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馬凱／用特區為年輕人打造未來

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▲打造一個年輕人能安居樂業的自貿特區，才能讓他們重拾希望。（示意圖／達志影像／美聯社）

馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

煞費苦心、大費周章努力創建一個「自貿特區」到底要做什麽？自從韓國瑜在高雄炒熱這個冷灶之後，就引發廣泛的熱議。經過藍綠雙方激烈爭辯，異議似已逐步消化，贊成的聲音漸占上風。不過，特區到底該做什麽，依然言人人殊。最常見的，是要在一個高度自由開放的環境中，讓一些全球重視而在臺灣發展受到法規限制、官僚心態阻礙的產業，或是與他國相比瞠乎其後的產業。因而眾人各顯神通，強要列舉出若干炫人耳目的名堂爭奇鬥艷。

如此畫蛇添足，又落入數十年來迷信政府老大哥指點民間業者發展明星產業的窠臼。其實，有如一個手足久被綑縛的人，一旦斬斷桎梏，他究竟該當農夫、工人、藝術家還是政治人物，又何需他人費心？當他可以自由自在、從心所欲，自會充分掌握優勢、發揮所長，投入過去不敢想像的無限空間。打造一個自由開放、基礎設施完善、法規明確易行、管理親民高效又揚棄一切不必要干涉的大環境，開闢一個在國內從未得遇、友善便利人人嚮往的新天地，任何能夠掌握臺灣既有優勢、充分發揮潛力的行業，都會瘋狂競逐大展身手的機會。何勞大家如瞎子摸象一般妄自揣摩？

然而，發展什麼產業，對特區而言，猶其餘事。除了上一篇所強調的臺灣的方向、教育等外，打造特區最重要的使命，就是徹底根絕讓年輕人不能安居樂業、施展長才的所有障礙，為他們，也就是為臺灣打造一個光明的未來。

▲▼ 反送中,香港,逃犯條例,6.16。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

不可諱言，年輕人最大的噩夢，就是看不到充滿機會與希望的前景；如果前途一片黯淡、薪資連年倒退、對未來不敢懷有任何夢想，多少年輕人會意氣昂揚地奮發努力？因此，為臺灣找到新出路、開出新方向，讓經濟能再創光明前景，自是第一等要事。但有前景，更要有本事促其實現，趕快重建崩壞的大學與技職教育，對年輕人而言，也是無比急務。

除此之外，年輕人更要直接面對幾個無可逃避的問題。最迫切的，當屬每天都必須面對的安居問題。儘管臺灣不乏富可敵國的豪門，可高踞如帝寶之類的豪宅，單是每月所繳的管理費即逾一般年輕人數倍薪資；但絕大多數年輕人以其戔戔之數的月薪，面對動輒千萬起跳，而且連年漲價的住宅，不吃不喝數十年也買不起。連最起碼的安居的權利亦不可得，這是貧富不均的社會裏最無法容忍的現狀。然而年輕人處此困境之中早非一日，一年不如一年，當政者卻束手無策，甚至視若無睹，要到何日方能得脫？

追本溯源，這乃是數十年來臺灣的土地政策、農地政策與土地稅制交織而成的陳痾；又與扭曲變形的地方自治交互為用，使得台灣早已落入炒地皮集團手中，無以自拔。不僅房價愈炒愈高，讓眾多奸商政客獲利無比，而且民主政治的根基、官員的官箴政風，亦飽受荼毒。這個既得利益集團自下而上、左右包庇，鑄成一個固若金湯的共犯結構，不設法打破現狀，今日的香港就是炯戒！

橫空出世的自貿特區，就是跳出魔掌的最好機會。首先，開闢草萊，憑空建立的特區，所有的土地都來自區段徵收及土地重劃，完全由特區管理單位負責分配及利用；不論徵收前如何，一旦正式運作，即可完全阻絕炒地皮集團的魔掌。

其次，特區可從設立之初即訂定安居政策，其中可包含兩個部份：其一是，效法新加坡，讓8成居民可以住進平價的組合住宅區內，完全免除望屋興歎的噩夢。其二，在特區條例中，仿效德國政府，明文規定炒作房價及房租乃犯罪行為，將受到判處徒刑及罰款的制裁。同時官民合作，建立有效機制定期商訂合理房價與房租，做為裁定的依據。二者並行，在穩定的房價、房租及充足的平價住宅支持下，安居問題即可一勞永逸獲得圓滿解決。

年輕人生活於今日的臺灣，另一個大難題，就是除了居無其屋之外，不敢生、養不起，因而連人生最起碼的成家問題，都望而生畏。即使姻緣成就，對生兒育女也視為畏途。於是愈來愈多無子家庭；願意生養的，也多半有一子或一女即足。因而臺灣的出生率乃江河日下，如今已排在全球倒數幾名。

經過十餘年的遷延，出生率下降的禍害已彰彰在目。不僅勞力日益短缺，高齡化也愈演愈烈，每個年輕人要奉養的長輩快速增加，被壓得喘不過氣來，就更不敢生、更養不起，形成一個不斷向下沈淪的惡性循環。同時，出生率遽降，少子化問題加重，即使未至總人口轉為負成長的地步，許多行業已走入衰途，國家的元氣也不免受到斵傷。日本連續三個失落的10年，這正是其中一個重要的根源。

此問題識者已憂心多年。政府近年來雖亦採取若干措施，但毫不見起色。原因在於它涉及許多層面，必須多管齊下方能奏功。特區就是一個可以畢其功於一役的最佳場合。在一個新設的特區內，可同時解決幾個最具關鍵性的問題。頭一個正是前述的安居問題。安居，方敢成家，成家，方能生養，合宜的居住成本，方能減輕養兒育女的負擔。更進一步，若分配平價住宅時，可依家庭狀況排定次序，子女愈多者愈優先，則生育的動機自可大為增強。

除此之外，全新規畫的特區，還能做兩件事情：第一，在每個工作場所及社區內設置便利的托兒育幼空間，使工作與照顧子女得以兩便。第二，每個社區都妥善規畫適合三代同堂的住宅，既能享天倫之樂，又可相互照顧，大幅減輕年輕夫妻照顧兒女的負擔。更理想的安排是，將兒女當做全民共同撫養的公共財，讓年輕父母的經濟壓力降至最低，低出生率問題應可迎刃而解。

生活在這樣的特區裏，當會是每個年經人的夢想！

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