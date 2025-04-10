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川普關稅恐是致命毒藥　「抗中豪賭」的全球經濟斷崖

我們想讓你知道…當道瓊震盪、盟友疑慮、美元搖搖欲墜時，川普或許認為這是「逼中國入困境」的妙計，但對美國與全球而言，這劑藥可能是致命毒藥。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普於4月9日政策急轉彎，宣布調整策略，對各國關稅降至10%，對中國大陸則加徵至125%，試圖以抗中為核心重塑貿易格局。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年4月，美國總統川普（Donald Trump）祭出震撼全球的「對等關稅」政策，掀起一場前所未有的貿易風暴。這項政策不僅將美國推向孤立主義的深淵，更讓全球經濟陷入動盪。道瓊指數兩日內暴跌逾4000點，市值蒸發超過217.5兆新台幣，中國大陸以84%的報復關稅反擊，市場哀鴻遍野。

然而，川普於4月9日政策急轉彎，宣布調整策略，對各國關稅降至10%，對中國大陸則加徵至125%，試圖以抗中為核心重塑貿易格局。本文從歷史教訓、經濟後果及地緣政治影響三方面，剖析這一政策的自毀本質，並探討其對全球未來的深遠衝擊。

歷史的殷鑑　保護主義的覆轍

美國並非首次在經濟危機中訴諸高關稅。1930年，胡佛（Herbert Hoover）總統簽署《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act），將2000多種進口商品關稅平均提升至59%，試圖保護國內產業。

然而，第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生分析，這項政策引發全球報復性關稅，美國進出口貿易額四年內銳減三分之二，世界貿易體系崩解，加速了大蕭條的惡化。這一歷史教訓顯示，高關稅非但未能救經濟，反而將美國推入更深的泥沼。

川普的「對等關稅」與此如出一轍。他以貿易逆差為依據，採用「進口減出口等於逆差，除以進口總額後再除以 2」的公式，最初對日本課徵24%關稅，對台灣祭出32%稅率。然而，2025年4月9日，他宣布90天內對各國關稅降至10%，對中國大陸則加徵至125%，顯示政策重心轉向抗中。

日本對美國商品的平均關稅率僅約3%，遠低於川普早期暗示的高關稅印象。這種以逆差為由的單邊課稅邏輯，不僅重現胡佛時代的錯誤思維，更可能因中國大陸的反制，引發新一輪關稅競賽，讓全球經濟重蹈覆轍。

更令人擔憂的是，川普似未從歷史汲取教訓。熊野英生指出，《斯姆特-霍利關稅法》催生「經濟區塊化」，導致國際秩序分裂。如今，川普的高關稅策略雖暫緩對盟友的壓力，但對中國大陸的極端加徵可能加劇全球貿易分裂，美國恐難獨善其身。

經濟自殞　關稅的雙刃劍效應

川普關稅的直接後果，已在金融市場顯現。根據《天下雜誌》報導，截至2025年4月6日，道瓊指數兩天內暴跌2231點，標普500下跌5.9%，那斯達克進入熊市，全球股市市值損失逾217.5兆新台幣。

摩根大通預估，若關稅戰持續，全球經濟衰退機率升至60%。然而，4月9日政策調整後，美股聞聲大漲，顯示市場對緩和盟友關稅的樂觀反應。但這顯示，川普試圖以關稅振興美國經濟的豪賭，仍是一場充滿風險的危機。

從經濟理論看，高關稅難以復興成熟產業。熊野英生引用「幼稚產業保護論」，指出關稅僅在產業萌芽期有效，對鋼鐵、汽車等成熟產業而言，只會推高成本、削弱競爭力。

以2024年美國進口總值3.3兆美元為例，若按原平均22.5%關稅計算，每年增加7425億美元成本，每戶美國家庭負擔約3800美元（約11.7萬新台幣）；新政策下，對中國大陸進口（約5400億美元）課徵125%，其他國家10%，總成本約9510億美元，每戶負擔增至約4000美元（約12.3萬新台幣）。這些成本最終轉嫁消費者，將推升通膨並壓縮購買力。

更致命的是報復效應。中國大陸已對美國商品課徵84%關稅，並管制稀土出口，衝擊美國科技與國防產業。若中國大陸進一步反制125%關稅，美國出口恐大幅萎縮，失業率攀升。遊戲理論中的「囚人困境」在此顯現，美中關稅戰加劇，全球貿易萎縮，美國經濟恐首當其衝。

▼美中關稅戰加劇，全球貿易萎縮，美國經濟恐首當其衝。（圖／達志影像／示意圖）

美金。（圖／達志影像／示意圖）

地緣裂痕　盟友背離與霸權崩解

川普關稅不僅傷經濟，更重創美國地緣政治地位。最初對台灣課徵32%、加拿大與墨西哥25%，這種「無差別攻擊」將盟友推向對立面。4月9日調整後，關稅降至10%，川普稱已有75國聯繫談判，試圖緩解盟友壓力。然而，熊野英生警告，台灣若因先前高關稅失去信任，恐難期待美國在有事時介入。

在全球貿易版圖中，美國孤立態勢加劇。亞洲與南美多國已將中國大陸視為首要出口市場，對中國大陸125%關稅恐加速這一趨勢。熊野英生指出，若美國持續高關稅，中國大陸可能趁勢擴大影響力，填補美國真空。這不僅意味貿易利益流失，更可能是美國「偉大再現」夢想的破滅。

此外，川普對格陵蘭與烏克蘭資源的覬覦言論，動搖盟友信心。先進國家長期避免的領土野心，在川普口中屢現，讓國際社會對美國信任降至冰點。即使關稅暫緩，盟友對美國的疑慮難消，其霸權地位恐受撼動。

通貨戰爭的隱憂　美元霸權的終結？

關稅戰的連鎖效應，可能延伸至貨幣領域。熊野英生預測，若多國以貶值本幣抵消關稅影響，可能引發「貨幣貶值競賽」。例如，日本若因先前24%關稅壓力放寬貨幣政策，日圓貶值，其他國家可能跟進。這將迫使美國面對兩難：維持強勢美元加劇逆差，放手貶值則引發通膨與美元信任危機。

更令人不安的是「第二次廣場協議」的可能性。1985年，美國透過廣場協議迫使日圓升值以縮減逆差。如今，財長貝森特稱「中國是美國貿易問題最大根源」，若川普強壓美元，可能導致各國減持美元，威脅其儲備貨幣地位。熊野英生警告，這將是「美元霸權崩解的惡魔式選擇」，讓美國失去金融主導權。

結語

川普的對等關稅政策，宛如一柄自毀之刃，將美國推向經濟衰退、地緣孤立與貨幣危機的深淵。歷史教訓顯示，保護主義從未帶來繁榮，反而埋下毀滅種子。

即使4月9日調整為10%關稅並聚焦抗中，125%對中國大陸的高壓策略仍可能引發更大反彈。當道瓊震盪、盟友疑慮、美元搖搖欲墜時，川普或許認為這是「逼中國入困境」的妙計，但對美國與全球而言，這劑藥可能是致命毒藥。

智者以史為鑑，川普卻選擇重蹈覆轍，其後果將由全世界承擔。未來數月，全球經濟能否走出風暴，尚待觀察，但末日氣息已撲鼻而來。

▼川普或許認為這是「逼中國入困境」的妙計，但對美國與全球而言，這劑藥可能是致命毒藥。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,川習,貿易戰。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

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蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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