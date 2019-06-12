馬凱／一個「自貿特區」治台灣大病

▲筆者認為建立特區的一大優勢，就是可在一封閉區域內跳出窠臼，依特別條例逃出教育部魔掌，引進全球頂尖大學及技職學校在區內設立原汁原味的分校。（圖／記者林柏安攝）

●馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

30年來，臺灣經濟成長率從傲人的兩位數一路下滑，竟已淪落至保2、保1的慘況。不但今非昔比，連全球平均成長率也瞠乎其後。其故安在，頗值得認真探索。若干不明就裡甚至企圖為執政者辯護的學者專家，乃以臺灣已躋身已開發國家之列，成長率自不能與落後國家相提並論自我安慰。但即使環顧全球許多此臺灣先進百年的國家，除了深陷數個「失落的10年」的日本之外，忝列臺灣之後者，亦不多見。

與令人汗顏的成長率同步的，是倒退16年的平均薪資、不斷擴大的貧富差距、因年輕人養不起、不敢生而忝居全球之末的出生率，以及少得可憐、只堪與北韓等全球最落後國家同日而語的外人投資等等。昔日睥睨四顧，將諸多落後國家拋諸身後，在人類經濟史上創造奇蹟，敢稱不世之雄的臺灣，所以落到如此田地，究竟出了什麼問題？

其實問題還真不少。信手拈來，即可舉出十大病。其中許多已病入膏肓，若不大刀濶斧痛下針砭，來日的臺灣只會更進一步沉淪，不知將伊於胡底。

這十大病大抵都是長久的失政、遷延、偏弊等等積漸而成。30年來主政者非但不知求治，甚且懵然不知其存在。如今沉痾已如是深重，即使有天縱英明的領導者下大決心力求根治，怕也是難上加難。然而，情勢愈是嚴峻，我們愈沒有絕望的權利。尤其走到山窮水盡的地步，百姓將無法再坐視不顧，必將殷殷期盼有為的領導者以霹靂手段，凝聚全民意志，共同面對既不痼疾，勇於對治。或許，置之死地而後生，我們在眾志成城的共同努力下，能於困境中打開一條光明坦途。

殊可慶幸的，是眼前正有一帖妙藥，足以一舉根除為害全民的十大病，讓台灣立時起死回生，再見新機。幾已病入膏肓的第一大病，就是半世紀來，主政者從未用心思索經濟發展的第畧與方向；只是因循故技，抱殘守缺，一味消費60年代初期先賢所開創的道路，坐享其成。甚至時已移勢已易，一條老路已走到山窮水盡的地步，仍不知憬悟，睜開眼來，為臺灣找出新的出路。

50年代，國民政府新敗之餘，倉皇撤台。一聞始藉著保護主義及土地改革尚見起色，唯數年之間國內市場飽和後即坐困愁城。幸賴尹仲容與幾位國內外經濟學者領先全球落後國家，從事第一次經濟自由化、改革滙率制度、引進夕陽產業，有效運用質優而低廉的大量剩餘帶動力，推展加工出口業，創建全球第一個世界工廠。遂帶領台灣經濟勇猛躍進，30年間，平均成長率高達9%，打破世界紀錄，終得躋身已開發國家之列。

但80年代，在內外交逼之下，加工出口業幾於1986年一年之間，出走殆盡；經濟主要推力頓失，成長率一路下滑。其後幸因台商輾轉遷往對岸，大力開創出超大規模的世界工廠，大量進口台灣中上游產業生產的原材料、零組件，台灣才得以苟延殘喘20餘年。不幸的是，2008年中共悍然宣佈關閉世界工廠，不唯自貽伊戚，也將台灣苟且偷生之路一併斷絕。其後臺灣即如盲人騎瞎馬，走一步算一步，前途一片茫然。

既已走到山窮水盡的地步，不知何趨何從，就必須窮洪荒之力，找出可以展翅高飛的新方向。尋索之道，一是回頭翻查史實，發掘久已有之但被今人遺忘的先天稟賦的優勢。一是橫向觀察，與我們處境相仿、條件近似的鄰近國家，如何成功運用此類優勢而大放異彩的範例。

綜此二者，最佳範例應是挾一天然良港雄踞馬六甲海峽的島國新加坡。緯度相同的台灣，地處巴士海峽與臺灣海峽之交，也擁有亞熱帶天然不凍港。充分發揮此先天稟賦的方向，就是認真學習自由開放力圖上進的新加坡，以高雄港為核心，建立上百平方公里的自由貿易特區，以開放自由、輕徭薄賦、超高行政效能，帶領臺灣再創一個輝煌的未來。

第二個大病，就是教育失敗、人才斷層，而且欠缺國際競爭能力。教改以來，大學激增，導致大量不適才、不夠格的倖進者濫竽充數；同時畸形的校園民主化嚴重打擊師道尊嚴及教學熱情，學風日下。而嚴重過剩的大學浮濫招生，又徹底摧毀像被視為次級品的技職教育，令其全面破產。不數年後，台灣即無人才可用。這是國家最大的危機。

數十年來日趨僵化的教育管理體制，使此一難題日益惡化，完全無望脫困。建立特區的一大優勢，就是可在一封閉區域內跳出窠臼，依特別條例逃出教育部魔掌，引進全球頂尖大學及技職學校在區內設立原汁原味的分校。前者不僅可為臺灣留住每年大量流失的高材生，還會成為學子爭相搶進的標的，而帶動國內大學競相效法，令學風大振。至於技職分校一旦成真，過去鄙夷技職教育的學生與家長將立時趨之若鶩。這會為全台技職教育注入一帖興奮劑，必有更多技職學校亟思跟進，風氣亦將為之丕變。

第三個大病，是全臺灣無比醜陋、老舊而且破敗的市容；尤其與鄰近的新加坡、香港、大陸沿海城方，乃至東南亞若干落後國家相比，早已瞠乎其後、相形見絀，完全無法與台灣實際的地位相稱。但國內法規嚴苛，管制重重，私利相互糾纏而政府又能力不足、故步自封，多年來難有寸進，反而隨著歲月更趨下流。

一旦一個全新的特區拔地而起，可以爭取到跨國企業、國際機構、科技產業競相進駐，個個爭奇鬥艶是以與其他國際都市一較長短為職志。這個新都會，從規畫、都市計畫、建築設計、景觀市容，一切皆可向上看齊，極盡美化、現代化之能事。此特區定將出類拔萃，勇冠群倫，成為其他城市的典範，令所有的人耳目一新。

若此三大病一舉根除，對臺灣而言，已是了不起的壯舉，必能讓台灣改頭換面，大展新機。但除此之外，尚有許多長年痼疾，也唯待特區的妙手回春，且容後再詳述。

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