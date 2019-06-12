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【秋行軍蟲侵台】守護台灣美食　滷肉和飯缺一不可！

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▲▼秋行軍蟲入侵台灣。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

▲秋行軍蟲入侵台灣。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

●作者／海巡署長室 Coast Guard

非洲豬瘟＋秋行軍蟲＝滷肉飯毀滅計畫？

今年1月「秋行軍蟲」在中國出現，短短幾個月，牠們便侵入18個省份。這群可怕的農業害蟲，無情地橫掃稻米、玉米、高粱⋯等作物，所到之處無不斷糧成災。

「光有滷肉、沒有飯，不能叫滷肉飯！」

然而，我們最不樂見的事還是發生了，近日在苗栗發現了首例「秋行軍蟲」，所幸及時發現，並在第一時間封田處置，才沒有讓蟲災擴散。我們的寶島「台灣」一旦被牠們纏上，一年恐怕會有高達「35億元」的財損，最可怕的是我們的稻田將可能全數淪陷，我們再也無法吃到美味Q彈的「台灣米」。

海巡鎮守海疆第一線，在海岸沿線嚴防各種外來物種、疫情入侵，但「秋行軍蟲」本身就有直接飛越海洋的能力，疫區離我們更是只有一海之隔，這次就藉著西南氣流成功入侵，防疫挑戰可說是非常艱鉅！

這次的「守護台灣米大作戰」，需要國人一起來幫忙，如有發現疑似秋行軍蟲的蹤跡，請即時撥打防檢局專線0800-039-131，讓我們共同守護台灣滷肉飯。

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●本圖文獲作者授權，轉載自「海巡署長室 Coast Guard」粉專，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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