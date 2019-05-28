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鍾文榮／美國製造　短鏈革命來了？

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▲美國總統川普一上台，「美國製造」的口號加速了「短鏈」效應。（圖／路透）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

就在中美貿易大戰開打，到川普預計對中國大陸進口的商品全面加徵25%關稅之際，大部分的媒體言論，大概都侷限在對雙邊及臺灣經濟影響的評估，以及著墨在多少台商要回流投資設廠。然事實上，有股「短鏈革命」正改變過去多年以來的全球化生產的長鏈佈局策略，而且正急速成形中。

《天下雜誌》在2018年3月14日發行的「短鏈革命」（這大概是最早使用這個名詞的新聞媒體），以「製造全球化的逆襲：短鏈革命」開始了這一期的內容。在過去教學的經驗上，針對供應鏈的佈局，向來都是走全球化生產的方式做個案說明，求生產成本的最低化，最後，出口國可能遠離市場相當遠，這是長鏈生產。

但長鏈不見得有競爭力，唯一大家所熟悉的個案，應當就是「啤酒效應遊戲」。「啤酒遊戲」是一個歷久不衰的遊戲，緣起1970年代麻省理工史隆管理學院，在1990年代隨著彼得‧聖吉（Peter M. Senge）的《第五項修練》一書引進台灣。我相信大部分的商學院學生都玩過這個遊戲，體會到遠離市場後，需求與存貨的波動往往越會擴大，始知「長鞭效應」的威力。

美國總統川普一上台，「美國製造」的口號加速了「短鏈」效應，政府投資誘因的「蘿蔔」與關稅懲罰的「棍子」齊下，不管是基於川普個人政治因素還是美國經濟因素，事實上，每年回流美國的企業與外國投資，正在逐年成長中！

根據Reshoring Initiative的最新的統計報告，2018年光是外國直接投資（FDI）與投資回流（Reshoring），1,389家企業共創造了14.5萬個工作機會，自2010年迄今，共計增加了製造業75.7萬個工作機會！

短鏈生產是基於成本、市場與政府等因素，綜合考量下的生產佈局策略。根據《2017全球價值鏈發展報告》（Global Value Chain Development Report 2017）指出，2009年金融海嘯之後各國保護主義興起，川普的政策是藉由301條款對中國大陸課徵額外的25%關稅，藉以透過關稅壓力解構中美之間的製造業供應鏈關係，再透過財稅政策的誘因，吸引企業回流至美國，以及外國直接投資美國。光靠這棍子與蘿蔔，就讓很多企業投降，而且必須重新思考，除了生產成本因素之外更多的風險因素。

Reshoring Initiative的2018年報告指出，影響企業回流與外國直接投資的正面因素中，以「政府誘因」被引用的次數最多，達844次，這個次數比上一次的報告統計（527）大幅增加317次；而為了「貼近市場及顧客」的引用次數達818，比上次增加了325次。顯示除了財稅誘因之外，客戶的需求也是一個促使企業回流與投資的一大因素，並且不相上下；而交貨時間的引用次數亦達344次，增加了93次。這是指蘿蔔的部分。

考量到棍子，關稅的考量在企業反面因素中僅佔了57次，引用占比僅3.6%，但全部因素中因為供應鏈太長的引用總次數為860次，占比為54%。兩相對照之下，如果單純以正、反面因素來考量企業回流美國與國外投資，蘿蔔的策略性考量，或許還遠高於棍子，這倒是與大家的想像有很大差距！

以台商而言，投資美國的短鏈生產，除了大家熟知的鴻海之外，如果大家仔細觀察一些財經新聞或上市櫃公司的重大說明，亦可以發現，台商除了政府鼓吹的南向之外，其實早有一股趨勢是往美國境內或者是墨西哥投資，最大的壓力，其實還是來自最大的四項麻煩，關稅、反傾銷稅、反補貼稅與交期。這四項的前三項可以透過轉變出口國迴避，但交期這一項，必須靠短鏈佈局才能夠解套，然短鏈佈局解決了交期問題，前三項也不是問題了！

至於台商回台投資，若中美貿易戰變成一場長期抗戰，台商必須重新佈局供應鏈。然臺灣還是以出口導向為主，過去中間品出口中國大陸組裝後輸往美國，這即使未來改由臺灣出口，規避了關稅問題，然這當中並沒有解決短鏈的問題，壓力仍是存在！

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