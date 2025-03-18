中國科技井噴　奧秘在哪裡？

▲與一般人想像的可能有很大的不同，創造中國當前科技井噴現象的幾乎全是中國的年輕一代。（圖／路透）

●石齊平 ／資深媒體人

美國共和黨籍眾議員摩爾（Riley Moore）3月14日提出「阻止中共簽證法」，呼籲全面停止向中國公民簽發學生簽證，以防中共竊取美國軍事機密、知識產權，威脅美國國家安全。

西方針對中國進行打壓 全因科技領域產生危機

此前，2月底，瑞士蘇黎世聯邦理工學院宣布安全審查政策，基本拒收中國籍理工科背景學生，至此，所謂世界四大理工學院（另三家為美國加州理工、麻省理工，以及英國帝國理工學院）在拒收中國理工學生政策上，立場已完全一致。

更早之前，在川普1.0任期，美國有所謂「中國行動計劃」，針對華人學者和留學生進行特別審查與打壓；拜登時代則有「芯片及科學法案」，對中國芯片及高科技產業進行制裁；此外，近年來，傑出華人科學家被無辜抓捕、扣留甚至突然死於非命者也時有所聞。

這一切，說到底都跟美國這個世紀霸權兼科技強國，被近年來中國科技領域突然出現風起雲湧的科技井噴現象強烈地震撼，從而產生強大危機有關。

從深圳四巨頭到杭州六小龍，從九天無人機到六代機，從宇樹機器人到深度求索智能大模型，從月球背面取回月壤到登陸火星，從5G到量子科技，中國科技亮點簡直是目不暇給，數不勝數。

從美國角度來看，作為人類歷史上空前的科技霸權，從來在科技的每一個領域都是世界第一，不但領先群倫而且是遙遙領先，怎能想像自己最早研發、還未研發出來甚至已經叫停的六代機，就被中國反超，而且一出就是兩款；又怎能想像也是遙遙領先的AI大模型，而且在川普2.0就職第二天就要再砸5000億美元（「星際之門」大計劃）打算繼續遙遙領先的AI，會被橫空出世的中國DeepSeek搞得人仰馬翻，讓美股豬羊變色，所有這一切都是美國自1776年建國240多年以來所僅見，無怪乎美國今天會有這些專門針對中國的強烈反應，但，有用嗎？要回答這個問題，就要先看看當前中國科技井噴現象另一個角度的面貌。

▼說到底美國這個世紀霸權兼科技強國，被近年來中國科技領域突然出現風起雲湧的科技井噴現象強烈地震撼，從而產生強大危機。（圖／路透）

從另個角度看 中國科技井噴面貌

與一般人想像的可能有很大的不同，就是創造中國當前科技井噴現象的幾乎全是中國的年輕一代，比如DeepSeek的創始人梁文峰是85年的，製造出仿生智能手臂的強腦科技創始人韓璧丞是87年的，宇樹科技創始人王興興是90年的；再換一個角度，航天領域北斗團隊的平均年齡是35歲，嫦娥探月團隊平均年齡是33歲，天宮載人航天團隊平均年齡是32歲，天眼團隊平均年齡是30歲；還有，中國長征5號火箭總控制系統的指揮徐文曉只有26歲，嫦娥5號的天宮女指揮員周承鈺更是只有24歲，相信這些年輕人中有相當部分未曾出國留學，最起碼，梁文峰DeepSeeK的量化幻方公司所有139位員工無一留學海外。在這樣的情況下，以美國為首的西方國家想要經由簽證管制來打壓中國科技發展，最後，大概率打出的將是個寂寞。

講到這，就要接近即觸及到這個讓世界詫異及驚艷的中國現象的核心了。

必須看到，當前中國科技現象不僅出現在前面列舉的各個領域，也同樣體現在每年國際間舉辦的各種學生級別如教學、物理等科學競賽上，中國隊奪冠已是常態，有趣的是名列前茅其他國家隊的參賽者也多的是甚至清一色是華人。如何解讀？不用多說，肯定與DNA有關！換言之，華人身上，肯定擁有優越遠超一般民族的科技DNA。

問題又來了，既然如此，何以人類的第一次、第二次、第三次工業革命都發生在西方而未發生在中國？回答這個「大哉問」之前，我認為有必要先粗略了解一下人類的科學技術發展史。

（1）根據20世紀英國科技史學者李約瑟研究，一直到西方文藝復興（約15、16世紀）之前，中國科技發展始終領先全球。

（2）李約瑟的研究，完全可以從近代考古對中國歷代古墓出土的文物、文獻（竹筒、帛書）得到證實（如秦兵馬俑、馬王堆、三星堆等）。

有趣的是，1926年美國經濟學家肯尼思.博爾丁對於李約瑟的研究結果，也提出了「中國近代科學為何落後」的好奇之問，並稱此為「李約瑟難題」，就像不少數學家提出的數學難題有待破解一樣。

其實「李約瑟難題」並不難被解。因為中國古代科技昌明領先全球，卻在近代出現沒落並被西方反超，極大程度上跟漢朝（漢武帝）的「罷黜百家，獨尊儒術」倡議，及此一倡議在隋、唐兩朝以四書五經開科取士落實「科舉制度」有關。此一制度明顯嚴重束縛了自隋、唐以下約1400年中國讀書人科技發展空間，以致中國科技從原本的遙遙領先變得一蹶不振，一直到近代20世紀初。

清末，1905年，廢科舉，引入新式學堂取代私塾，開始接觸數、理、化，這才讓原本就有優越科技DNA的中國腦袋重新跟科技接上了軌，再加上1915年五四運動的打倒孔家店，認識及迎接「賽先生」，終於從民國時期開始，大師輩出；但1949年新中國成立後，又因各種政治運動對科技發展造成了階段性的衝擊，一直到1978年鄧小平改革開放，恢復高考，一切恢復正軌，中國的科技DNA終於衝出束縛，再現生機與活力，「李約瑟難題」自然得解。

有了這樣的歷史了解，現代的中國出現科技井噴又何足為異，但這一點，絕大多數的中國人自己都不了解，何況西方人。不了解中國人擁有強大優越科技DNA的西方國家，一味封鎖、打壓、制裁中國，只會產生更多的倒逼效應，同時也阻礙西方自己的科技發展。

「中華民族偉大復興」意味著一切都在向歷史回歸，科技自然也不例外。

▼中國人擁有強大優越科技DNA的西方國家，一味封鎖、打壓、制裁中國，只會產生更多的倒逼效應。（圖／路透）

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