ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

水電研議漲新價！　民眾被剝兩層皮

我們想讓你知道…綜合而論，電價與水價調漲似乎已箭在弦上。「治國猶如栽樹，本根不搖，則枝葉茂榮」，企業與政府若不能穩固基礎管理，財務虧損與經營不善終將全民買單。

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲國內面臨水電雙漲壓力，除了4月電價可能調漲，連凍漲31年的水價也醞釀調漲。（圖／記者劉亮亨攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

水電是重要的民生資源，國內面臨水電雙漲壓力，除了4月電價可能調漲，連凍漲 31年的水價也醞釀調漲。據報導，這波調漲平均調幅估計約6%，主要鎖定民生及小商家330度以下基礎用電，以目前家庭平均每月用電338度的非夏月電價為例，估計每月電價將因此漲100多元。

不少輿論認為，政府錯誤的能源政策，以及台水、台電經營不善，卻要全民買單，合理乎? 況且，水電雙漲，導致企業成本節節高漲，勢必轉嫁給消費者，連帶衝擊民生物價，消費者豈不是被剝兩層皮，合理?

與國際相較　電價確實偏低

根據國際能源總署(IEA)2024發布的統計，2023年各國平均電價比較，台灣在32個受評國家中的住宅用電每度2.7351元(台幣，下同)，排名第5低；而工業用電每度3.263元台幣，排名第8低。在亞洲國國家中排名如表1所列，台灣在住宅電排名第4低，電價介於泰國與南韓之間。馬來西亞的住宅用電最便宜，而新加坡最貴。台灣的工業用電價在亞洲國家中排名第4低，僅高於中國大陸、土耳其、馬來西。

▼2023年亞洲國家平均電價比較表。（圖／作者整理）

排名 國家 住宅用電價 (NTD/kWh) 國家 工業用電價 (NTD/kWh)
1 馬來西亞 2.3051 馬來西亞 1.4952
2 中國 2.7911 土耳其 2.2613
3 泰國* 3.2396 中國 2.4017
4 台灣 3.2630 台灣 2.7351
5 南韓 3.8029 泰國* 3.9561
6 日本 6.6350 南韓 4.0623
7 新加坡 7.0711 日本 5.3890
8 N/A N/A 菲律賓 5.8874
9 N/A N/A 新加坡 6.4170

進一步分析，可看出台電的售電成本計算，包括1.燃料、2.稅捐及規費、3.利息及折舊、4.運維費、5.其他電業經營相關費用、6.其它。其中，購電燃料支出占比逾五成，還有配合政府能源政策購電(綠電)，不僅導致成本上升，也一直備受爭議。其次，台電自2022年至2024年期間，為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2,800億元，也是釀成近年巨額虧損主因。

以2025年為例，台電每度售電成本為3.9975元，而每度平均電價為3.3822元，每度售電虧損0.5953元，稅前虧損預算金額為97億元。台電係國營事業，但因電價偏低，再加上經營不善，截至2024年底，已累計虧損逾4,229億元。經濟部雖然在2025(民114)年度編列撥補台電1,000億元，但農曆年前立法院已三讀刪除這筆撥補預算，經部另編列的2024（民113）年度編列追加預算1,000億元則尚未審查。

▼近年台電售電成本與電價。（圖／台電公司資料）

項目 2025年單價 (元/度) % 2024年單價 (元/度) % 2023單價 (元/度) %
每度售電成本 (A) 3.9775 100 3.7113 100 4.1652 100
1. 燃料 2.0895 52 2.0889 56 2.6163 63
2. 稅捐及規費 0.0045 0 0.0290 1 0.0295 1
3. 利息及折舊 0.6006 16 0.5241 15 0.5473 13
4. 運維費 1.3174 33 1.1255 30 1.0220 25
5. 其他電業經營相關費用 0.0083 0 0.0058 0 0.0056 0
6. 其他收入(減項) -0.0428 -1 -0.0620 -2 -0.0555 -2
每度平均電價 (B) 3.3822 N/A 3.4827 N/A 3.0727 N/A
每度售電盈虧 (B-A) -0.5953 N/A -0.2286 N/A -1.0925 N/A
稅前盈虧 (億元) -97 N/A -411 N/A -1,977 N/A

 

台灣水費全球第三低

台灣水價31年未調整，目前台水水價分四段，第一段為10度以下，每度7.35元；第二段為11到30度，每度9.45元；第三段為31到50度，每度11.55元；第四段為51度以上，每度12.075。

根據台水資料，台水現在每賣1度水虧2.45元，去(2024)年稅後虧損達30.49億元，預估今年會再虧損59.34億元。據悉，為不影響民生用戶，降低調水價衝擊，台水公司傾向不調整10度以下用水，估計約有6成用戶不受影響，其餘級距則會採用水愈多調幅愈高的原則。

2024年國際水協會(International Water Association, IWA)於公布2023年調查245個城市(或地區)年用水量200度之水費資料，挑選出39個首都及主要城市，將其固定費用(基本費)與變動費用(用水費)加總後，計算出平均單位水價予以排名。依統計資料顯示，台北的平均水價(12.56元/度)排名第3低，僅高於斯科普里(10.20元/度)及孟買(1.93元/度)，其他歐美地區及亞洲主要城市的單位水價均高於台北。亞洲城市水費比較，東京的水費最高，而孟買的水費最低；而台北的水費在亞洲城市中相對較低，僅高於孟買。

其實，除了水價偏低，台灣自來水漏水嚴重、水資源浪費及經營管理績效等也該檢討。據統計，2020年總漏水量高達4.56億噸，約2.3座石門水庫水量，真是令人嘖嘖稱奇。

▼亞洲主要城市水費比較。（圖／作者整理）

排名 城市 (國家/地區) 年用水 200 度水費 (美元) 平均單價 (台幣/度)
1 東京 (日本) 181.52 27.90
2 首爾 (南韓) 162.92 25.04
3 澳門 (澳門) 126.97 19.51
4 香港 (香港) 113.99 17.52
5 額爾登特 (蒙古) 94.35 14.50
6 台北 (台灣) 81.73 12.56
7 孟買（印度） 12.55 1.93

 

改善經營管理　檢討訂價策略

首先，台電公司在改善經營管理方面，一、優化燃料採購策略：增加長約比例，降低國際能源價格波動對成本的影響。提高再生能源自發比例，降低外購綠電成本。

二、提升發電與輸配效率：優先投資高效率發電機組，降低燃料消耗。加強電網智慧化建設，減少輸配電損失。

三、財務透明化與改革：針對虧損項目提出細部檢討，增加財務資訊公開。強化內部成本控制，減少非必要支出。

四、用電管理與需求側管理：推動尖峰負載管理，鼓勵企業與民眾錯峰用電。擴大智慧電表應用，提升電力調度效率。

另在電價調整方面，一、合理調整電價：檢討售電成本，再依電價公式研議調整電費。針對高用電戶提高調整幅度，減少低收入戶影響。

二、優化差別電價機制：用電應根據高低尖峰時段，實施更精細的時間電價。針對高耗能產業，提供節能獎勵與用電優化建議。

其次，台水公司在改善經營管理方面，一、降低漏水率：增加管線更新預算，改善老舊管網。加強漏水監測與維修，減少水資源浪費。

二、強化水資源管理：推廣中水回收與雨水利用，提高水資源效率。提升水庫與地下水管理，確保供水穩定。

三、財務與經營優化：重新檢視成本結構，減少財務虧損。強化公私協力，引進民間資金與技術提升供水系統。

另在水價調整方面，一、根據合理水價公式，適度調整水費；二、推動用水效率提升：針對企業與高消耗用戶，提供節水獎勵與技術支援。鼓勵家戶安裝節水設備，減少不必要用水。

再者，民眾應配合節約用電、用水，包括安裝智慧電表，調整用電時段。使用高能效家電與LED燈泡，減少電力消耗及安裝節水設備。企業應優化設備能耗管理、請政府節能補助，提高能源使用效率。強化水循環利用，減少製程用水；申請政府節水補助，導入節水技術。

綜合而論，電價與水價調漲似乎已箭在弦上。「治國猶如栽樹，本根不搖，則枝葉茂榮」，企業與政府若不能穩固基礎管理，財務虧損與經營不善終將全民買單。

有鑑於此，台電及台水公司應透過改善經營管理，提升營運績效及服務品質，才能讓民眾及企業心服口服。而政府更要確保能源供應穩定，減少對民生與經濟的衝擊，並促進產業升級與資源有效利用才是治國之道，過度泛政治化終究解決不了問題。

▼政府要確保能源供應穩定，減少對民生與經濟的衝擊，並促進產業升級與資源有效利用才是治國之道。（圖／總統府提供）

▲▼「守護憲政 保護人民」總統賴清德對於立法院修法發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普政府新政策影響學術獨立性！　受傷的是社會追求真相的能力

►台積電歧視美國員工爭議延燒　美國、台灣怎麼看？

►賴政府非亂世用重典　「利弊難計」

 

►賴清德因應國安危機關鍵一步！　「恢復軍審」真正挑戰在後面

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

水電研議漲新價！　民眾被剝兩層皮

關稅戰若愈演愈烈　全球恐重演「大蕭條」

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

川普就職演說昭昭天命　誓言重啟「美國黃金年代」

關鍵字: 李沃牆 雲論 水費 電價 台水 台電 民進黨 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
中國科技井噴　奧秘在哪裡？
富／傅爸爸傳說2，又來了？！
水電研議漲新價！　民眾被剝兩層皮
川普政府新政策影響學術獨立性！　受傷的是社會追求真..
國際火線／希特勒還魂：新納粹主義即將席捲歐美？

推薦閱讀

台積電歧視美國員工爭議延燒　美國、台灣怎麼看？

川普政府新政策影響學術獨立性！　受傷的是社會追求真..

水電研議漲新價！　民眾被剝兩層皮

中國科技井噴　奧秘在哪裡？

富／傅爸爸傳說2，又來了？！

賴政府非亂世用重典　「利弊難計」

許哲銓／省思凱凱之死　法律只保障惡魔不保護孩子？

賴清德因應國安危機關鍵一步！　「恢復軍審」真正挑戰..

「倒閣」跟「解散國會」會成功？　藍綠各有不同盤算

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

相關文章

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

民進黨團總召柯建銘17日諷刺台中市長盧秀燕「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，此話一出，引起各界議論。對此，國民黨..

9小時前

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

蔡其昌完成3項重要使命　賴清德：有史以來最好的會長！

蔡其昌完成3項重要使命　賴清德：有史以來最好的會長！

柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

宣講22日從板橋出發　藍稱罷免12綠委已補件：中選會別卡都會過

宣講22日從板橋出發　藍稱罷免12綠委已補件：中選會別卡都會過

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台積電歧視美國員工爭議延燒　美..

台積電歧視美國員工爭議延燒　美..

川普政府新政策影響學術獨立性！..

水電研議漲新價！　民眾被剝兩層..

中國科技井噴　奧秘在哪裡？

富／傅爸爸傳說2，又來了？！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面