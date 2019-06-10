尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

▲美國陸戰隊的FROG服裝，其實最適合天氣炎熱的台灣穿著。（圖／USMC）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

5月1日媒體報導，行政院長蘇貞昌由於汛期將至，致電國防部長嚴德發了解國軍救災能量時，提到救災的服裝是否能就官兵實務需求調整，因此嚴部長指示相關單位精進國軍官兵救災時的服裝。

國防部5月2日新聞稿表示，有關「救災服裝」設計，主要考量基層官兵替換及因應執行不同類型災害等需求，以現行數位迷彩色調為主，朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨方向規劃，使官兵執行救災任務時能兼具舒適、便利功能，因時因地調整。

接著5月5日媒體報導，國防部表示為了持續精進國軍裝備、服裝的迷彩效能，已要求各軍種針對所屬服裝及裝備迷彩樣式，確認是否符合未來作戰場景需求，並完成評估報告。現階段將依陸軍司令部因應特戰部隊多元任務的需求，由中科院循數位虎斑迷彩野戰服發展模式，研擬城市、多地形、雪地迷彩圖樣，納入陸軍年度計劃內籌補，以滿足特戰部隊的任務實需。

▲用於作戰任務的戰鬥服原本就應具備耐磨、透氣、抗UV等功能。（圖／USAF）

數位迷彩戰鬥服不能救災？

先不論救災雖然是國軍的任務之一、但並不是最主要任務，因此是否需要專門的救災服裝仍有待商榷，重點是新聞稿中提到，「救災服裝朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨規劃，以補現行服裝之不足。」這完全是嚴重的邏輯謬誤，因為吸濕、排汗、透氣、抗UV、耐磨，不也都應該是戰鬥服必要的特性嗎？

那麼所謂的「補現行服裝之不足」，緣由究竟是國軍換發的數位迷彩戰鬥服不具備吸濕、排汗、透氣、抗UV、耐磨特性，還是當初在研製數位迷彩戰鬥服時，承辦單位認為不需要以上特性？若是前者，顯示數位迷彩戰鬥服的招標生產及驗收過程存在明顯弊端；若是後者，則代表國防部高層當初下的決策錯誤。

迷彩服／個裝必需兼顧預算、品質

事實上，問題關鍵在於軍方慣有的「頭痛醫頭」思考模式。國軍2014年才開始推動新式數位迷彩服的研發，加上新式戰鬥個裝的配發，並沒有精進迷彩樣式的必要性，否則豈不代表中科院研發現行數位迷彩服的研發過程存在弊端。至於特戰部隊針對不同作戰場景的需求，事實上陸軍特指部的官兵原本就有黑白色系城市迷彩服、白色雪地服等，狙擊單位也已在穿著多地型迷彩服，根本不需要由中科院重新研發。此外，所謂的數位虎斑迷彩野戰服發展模式，當時其實是「先射箭再畫靶」，海軍陸戰隊指定要虎斑迷彩樣式，中科院只是配合將圖形數位化而已，根本談不上研發新迷彩。

▲海軍陸戰隊的數位虎斑迷彩服只是將原本虎斑迷彩圖案數位化。（圖／DIIC）

追根究柢，戰鬥服的換發應該要系統化，而不只是為了跟上潮流、換個迷彩式樣，同時在生產過程中也必須兼顧預算及品質。以美軍最早換發數位迷彩服的陸戰隊為例，全面配發的抗焰部隊裝具（FROG），即外界俗稱的「青蛙裝」，其實全套包含排汗抗焰內衣及抗焰戰鬥衫、戰鬥褲、頭套、手套等，更不用說搭配數位迷彩服的還有極寒氣候服裝系統（ECWCS）。反觀國軍，除了戰鬥個裝之外，只不過是把原有的叢林迷彩服裝、小帽、外套等換成數位迷彩，服裝式樣再稍加修改罷了。

再者是全面配發的戰鬥服、個裝品質，就不提曾經鬧上新聞版面的「薄紗數位迷彩服」，網路上也有當兵的網友反應，新式戰鬥個裝的戰鬥腰帶（腰封），在掛上水壺後沒多久就裂了。還有官兵表示，數位迷彩服的透氣性、耐磨度，並沒有比原有的叢林迷彩服好。不可否認的，國軍在採購裝備時會有預算限制的困難，但相關單位若能在設計階段參考、接納各方建議，同時在生產階段評估各種可能的替代材質，以台灣紡織業現今在機能布料方面的成果，或許現役的數位迷彩服就足堪因應救災任務了。

熱門推薦》



►「鎮海火箭彈」曝光 火砲在海防的運用

►看更多【尤里安】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權轉載自《全球防衛雜誌》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。