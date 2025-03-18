水電研議漲新價！　民眾被剝兩層皮

▲國內面臨水電雙漲壓力，除了4月電價可能調漲，連凍漲31年的水價也醞釀調漲。（圖／記者劉亮亨攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

水電是重要的民生資源，國內面臨水電雙漲壓力，除了4月電價可能調漲，連凍漲 31年的水價也醞釀調漲。據報導，這波調漲平均調幅估計約6%，主要鎖定民生及小商家330度以下基礎用電，以目前家庭平均每月用電338度的非夏月電價為例，估計每月電價將因此漲100多元。

不少輿論認為，政府錯誤的能源政策，以及台水、台電經營不善，卻要全民買單，合理乎? 況且，水電雙漲，導致企業成本節節高漲，勢必轉嫁給消費者，連帶衝擊民生物價，消費者豈不是被剝兩層皮，合理?

與國際相較 電價確實偏低

根據國際能源總署(IEA)2024發布的統計，2023年各國平均電價比較，台灣在32個受評國家中的住宅用電每度2.7351元(台幣，下同)，排名第5低；而工業用電每度3.263元台幣，排名第8低。在亞洲國國家中排名如表1所列，台灣在住宅電排名第4低，電價介於泰國與南韓之間。馬來西亞的住宅用電最便宜，而新加坡最貴。台灣的工業用電價在亞洲國家中排名第4低，僅高於中國大陸、土耳其、馬來西。

▼2023年亞洲國家平均電價比較表。（圖／作者整理）



排名 國家 住宅用電價 (NTD/kWh) 國家 工業用電價 (NTD/kWh) 1 馬來西亞 2.3051 馬來西亞 1.4952 2 中國 2.7911 土耳其 2.2613 3 泰國* 3.2396 中國 2.4017 4 台灣 3.2630 台灣 2.7351 5 南韓 3.8029 泰國* 3.9561 6 日本 6.6350 南韓 4.0623 7 新加坡 7.0711 日本 5.3890 8 N/A N/A 菲律賓 5.8874 9 N/A N/A 新加坡 6.4170

進一步分析，可看出台電的售電成本計算，包括1.燃料、2.稅捐及規費、3.利息及折舊、4.運維費、5.其他電業經營相關費用、6.其它。其中，購電燃料支出占比逾五成，還有配合政府能源政策購電(綠電)，不僅導致成本上升，也一直備受爭議。其次，台電自2022年至2024年期間，為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2,800億元，也是釀成近年巨額虧損主因。

以2025年為例，台電每度售電成本為3.9975元，而每度平均電價為3.3822元，每度售電虧損0.5953元，稅前虧損預算金額為97億元。台電係國營事業，但因電價偏低，再加上經營不善，截至2024年底，已累計虧損逾4,229億元。經濟部雖然在2025(民114)年度編列撥補台電1,000億元，但農曆年前立法院已三讀刪除這筆撥補預算，經部另編列的2024（民113）年度編列追加預算1,000億元則尚未審查。

▼近年台電售電成本與電價。（圖／台電公司資料）

項目 2025年單價 (元/度) % 2024年單價 (元/度) % 2023單價 (元/度) % 每度售電成本 (A) 3.9775 100 3.7113 100 4.1652 100 1. 燃料 2.0895 52 2.0889 56 2.6163 63 2. 稅捐及規費 0.0045 0 0.0290 1 0.0295 1 3. 利息及折舊 0.6006 16 0.5241 15 0.5473 13 4. 運維費 1.3174 33 1.1255 30 1.0220 25 5. 其他電業經營相關費用 0.0083 0 0.0058 0 0.0056 0 6. 其他收入(減項) -0.0428 -1 -0.0620 -2 -0.0555 -2 每度平均電價 (B) 3.3822 N/A 3.4827 N/A 3.0727 N/A 每度售電盈虧 (B-A) -0.5953 N/A -0.2286 N/A -1.0925 N/A 稅前盈虧 (億元) -97 N/A -411 N/A -1,977 N/A

台灣水費全球第三低

台灣水價31年未調整，目前台水水價分四段，第一段為10度以下，每度7.35元；第二段為11到30度，每度9.45元；第三段為31到50度，每度11.55元；第四段為51度以上，每度12.075。

根據台水資料，台水現在每賣1度水虧2.45元，去(2024)年稅後虧損達30.49億元，預估今年會再虧損59.34億元。據悉，為不影響民生用戶，降低調水價衝擊，台水公司傾向不調整10度以下用水，估計約有6成用戶不受影響，其餘級距則會採用水愈多調幅愈高的原則。

2024年國際水協會(International Water Association, IWA)於公布2023年調查245個城市(或地區)年用水量200度之水費資料，挑選出39個首都及主要城市，將其固定費用(基本費)與變動費用(用水費)加總後，計算出平均單位水價予以排名。依統計資料顯示，台北的平均水價(12.56元/度)排名第3低，僅高於斯科普里(10.20元/度)及孟買(1.93元/度)，其他歐美地區及亞洲主要城市的單位水價均高於台北。亞洲城市水費比較，東京的水費最高，而孟買的水費最低；而台北的水費在亞洲城市中相對較低，僅高於孟買。



其實，除了水價偏低，台灣自來水漏水嚴重、水資源浪費及經營管理績效等也該檢討。據統計，2020年總漏水量高達4.56億噸，約2.3座石門水庫水量，真是令人嘖嘖稱奇。

▼亞洲主要城市水費比較。（圖／作者整理）

排名 城市 (國家/地區) 年用水 200 度水費 (美元) 平均單價 (台幣/度) 1 東京 (日本) 181.52 27.90 2 首爾 (南韓) 162.92 25.04 3 澳門 (澳門) 126.97 19.51 4 香港 (香港) 113.99 17.52 5 額爾登特 (蒙古) 94.35 14.50 6 台北 (台灣) 81.73 12.56 7 孟買（印度） 12.55 1.93

改善經營管理 檢討訂價策略

首先，台電公司在改善經營管理方面，一、優化燃料採購策略：增加長約比例，降低國際能源價格波動對成本的影響。提高再生能源自發比例，降低外購綠電成本。

二、提升發電與輸配效率：優先投資高效率發電機組，降低燃料消耗。加強電網智慧化建設，減少輸配電損失。

三、財務透明化與改革：針對虧損項目提出細部檢討，增加財務資訊公開。強化內部成本控制，減少非必要支出。

四、用電管理與需求側管理：推動尖峰負載管理，鼓勵企業與民眾錯峰用電。擴大智慧電表應用，提升電力調度效率。

另在電價調整方面，一、合理調整電價：檢討售電成本，再依電價公式研議調整電費。針對高用電戶提高調整幅度，減少低收入戶影響。

二、優化差別電價機制：用電應根據高低尖峰時段，實施更精細的時間電價。針對高耗能產業，提供節能獎勵與用電優化建議。

其次，台水公司在改善經營管理方面，一、降低漏水率：增加管線更新預算，改善老舊管網。加強漏水監測與維修，減少水資源浪費。

二、強化水資源管理：推廣中水回收與雨水利用，提高水資源效率。提升水庫與地下水管理，確保供水穩定。

三、財務與經營優化：重新檢視成本結構，減少財務虧損。強化公私協力，引進民間資金與技術提升供水系統。

另在水價調整方面，一、根據合理水價公式，適度調整水費；二、推動用水效率提升：針對企業與高消耗用戶，提供節水獎勵與技術支援。鼓勵家戶安裝節水設備，減少不必要用水。

再者，民眾應配合節約用電、用水，包括安裝智慧電表，調整用電時段。使用高能效家電與LED燈泡，減少電力消耗及安裝節水設備。企業應優化設備能耗管理、請政府節能補助，提高能源使用效率。強化水循環利用，減少製程用水；申請政府節水補助，導入節水技術。

綜合而論，電價與水價調漲似乎已箭在弦上。「治國猶如栽樹，本根不搖，則枝葉茂榮」，企業與政府若不能穩固基礎管理，財務虧損與經營不善終將全民買單。

有鑑於此，台電及台水公司應透過改善經營管理，提升營運績效及服務品質，才能讓民眾及企業心服口服。而政府更要確保能源供應穩定，減少對民生與經濟的衝擊，並促進產業升級與資源有效利用才是治國之道，過度泛政治化終究解決不了問題。

▼政府要確保能源供應穩定，減少對民生與經濟的衝擊，並促進產業升級與資源有效利用才是治國之道。（圖／總統府提供）

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