ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

周天瑋／《和杜維明對話》5之3：中美當下兩個民族主義的碰撞

雲論

▲筆者認為中美當下兩個民族主義在碰撞，令人憂慮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼雲論作者周天瑋(律師)。●周天瑋／專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯分校法學博士，曾擔任北京大學光華管理學院和復旦大學法學院訪問教授，著作有《法治理想國：蘇格拉底與孟子的虛擬對話》，在中西哲學與東西方比較課題別有心得。

周天瑋：在前面的談話當中，您特別談到「權威式的民主」，就好像「殘忍的仁愛」這個概念，本質上自相矛盾。我們就從這個話題進入關於制度面的討論好嗎？

杜維明：好。

周天瑋：換一個角度來觀察這個世界，我們如果反思現代和民主，不能不看到後民主時代在本世紀以來所暴露出的種種荒謬性。美國的三權分立已經演化為三權僭越，司法獨立和司法權的發展形成司法苛政這樣一個畸形產物，法官造法每天在侵犯國會的立法權和行政部門的執行權，一個聯邦法官的一紙禁制令一旦頒布，當天便可以號令全國，過去這7、8年，各式各樣的現代版的「酷吏列傳」也已經上演。同時，雖然在後現代經濟體之下的各種行業都受到高度的行政監管，但是新聞媒體這樣一個龐大的第四權卻不受任何約束，洞穴化和部落化的媒體（借用弗朗西斯•培根的語言），任意扭曲事實，黨同伐異，以至於今天有平均高達7成的美國讀者不相信媒體。我們更可以經常看到許許多多法律的武器化和工具化的現象，與西方高舉的法治原則背道而馳。您怎麼看？這裡面似乎也都實際存在著若干程度的殘忍與仁愛的矛盾。事實上，全球化以及全球精英與建制的失職和失能，導致民粹氾濫，正直接衝擊到文明的對話，您在前面提到的弗朗西斯•福山已經轉而關注美國體制的衰敗。

杜維明：民粹主義反精英，對人類會導致重重不利的限制，因為隨著社會的發展，追求卓越是不可避免的。另外我始終認為，多元好過一元。多元會出現各種問題，但是像是美國的社會力量大過政府，其結果還是美國的優點好過缺點。一言堂最明顯的不利，便是北朝鮮，社會的積極性和動力得不到發揮。互相僭越是難以避免的，制度太僵化不好，日本長時間一黨獨大，但是仍然有活動空間。

在他出任北京大學高等人文研究院院長之後，杜先生的主要時間都在北京，目前在柏克萊休假。

▲▼杜維明教授。（圖／作者提供）

▲杜維明在柏克萊和作者對話三個半小時，精神奕奕。（圖／朱寶雍攝影）

周天瑋：您的這個觀點屬於宏觀角度，耐人尋味。那麼回過頭來說，中國對於美國制度解體的反應會是什麼？多層級政治選舉，以及權力分立和制衡，不是中國目前最高階層所樂見的發展方向。中國社會科學院政治所所長房寧提出「民主的中國模式」便具有代表性，他認為按照中國國情，人民權利的保障首要是一個集體而非個人概念，必須和國家權力的集中相互協調，並取得統一，因此這個模式的特質是擴大協商、尋求利益公約數、附帶減少矛盾內耗，而不會去推行西方常態的分歧競爭和贏者全拿。這個協商民主模式的背景一部分來自於現階段中國的政府功能。中國經濟覆蓋面大、差異性突出，所以政治的特點是必須集中資源，制定發展戰略，協調區域均衡，並且對市場進行必要的干預和調控，才能夠一面持續奮進、擴大增長，一面做好系統性風險的防範。在大陸活躍的加拿大籍政治學者貝淡寧因此得出一個結論，大陸無法承受台灣式的民主，賢能政治更適合中國，您似乎不同意這個看法。另外中共政治局常委王滬寧早年的著作指出，中國的政治文化，歷來是「文化中軸」式的，相對於西方的「制度中軸」，兩者判然。您怎麼看？

杜維明：那麼要看協商民主過程中，個人能不能有獨立性？協商對手要能夠參與、構成效果、受到重視，否則只是抬轎子。協商要有多元傾向，不可以是大集體，而是中集體、小集體，協商才有意義。至於文化中軸式的政治文化，那麼要問，文化和意識形態能否分開？資源能否分開？有沒有批判精神？能否質疑，並且產生效果？會不會出現文化暴力和政治調控？不過，中國看起來會走一條獨特的道路。

周天瑋：您怎麼看目前發展中的中美對抗和中美對話？

杜維明：美國步入了後世俗主義，對內對外信任度特別低，知識界得到這樣一個結論，便是美國發動貿易戰是為了要自私自利。至於中美可以對話之處太多了，在醫療體系、普及教育等等方面，彼此都可以借鑑，特別是生態環保方面。最重要的是中美之間需要進行核心價值的對話。人權與責任、自由與正義、理性與慈悲、個人尊嚴與社會和諧之間都是相輔相成的。尼布爾神父說過，人性惡需要民主；人性善民主才有可能。在2012年12月26日，我們在加州克萊蒙酒店舉辦了第四次中美核心價值對話。與會的羅伯特•貝拉先生在發言的時候指出，中美各别的民族主義是中美共同的挑戰，真是極有遠見。

周天瑋：中美當下兩個民族主義在碰撞，令人憂慮。

 ▲杜維明紅衣近照。（圖／作者提供，杜維明和Ai Bei版權所有）

熱門文章》

►《和杜維明對話》5之1：我們誤判了全球化

►《和杜維明對話》5之2：面對民粹　建立群體的批判的自我意識

►看更多【周天瑋】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

周天瑋專欄 周天瑋

專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯..

周天瑋最新文章

more

周天瑋／《和杜維明對話》5之3：中美當下兩個民族主..

周天瑋／《和杜維明對話》5之2：面對民粹　建立群體..

周天瑋／《和杜維明對話》5之1：我們誤判了全球化

周天瑋／不只三大矛盾　川習如何化解？

周天瑋／美國兩黨打了一場「長平之戰」 誰勝？

關鍵字: 雲論 周天瑋 雲論周天瑋 杜維明 文明對話 儒學 民族主義 中國 美國
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
周天瑋／《和杜維明對話》5之3：中美當下兩個民族主..
吳淡如／我們真的可以「手牽手睡到老」嗎？
【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻
【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？
錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

推薦閱讀

張誠／有了M1A2戰車，國軍還缺什麼？

【世新霸凌案】社工：四個人卻展演了「五個悲劇」

【世新霸凌案】呂秋遠／我們都可能成為被霸凌的受害者

【長榮空服罷工】旅客如何應對長榮罷工？

張誠／台灣的隱形戰機，成形中

【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻

新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

【川習熱線】謝金河／G20前透露的不尋常訊息

錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？

相關文章

吳淡如／我們真的可以「手牽手睡到老」嗎？

吳淡如／我們真的可以「手牽手睡到老」嗎？

Ａ女表示，她只能接受比字型的睡法，因為她很淺眠，容易被枕邊人吵醒；至於有些人喜歡手牽手睡覺，她覺得很荒謬，不相信那樣可以撐多久…話未說完，Ｂ..

7小時前

【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻

【長榮空服罷工】又是一個反省勞權意識的時刻

有金正恩當靠山！中國擴大逮捕脫北者　「他們是非法移民」

有金正恩當靠山！中國擴大逮捕脫北者　「他們是非法移民」

【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？

【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？

錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

讀者迴響

行動法庭

你的名字不是你的名字 焦糖哥哥商標權屬誰?｜行動法庭 第17集

你的名字不是你的名字 焦糖哥哥商標權屬誰?｜行動法庭 第17集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

有了M1A2戰車，國軍還缺什麼..

有了M1A2戰車，國軍還缺什麼..

【世新霸凌案】社工：四個人卻展..

【世新霸凌案】我們都可能成為被..

【長榮空服罷工】旅客如何應對長..

台灣的隱形戰機成形中

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面