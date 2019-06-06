【走向內閣制】龐建國／台灣需要權責相符的憲政體制

▲筆者認為制度安排的演進一方面反映了時代環境的變化，另一方面也是政治勢力較勁和領袖人物意志展現的結果。（圖／路透社）

●龐建國／台灣競爭力論壇學會理事長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授

《中華民國憲法》從1991年廢止〈動員戡亂臨時條款〉，增列〈增修條文〉之後，到目前為止，已經經歷了7次增修。其中，6次在李登輝時代，1次在陳水扁時代。就政府體制而言，從《五五憲草》時代的接近「委員會制」；到1947年公布施行時的接近「內閣制」；到制定〈臨時條款〉下的接近「總統制」；再到現行的接近「半總統制」，制度安排的演進一方面反映了時代環境的變化，另一方面也是政治勢力較勁和領袖人物意志展現的結果。

從我的學術本行國家發展比較研究的視角看憲政體制安排，會把制度安排鑲嵌在特定的歷史脈絡和社會情境中處理。從這個視角看憲政體制，並沒有絕對完美的制度安排，只有視個別國情需要而採取的制度選擇。所以，無論是委員制、內閣制、總統制、或半總統制，都是時代環境的產物，沒有絕對的好壞對錯，只有合用或不合用的判斷。

不過，從法理學的角度來看憲政體制的安排，畢竟有一些基本的法理要求應該遵守，像主權在民、權責相符、監督制衡等等。就此而言，我們目前實施的這部憲法，學界大多把它比擬為半總統制，但是許多評論認為它更像「大總統制」或「超級總統制」。其最主要的缺失，就是總統獨攬大權，卻沒有適當的監督制衡機制。總統有權而無責，行政院長無權卻有責，明顯背離了權責相符與監督制衡的憲政學理。

所以，6/6上午的座談會針對我國現行憲政體制的缺失設計了幾個發言題綱。這些題綱包括：1.台灣現行的雙首長制產生了什麼樣的問題？導致「總統有權無責，行政院長無權有責」的怪象？2.是否應修憲改為內閣制？3.閣揆是否須由立院同意再組閣？還是應由國會多數黨推荐閣揆人選？國會的議員是否能兼任或擔任內閣的部會首長？4.什麼時機修憲？修憲門檻高，通過的可能性有多大？

然而，我要事先聲明的是，雖然在現有的幾種憲政體制理念類型當中，我個人比較偏愛內閣制，本次的座談會也是以「啟動修憲，邁向內閣制」為主題，但是，並不代表今天的與會者都需要贊同內閣制，都需要支持修憲的動作。因為，有如前面談到過的，從國家發展比較研究的視角看憲政體制，並沒有絕對完美的制度安排，只有視個別國情需要而採取的制度選擇。何況，現在所有當道的制度安排，包括以英國為代表的內閣制，美國為代表的總統制，和以法國為代表的半總統制，目前都有點兒被民粹浪潮裹脅，陷入了施政無能或政府空轉的困境。

所以，請所有的與談人不必受主題和題綱的限制，不妨「盍各言爾志」，盡情發揮，暢所欲言。

「啟動修憲，邁向內閣制」座談會將於6月6日周四上午10點ETtoday播吧直播。

熱門文章》



►憲政改革調整為內閣制的想像

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。