開始打工賺取學費，白天上課，晚上到台北餐廳端盤子，凌晨一兩點回宿舍是家常便飯。

• 農曆年節期間，他批發春聯與年貨，在公館一帶擺攤銷售，經常面對警方臨檢，一天內跑警察局多達二十次。

• 大二、大三時期，他開始投入土地仲介與整合，每天拜訪地主與里長洽談土地交易。

• 到大四時，他已累積千萬資產，甚至聘請專屬司機與助理，成為名符其實的「少年董」。

這些少為人知的細節，描繪出傅崐萁如何從「窮學生」到「白手起家創業家」的歷程。

學霸之子——「藍營小諸葛」的智慧從何而來？

傅崐萁的頭腦靈活，不僅因為母親的商業影響，也繼承了父親——台灣戰後第一代土木工程師傅兆林的學霸基因。
• 傅兆林小學畢業於美濃廣興國小。

• 12歲考入高雄中學初中部，以榜首成績畢業。

• 15歲考入高雄工業學校土木工程科（今國立高雄科技大學），以全校第一名畢業。

• 參加全國公務員考試，以全國第二名成績錄取，後獲政府公費赴日本研修土木工程。

• 1958年至1974年間，負責台灣中部與東部地區的基礎建設，涵蓋自來水供應、交通與都市發展。

• 退休後長期投入公益，擔任德發慈善基金董事，並自費舉辦超過百場捐血活動。

傅兆林在公共建設與社會公益上的貢獻，使傅家在花蓮擁有深厚的影響力。

最後真相大揭秘：

不論是「470億人民幣幽靈園區」，還是「九五至尊豪宅群」，每次查證後均發現與事實不符，傅崐萁的「富爸爸」稱號只是媒體製造的都市傳說。

但不可否認的是，傅崐萁的家世背景優越，父親傅兆林在公共建設領域長期貢獻，母親劉滿蘭則來自地方望族，並成功經營房地產事業。而傅崐萁本人則靠自身努力，從學生時代打拼至今，累積資本，實現財富自由。

所以，與其說「傅爸爸」是一個財富傳奇，不如說是一則青出於藍的創業勵志故事！

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關鍵字: 雲論 韋安傅崐萁 傅家大樓

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