ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

尤里安／建軍規劃？陸軍採購旋翼型無人飛行載具

雲論

▲美國海軍配備可由艦上手持起飛的RQ-20美洲獅式（Puma）定翼無人機。（圖／USN提供）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

2019年4月媒體報導，陸軍司令部由於原本轄有的銳鳶無人機，已全部移編至新成立的海軍戰術偵搜大隊，原部隊所需砲兵前進觀測的需求落空，因此相關單位已積極訪商，規劃建案向國內廠商採購112套旋翼型無人飛行載具，每套包含2架飛行器，而無人機除了機動型導控站之外，還需可配備在偵察人員前臂或防護背心上的操控平台，以滿足原來銳鳶無人機擔負的前進觀測戰術需求。

陸軍相關單位近期除了積極訪商之外，並釋出無人機的需求規格，包括旋翼型無人飛行載具的飛行高度需達到1,400公尺以上，遙控距離可達20公里，滯空續航力可達60分鐘，而在手動操控飛行模式下，無人機超出遙控範圍時可自動保持懸翔，並具備自動返航功能等。

▲陸軍的銳鳶無人機操作經驗並不理想。（圖／DIIC提供）

中科院魔眼無人機

事實上，中科院曾於2013年台北航太展中，首度展示自行研製的魔眼一型旋翼型無人飛行載具，機體全長2.5公尺，重20公斤，配備1具汽油發動機，飛行速率50公里／時，續航力30至60分鐘。採用雙葉片主旋翼及風扇式尾旋翼設計的魔眼一型，具有自動飛行、全球衛星定位導航、即時影像／資料傳輸等功能。

其實魔眼一型旋翼型無人飛行載具的外型，與以色列Aeronautics防衛系統公司（ADS）研發的Picador垂直起降無人飛行載具非常相似，只不過尺寸較小。今年「海安10號」演習中，魔眼旋翼型無人飛行載具便再度對外公開、實際參加演練，顯然中科院希望爭取曝光機會及銷售商機。

既然在陸軍的銳鳶無人機採購、成軍之前，中科院已經研發出垂直起降的無人飛行載具，為何陸軍依舊編列預算採購銳鳶無人機，又在經過數年服役之後轉交給海軍使用？當初究竟是中科院研發的魔眼旋翼型無人飛行載具尚未成熟、性能無法滿足軍方需求，還是陸軍高層的採購決策有嚴重疏失，購買不符合實際任務需求的無人機，亦或是當年的政府高層為了讓中科院有生意做，執意要陸軍採購銳鳶無人機。即便現在不追究當年的失職人員，陸軍高層也應該虛心檢討，以免新型無人機的採購計劃再重蹈覆轍、浪費國防預算。

審慎採購真正符合需求的無人機

對照強調機動打擊特性的海軍陸戰隊，比較務實採購中科院自製、可以手持起飛的紅雀二型無人機，事實上將銳鳶無人機由陸軍移編海軍的決定，仍有值得商榷的空間。因為中科院的銳鳶無人飛行載具，不是航程遠、續航力長的機種，同時需要利用跑道起降，由陸地基地起飛前往海域偵巡容易使任務效益打折扣，並非適合海軍任務需求的無人機。

就如同海巡署同樣在海安10號演習中展示，向國內民間田屋科技公司採購、服役的AXH-E230RS旋翼型無人飛行載具，強調可在大型巡防救難艦上操作，能夠隨艦出海、在基隆級驅逐艦或巡防艦飛行甲板起降的旋翼型無人飛行載具，也應該是比較符合海軍作戰需求及效益的無人機類型，難怪之前媒體曾有報導指出，海軍考慮向美國採購MQ-8B型火斥侯式無人飛行載具。

▲MQ-8B無人飛行載具可在派里級巡防艦的飛行甲板起降。（圖／USN提供）

面對全世界軍方、民間無人飛行載具的潮流，國軍各單位必須先認真思考其任務用途，下一步才能評估究竟是傳統起降的定翼型無人飛行載具，還是可垂直起降的旋翼型無人飛行載具符合需求。同時別忘了，最後能讓武器系統發揮最大作戰效益的仍舊是人，無人機單位也需要編制適合、有能力的專業官兵，否則難保陸軍銳鳶無人機頻繁摔機的情形不再發生。台灣的國防資源有限，軍方應該想方設法評估最符合作戰需求的裝備，擬訂最適切的建軍採購計劃，才能將寶貴納稅人的錢花在刀口上。

熱門推薦》

►「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防的運用

►正本清源？國軍救災服裝爭議

►看更多【尤里安】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權轉載自《全球防衛雜誌》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 尤里安 雲論尤里安 國軍 軍事 中華民國 無人機 陸軍
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
尤里安／建軍規劃？陸軍採購旋翼型無人飛行載具
洪仲清／當媽媽之後的幸福再也不同？
吳廣義／先別笑民進黨，國民黨初選可能「沒死也半條命..
唐宇新／教育的頂上對談：「郭台銘vs呂捷」
林騰鷂／總統參選人看得見稅制不義嗎？

推薦閱讀

尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

吳廣義／先別笑民進黨，國民黨初選可能「沒死也半條命..

蘇建州／笨蛋！初選民調問題非離奇穏定　是嚴重失準！

藍弋丰／柯P的價值「很務實」：完成人民目標

「反送中」有理？台灣人不該忘記英國罪犯林克穎

【肥胖汪喵飲食】毛孩千萬要忌口，大魚大肉萬萬要不得..

林騰鷂／總統參選人看得見稅制不義嗎？

洪仲清／當媽媽之後的幸福再也不同？

唐宇新／教育的頂上對談：「郭台銘vs呂捷」

尤里安／建軍規劃？陸軍採購旋翼型無人飛行載具

相關文章

洪仲清／當媽媽之後的幸福再也不同？

洪仲清／當媽媽之後的幸福再也不同？

可是比起孩子，她更想要維繫這個家，有家在，孩子才有個安穩的歸屬地方。要維繫這個家，她不能步步退讓，退讓成習慣，會被當理所當然。最後，就是講的..

2小時前

吳廣義／先別笑民進黨，國民黨初選可能「沒死也半條命」？

吳廣義／先別笑民進黨，國民黨初選可能「沒死也半條命」？

林騰鷂／總統參選人看得見稅制不義嗎？

林騰鷂／總統參選人看得見稅制不義嗎？

蘇建州／笨蛋！初選民調問題非離奇穏定　是嚴重失準！

蘇建州／笨蛋！初選民調問題非離奇穏定　是嚴重失準！

影／國軍中將握手韓國瑜「單手插口袋」被罵翻　下一張照片揭真相

影／國軍中將握手韓國瑜「單手插口袋」被罵翻　下一張照片揭真相

讀者迴響

行動法庭

林志玲結婚了 遭偷拍「穿浴袍」事件如何發展？｜行動法庭 第16集

林志玲結婚了 遭偷拍「穿浴袍」事件如何發展？｜行動法庭 第16集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

先別笑民進黨，國民黨初選可能「..

先別笑民進黨，國民黨初選可能「..

笨蛋！初選民調問題非離奇穏定　..

柯P的價值「很務實」：完成人民..

「反送中」有理？台灣人不該忘記..

毛孩千萬要忌口，大魚大肉萬萬要..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面