謝金河／香港股市的質變與量變

▲香港銅鑼灣。（圖／路透）



●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

香港的「反送中」抗爭，人口七百多萬的香港人，有上百萬人走上街頭，這是一個不可思議的景象，也讓全世界都注意到這個一國兩制50年不變的東方之珠，到底出現了什麼巨大變化？

頻繁往來港台兩地的黎智英，在他內湖行愛路的辦公室接受財訊雙週刊記者採訪，他悲觀的表示，香港的東方之珠完了，以後會變成「東方之沙」，香港可能變成新疆，他說香港過去百年呼吸自由的空氣，香港才能成為金融中心，這是過去四十年，上海努力想取得代香港，但卻辦不到的地方。

仔細看過去蓬勃發展的香港股市正悄悄出現質變與量變。眾多的中國企業到香港掛牌，香港資本市場也全面中資化，但過去香港嚴格的治理也受到考驗，這幾年香港股市停牌家數不斷增加，到今年第一季為止，已有超過75家企業停牌，這些停牌企業活過來的機會十分有限。

其次是財報揭露問題叢生，像地產公司佳源控股以8.125%的高利率借3.5億美元的美元貸款，因為不能正常繳息，股價一天跳水下跌80%，這樣的公司層出不窮，投資人不小心就踩到地雷。

三是很多新經濟公司來港籌資，但股價像吃角子老虎機，投資人一買就套牢，例如，小米從22.2跌到8.91港元，缐上壽險公司眾安在缐從96.1跌到21.15港元，電競的雷蛇從5.49跌到1.01港元，有騰訊當後盾的閲文集團從110跌到29.4港元。

還有一些老牌企業像中國雨潤從34.4跌到0.58港元。一直很有競爭力的聲控股瑞聲科技從185跌到39.4港元，也很慘。過去兩年，很多知名在香港上市的企業，股價跌下去，再也起不來，投資人慘套牢，解套無期。香港50年不變，其實已悄悄在很多領域出現變化，將來若港元，香港特殊稅制也出現變化的大灣區計劃上路，香港融入大灣區，成為中國南方的一個大城市，我們歌頌的東方之珠，正快速蛻變中。

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