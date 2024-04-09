許哲銓／省思凱凱之死　法律只保障惡魔不保護孩子？

▲ 殘忍虐殺1歲男童的保母姊妹劉彩萱、劉若琳。（圖／翻攝自臉書）

● 許哲銓／自由撰稿人

把1歲寶寶綁起站著睡覺、牙齒打掉只剩8顆、頭部多處瘀傷、雙腿被毆打骨折、吃餿飯冷羹、身體多處菸頭燙傷，這不是驚悚電影的情節，也不是恐怖組織ISIS裡的暴行，而是發生在台灣真實的案件。1歲幼童凱凱，因原生家庭無力撫養，由兒福聯盟代辦送養後，轉介保母照顧，僅三個月，一個白白胖胖的天使寶寶被淩虐致死。凱凱到院前已無心跳，見多識廣的醫護都感歎「十分誇張，毫無人性，不忍直視」。但諷刺的是，根據媒體披露，虐嬰保母姐妹收押，竟然好吃好睡有冷氣，舒舒服服的在監獄裡享受人權的保護。

無獨有偶，2023年凱凱遭寄養保母虐死案件並非首例。2022年9月間，新北市左姓女子擔任寄養家庭媽媽、照顧因為經濟問題須出養的2歲女童，但因不滿女童不服管教、不願配合洗澡與擦藥，在浴室與主臥室多次推倒女童在地、針刺肩膀雙腳掌與腳背，最終女童遭虐死，傷勢包括嚴重腦水腫、腦出血、全身多處瘀傷等，左女遭起訴。最後，在廢死組織呼籲下，左女一審判刑僅僅4年10個月。

刑法明定死刑 蔡任內死刑卻形同虛設

▲ 蔡政府上任以來，只象徵性地對李宏基、翁仁賢二名死囚執行死刑。圖為2016年除夕縱火燒死6名至親，甚至槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴的翁仁賢。（圖／記者陳豐德翻攝）

台灣目前是屬於非「廢死」的國家行列，《刑法》有死刑與執行死刑的條文，但在民進黨政府贊成「廢死」的助推下，台灣的死刑已經形同虛設，不再具備恐嚇極端犯罪的職能。自蔡英文執政後，八年來四十名已判死刑定讞的死刑犯，只象徵性地執行二人，以表示還沒廢死，還有三十八名死刑犯供養在監獄裡，有人已逾三十多年，既然判死也不執行，台灣形同實質「廢死」的國家。這幾年窮兇惡極的犯罪案件層出不窮，便是這「惡果」最直接的證明。德國法學家吉歐．耶林內克曾說過：「法律是最低限度的道德」，如果連法律都在一度降低標準，那麼道德將不復存在。

呼籲廢死的人無外乎是二種，一是以宗教式「廢死」信仰為加害人爭取人權生命權，卻罔顧受害者的生命權與人權。他們自以為的仁愛，正踩著別人家的屍體和傷痛大放厥詞。

另外一部分是以「死亡是不可逆轉」的想法，加上擔心冤假錯案的考慮，直接粗暴的呼籲廢死。簡直是現代版「因噎廢食」，他們不去思考加強死刑嚴格審核，確定證據鏈閉環等避免冤假錯案的方法，直接粗暴的呼籲廢死，無視受害者的生命。不論是那種人，都是在犧牲受害者的人權，轉變成對加害者的保護。

▲ 呼籲廢死的人無外乎是二種，一是以宗教式「廢死」信仰為加害人爭取人權生命權，另外一部分是擔心冤假錯案的考慮，直接粗暴的呼籲廢死。（圖／記者劉亮亨攝）

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人權保護的不是惡魔的權利！

重視人權是民主國家的優勢，但是人權保護的是人的權利，而不是惡魔的權利。只為惡魔談人權，不會說話的凱凱何其無辜。還好，還有很多你我一樣的普通人，已經跳出為「惡魔人權爭論不休」的怪圈。目前民眾在「公共政策網路參與平台」發起「虐童致殘，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」提案，超過2萬人附議，已通過連署門檻，這意味著機關必須在5月14日前回應此提案。不僅如此，還有組織在4月13日發起凱道大集合，訴求反虐兒、反霸淩、反廢死。

現在凱凱案已進入司法程式，希望分案到一個明察秋毫的檢察官手上，闡明事件真相，讓關心台灣兒童福利的人，都可以借鏡改進。

我們需要一個惡人能被嚴懲的社會制度，而不是只有在電影小說裡才有的幻想。民眾需要靠國家的力量伸張正義，而不是自己拿上槍枝，以暴制暴，人人成為「陳桂林」。到底我們還要犧牲多少個「凱凱」，吃多少次教訓，才能推動一點點司法改革？希望這一次，我們的天使剴剴沒有白白犧牲。

▲ 我們還要犧牲多少個「凱凱」，吃多少次教訓，才能推動一點點司法改革？（圖／ETtoday資料照）

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