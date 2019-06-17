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洪仲清／當媽媽之後的幸福再也不同？

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▲筆者認為每個人的資源不同，條件限制也各異。能當傳統好媽媽也很好啊，但這個角色如果沒能力做到好，那就要藉著妥善安排，先求有再求好。（圖／123RF）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

最近聽到一個故事，以下稍作改編。

是這樣的，有位太太很有自知之明，知道自己生產後需要喘息，所以做了小小的調查，包括親戚、托嬰機構，看有沒有臨時托育的地方。心裡大概有個底之後，某次跟先生閒聊這件事，本來只是聊聊，沒想到先生反應很大。

「自己的小孩不要給別人帶，一方面是安全問題，二方面是不要麻煩別人……」

先生本身是個愛小孩的人，尤其像是最近常見托育機構虐童的新聞，看了很是不捨。先生覺得，自己回家也會幫忙照顧，不需要靠別人。

她覺得先生講得有道理，也看過那些新聞片段，非常駭人，就認同了這個說法。

然後也考量到，先生反應這麼大，為了婚姻關係穩固，就默然不說話了。心裡暗暗地想，啊，沒試試看怎麼知道，說不定這樣搭配，自己就能帶得很優雅。

孩子生出來了，起先先生是真的有幫忙。那時候她還能開玩笑，說孩子哭鬧，半夜都是用腳泡牛奶—意思就是，看是先生把她踢下床，還是她把踢先生下床，誰下床誰就去泡。

「奶的事，就是大事！」

剛開始她擠奶不順，緊張到不行，所以才決定母奶跟配方奶混著餵。有時候就想說要試試看，半夜起來，抱著孩子試半天。漸漸地，變成晚上都是她起來處理孩子，因為確實她來處理比較方便。

第一個月、第二個月，先生還受得了，掛著黑眼圈上班，回來還很認分帶小孩。

到了第三個月後半段，出現回來倒頭就睡，叫醒又會有起床氣的情況，算了，就這樣，他只剩「玩」小孩，偶爾她叫的時候，還會來一下。

第四個月，孩子長小牙，開始咬乳頭，很痛，而且有傷口。想說都用配方奶好了，結果先生又有意見，說「大家」都說，母奶對孩子的健康比較好。

這下子，她也不是傻子了，那些「大家」是誰她都知道，只是不說破而已。她很氣那種幫不上什麼忙，又造成別人困擾的人。一張嘴在後面出意見，結果累的人都是她，連她先生都變「俗辣」，只是要他照顧孩子半天，他便一直推託說怕照顧不好。

因此，她把之前調查的資料再拿出來，親戚朋友再問一次。安排妥當之後，就按照自己的計畫進行，半年後去上班。

要講道理，是要有本錢的！

當老娘也能賺錢之後，臉色就可以少看一點。當然會吵啊，吵得很兇，她就一句話，「啊……不然你來帶！」

說實話，很掙扎，她比誰都擔心孩子。而且，罪惡感其實很重，她怎麼會不知道孩子自己帶比較好？她怎麼會不知道，母奶對孩子比較健康？

可是比起孩子，她更想要維繫這個家，有家在，孩子才有個安穩的歸屬地方。要維繫這個家，她不能步步退讓，退讓成習慣，會被當理所當然。最後，就是講的人繼續講，做的人都是她，那時活成像個怨婦，這是她絕對不想進入的狀況。

如果連她都照顧不好自己，還有誰來照顧她。先生都不能指望了，還能指望誰？

她先生不是壞人，但她先生不是主要照顧孩子的人，用說的都很輕鬆！相處要講實力，不能只靠愛情。講白了，三個月睡不飽，愛情還會剩多少？

那是發生在她上班後的某一天，剛好在平日週間不用上班，孩子也沒帶回來過夜。那天她是睡到自然醒，然後才發現，這是她生孩子以來，可能是第一次睡到自然醒，好幸福啊！

她想到當媽媽之後，她的世界真的變了，變得很小很小。她的世界只有幾個人，先生、孩子，還有這個家。以前感覺幸福，常是靠物質生活堆砌，現在只要有睡飽、吃得好、小孩微笑、跟先生有話聊，這樣就好。

只是，她心裡的罪惡感依然很重，雖然表面上的堅強裝得牢不可破。還好她找得到人聊，還好她得到了不少鼓勵，知道她不扮演傳統認定的「好媽媽」，其實也可以。

當然，每個人的資源不同，條件限制也各異。能當傳統好媽媽也很好啊，但這個角色如果沒能力做到好，那就要藉著妥善安排，先求有再求好。經營一個家，真的不是說，只要按照「大家」說的，乖乖聽話就好。

 

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●本文摘錄轉載自《相信自己是夠好的媽媽》麥田出版。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿


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