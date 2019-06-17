尤里安／建軍規劃？陸軍採購旋翼型無人飛行載具

▲美國海軍配備可由艦上手持起飛的RQ-20美洲獅式（Puma）定翼無人機。（圖／USN提供）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

2019年4月媒體報導，陸軍司令部由於原本轄有的銳鳶無人機，已全部移編至新成立的海軍戰術偵搜大隊，原部隊所需砲兵前進觀測的需求落空，因此相關單位已積極訪商，規劃建案向國內廠商採購112套旋翼型無人飛行載具，每套包含2架飛行器，而無人機除了機動型導控站之外，還需可配備在偵察人員前臂或防護背心上的操控平台，以滿足原來銳鳶無人機擔負的前進觀測戰術需求。

陸軍相關單位近期除了積極訪商之外，並釋出無人機的需求規格，包括旋翼型無人飛行載具的飛行高度需達到1,400公尺以上，遙控距離可達20公里，滯空續航力可達60分鐘，而在手動操控飛行模式下，無人機超出遙控範圍時可自動保持懸翔，並具備自動返航功能等。

▲陸軍的銳鳶無人機操作經驗並不理想。（圖／DIIC提供）

中科院魔眼無人機

事實上，中科院曾於2013年台北航太展中，首度展示自行研製的魔眼一型旋翼型無人飛行載具，機體全長2.5公尺，重20公斤，配備1具汽油發動機，飛行速率50公里／時，續航力30至60分鐘。採用雙葉片主旋翼及風扇式尾旋翼設計的魔眼一型，具有自動飛行、全球衛星定位導航、即時影像／資料傳輸等功能。

其實魔眼一型旋翼型無人飛行載具的外型，與以色列Aeronautics防衛系統公司（ADS）研發的Picador垂直起降無人飛行載具非常相似，只不過尺寸較小。今年「海安10號」演習中，魔眼旋翼型無人飛行載具便再度對外公開、實際參加演練，顯然中科院希望爭取曝光機會及銷售商機。

既然在陸軍的銳鳶無人機採購、成軍之前，中科院已經研發出垂直起降的無人飛行載具，為何陸軍依舊編列預算採購銳鳶無人機，又在經過數年服役之後轉交給海軍使用？當初究竟是中科院研發的魔眼旋翼型無人飛行載具尚未成熟、性能無法滿足軍方需求，還是陸軍高層的採購決策有嚴重疏失，購買不符合實際任務需求的無人機，亦或是當年的政府高層為了讓中科院有生意做，執意要陸軍採購銳鳶無人機。即便現在不追究當年的失職人員，陸軍高層也應該虛心檢討，以免新型無人機的採購計劃再重蹈覆轍、浪費國防預算。

審慎採購真正符合需求的無人機

對照強調機動打擊特性的海軍陸戰隊，比較務實採購中科院自製、可以手持起飛的紅雀二型無人機，事實上將銳鳶無人機由陸軍移編海軍的決定，仍有值得商榷的空間。因為中科院的銳鳶無人飛行載具，不是航程遠、續航力長的機種，同時需要利用跑道起降，由陸地基地起飛前往海域偵巡容易使任務效益打折扣，並非適合海軍任務需求的無人機。

就如同海巡署同樣在海安10號演習中展示，向國內民間田屋科技公司採購、服役的AXH-E230RS旋翼型無人飛行載具，強調可在大型巡防救難艦上操作，能夠隨艦出海、在基隆級驅逐艦或巡防艦飛行甲板起降的旋翼型無人飛行載具，也應該是比較符合海軍作戰需求及效益的無人機類型，難怪之前媒體曾有報導指出，海軍考慮向美國採購MQ-8B型火斥侯式無人飛行載具。

▲MQ-8B無人飛行載具可在派里級巡防艦的飛行甲板起降。（圖／USN提供）

面對全世界軍方、民間無人飛行載具的潮流，國軍各單位必須先認真思考其任務用途，下一步才能評估究竟是傳統起降的定翼型無人飛行載具，還是可垂直起降的旋翼型無人飛行載具符合需求。同時別忘了，最後能讓武器系統發揮最大作戰效益的仍舊是人，無人機單位也需要編制適合、有能力的專業官兵，否則難保陸軍銳鳶無人機頻繁摔機的情形不再發生。台灣的國防資源有限，軍方應該想方設法評估最符合作戰需求的裝備，擬訂最適切的建軍採購計劃，才能將寶貴納稅人的錢花在刀口上。

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