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周天瑋／《和杜維明對話》5之4：不論AI如何發展，人不能切斷過去

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▲杜維明教授認為科學誤以為腦可以解決心的問題，但是事實證明不然！（圖／視覺中國）

▲▼雲論作者周天瑋(律師)。●周天瑋／專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯分校法學博士，曾擔任北京大學光華管理學院和復旦大學法學院訪問教授，著作有《法治理想國：蘇格拉底與孟子的虛擬對話》，在中西哲學與東西方比較課題別有心得。

周天瑋：關於文明的未來發展，不能不想到人工智能（AI）的挑戰。您認為人類從軸心時期所建立的思想文明，在這樣的挑戰下，還有多大程度的持續性？

杜維明：這個問題很有趣，不過無論怎麼發展，如何反思，現代人類不能切斷過去。文明是積累而來，軸心文明的根源不可或缺，具有連續性。科學誤以為腦可以解決心的問題，但是事實證明不然！

▲▼杜維明教授。（圖／作者提供）

▲杜維明在柏克萊和作者對話三個半小時，精神奕奕。（圖／朱寶雍攝影）

周天瑋：這是非常精闢而發人深省的觀點！說到軸心時期讓我想到孔子周遊列國，您自己一生行走於世界百餘所著名大學，參加許多重要的國際組織，縱橫於各種思潮流派理論之中，講學授課，做對話交流，也有著周遊列國的況味。您指導的博士生和博士後，及數千名大學生，遍布世界各地，許多已經躋身學術界及其他方面的高層。您認為孔子周遊列國有什麼收穫？

杜維明：孔子的一生，最初抱持著道德理想主義，試圖以教育改良政治，當時他走遍天下，學生又來自各個階層，使得他可以掌握到行業和地域資源，與他的理想和境界形成互補。孔子周遊列國，成為他自我學習和自我完成的一個過程，完成了他自己的人格。他不斷地自我反思，就像是蘇格拉底所主張的，「要了解自己」。有人誤以為《論語》對個人不重視，其實儒家是「為己之學」（這是老師徐復觀的最後見解）。孔子周遊列國導致他在哲學上很大的突破，完整了他的思想的內在有機聯繫，所謂「吾道一以貫之」。

周天瑋：您個人行走世界有哪些收穫？

杜維明：我14歲開始學習儒學經典，60年來初心不變，扎根儒家傳統文化，認同儒家，在行走世界的過程中，通過對話，綜合吸納多個源頭，汲取希伯來與古希臘的文明資源，借鑒各軸心文明和非軸心文明，甚至及於原住民文化精髓，我因此而擴大了視野，從世界多元文化的角度審視儒家傳統。舉個例子來說，我受惠於基督教，基督教文化講求超越，與儒學的趣味不盡相同。對話給與我自我批評的機會，我看到儒家的侷限性，但是我不放棄過去的基本理念，而希望使之豐富，不要只是去走民粹所代表的愛國主義。我們要讓儒家思想更開放、走出去，與各文明交流溝通。基督教有一套自己的傳統，但是基督教的語言普世化了，與多元文化、生態環保和世界公民概念相結合。儒家本來的語言便是普世的，不構成交流障礙，沒有一套讓人難以進入的語境，形成不可言傳的秘訣，所以儒學可以和各國文明進行對話，不產生本質性的衝突。但是儒學也有不足之處，需要轉化豐富它。至於道家思想的價值，在本世紀會十分突出，因為道家的超人文思路，反對人為創造的觀念、理念和制度工具，可以構成一種平衡的力量。當然，目前也有許多人開始強調道家思想的人文精神，恰恰有如也有許多人強調佛學的入世精神。我的期待，是推動對話的文明。同時，要做好對話，也必須拓寬當代越來越狹窄的專家格局，走出了一條儒家傳統與現代結合的做學問的道路。

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