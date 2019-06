【劇毒農藥】解方或毒藥？禁用巴拉刈的問與答

●張書森、陳映燁/張書森為台大公衛學院助理教授、陳映燁為台北市立聯合醫院社區精神科主任與陽明大學兼任教授,兩位均為精神科專科醫師,且長期以自殺與自殺防治為研究重點。



2015年12月14日林宏燦先生以〈聽說又有人要禁巴拉刈〉一文質疑我們2015年12月8日於想想論壇的投書〈禁用巴拉刈減少自殺:韓國能,中國能,臺灣呢?〉我們很高興有機會可以跟農業從業者直接對話,把我們的想法進一步釐清。相信大家一起關心此議題,可以讓我們的農業環境更好。以下是我們對該文及相關質疑的回覆。

問1:「韓國在2012年禁用巴拉刈之後,農藥自殺率下降,但韓國全國的自殺率有下降嗎?」

答:是的,韓國禁用巴拉刈後,除了農藥自殺率下降37%,全國自殺率也下降了13%。這表示禁用巴拉刈以後,不是只有農藥自殺率下降,全國自殺率也下降,其中農藥自殺下降的貢獻度是56%。同時,其它非農藥的自殺並沒有增加[1]。

原因是,許多人誤以為想自殺的人一心求死,最終都會自殺身亡,但事實上並非如此。台灣的研究顯示,每一百個曾經企圖自殺的人,在追蹤一年後,當中只有6-11個人再次意圖自殺,僅2個人自殺身亡[2][3][4][5],換句話說,九成自殺者未再試圖自殺,九成八的人都存活下來,表示大多數人有機會度過難關,劇毒的巴拉刈讓他們沒有重生轉念的機會,禁用巴拉刈可以給予他們第二次機會(圖一)。

▲禁用巴拉刈可以讓衝動、一時心情低落而意圖自殺的人有存活的機會。(圖/翻攝自想想論壇)



問2:「運用除草劑降低勞力的付出,有其必要性,不應該禁用巴拉刈?巴拉刈價格不高,無法被其它除草劑取代?」

答:首先,禁用巴拉刈並非禁用「所有的除草劑」。巴拉刈「不是」唯一的除草劑,也不是近年來用量最大的除草劑,事實上,它的銷量在台灣除草劑銷售市場上排名第三位(首兩位是固殺草與嘉磷塞),佔率僅是所有除草劑的8%,所有農藥的2.3%(2014年),而且在過去十年內巴拉刈的銷售量已減少50%,逐漸被其它除草劑所取代:嘉磷塞價格和巴拉刈相近,固殺草的單價較高,約是2.7倍,但近五年來已逐漸下降[6]。

其次,巴拉刈遠比其它除草劑劇毒,致死率高達五到九成。相較之下,其它兩種更常用的除草劑致死率低於一成。巴拉刈的售價不高,但所造成的生命與健康損失卻代價高昂,是否值得?更何況,使用巴拉刈的農民也被發現有增加得到帕金森氏症[7]和肺功能損傷[8]的風險。使用巴拉刈並非沒有成本,性命和健康的代價,是看似價格不高的巴拉刈背後被忽略高昂成本!

我們過去估計,2007年台灣近四千人自殺身亡與早逝,造成的收入損失高達台幣325億元,相當於GDP的0.28%(註[9])。以此來估計每年160位因巴拉刈死亡所造成的損失是13億元,相較下,2014年巴拉刈的出廠總鎖售額僅1.8億,如果完全用較高價的固殺草來取代也僅需再添3.1億。禁用巴拉刈的成本效益非常明顯,這尚且未包括家屬傷慟所造成的有形無形損失(圖二)。

▲巴拉刈的售價不高,但所造成的生命與健康損失卻代價高昂。(圖/翻攝自想想論壇)



問3:「要降低農藥自殺,應該加強教育訓練,追蹤農藥流向,找尋並減少導致輕生的因素?」

答:我們完全同意禁用巴拉刈的同時,也必須加強農民教育訓練、落實農藥流向追蹤、並找到自殺的原因等等。自殺防治本來就該多管齊下,在禁用巴拉刈之外同時推行這些預防措施,並落實「農藥管理法」當中對販買農藥的規定(登記購買者、詢問用途、不得拆封分裝販賣等)[10]。

然而,巴拉刈的致死性高,僅喝下半口,即使當時狀似沒有傷害,也可能在幾天之後因併發症而在痛苦中死亡[11],即使轉念求生,亦求生不得[12]。禁用巴拉刈可以讓衝動、一時心情低落而意圖自殺的人有存活的機會,使其他自殺防治的作為有施展的可能。禁用巴拉刈並不能完全杜絕自殺行為,但可以讓自殺死亡率下降,爭取到介入的機會。

韓國在禁用巴拉刈之前,也曾經施行教育宣導、購買者登錄、添加催吐劑和臭味等措施,但都無法明顯減少巴拉刈自殺,原因是有許多自殺行為是一時衝動與情緒低落下,臨時起意使用家中貯放的農藥,而非計畫自殺的當下才刻意購買[13]。嚴格管制農藥流向的效果不彰,是因為購買當時並無自殺想法。

問4:「禁用巴拉刈會對農業發展造成嚴重衝擊、扼殺農業?」

答:韓國於2012年禁用巴拉刈之後,2013年的農業生產量,包括蔬菜、水果,和米糧都沒有減少[14]。台灣在2002-2012年至少有1750人死於巴拉刈中毒,保守估計平均每年160人,是高昂的人命代價,相當於每年5%的自殺人數。再加上巴拉刈對農民健康有害的疑慮,本著對弱勢農民的關照,不是該禁用巴拉刈而改用安全性較高的農藥嗎?沒有健康的農民,何來健康的農業與社會?

問5:「為了每年160人因服用巴拉刈而死亡,所以要將它禁用,那每年因車禍而死亡那麼多人,是不是該禁止大家開車出門?」

答:正因為每年車禍不幸喪生的人那麼多,因此有許多措施試圖減少死亡,例如安全道路、安全駕車、禁止酒駕、禁止超速、安全帶、安全帽、和安全汽囊…等等。巴拉刈對人體有特殊毒性,造成痛苦的死亡,而且「不是」唯一可用的除草劑,因此,禁用這種劇毒農藥,來保護農民和大眾的健康和安全,應該是很合理甚至必要的措施。

台灣每年約有160人死於巴拉刈中毒,幾乎是每兩天就一名,是重大的生命損失!相較下,大家注重的食安或環境污染,通常要經年累月的暴露才會傷害到健康。

因此,有越來越多的國家禁用巴拉刈,包括禁用的韓國(2012年)、斯里蘭卡(2011年),與中國(2016年禁用水劑)。這些國家仍然有相當數量的農民,禁用劇毒農藥可以保護農民和農家子弟的安全與健康,台灣也應有所作為。

中國是世界上生產與出口巴拉刈的最主要國家,在禁用巴拉刈水劑後,會形成中國國內巴拉刈中毒死亡數大量減少,但輸出的巴拉刈仍在其它國家,包括台灣,造成許多中毒死亡悲劇的奇特情形。

問6:「主要是心理健康,如果心理健康,你要他死他還不想死,如果心理不健康,就算你禁了,他還是有辦法死,有時候活著比死還痛苦,這才是該要解決的!!」

答:心理健康對於使用巴拉刈或任何方式意圖自殺的人都一樣重要,他們理應獲得改善心理健康、化危機為轉機的機會。然而,如果因為農藥太過劇毒就喪失了生命,就永遠失去這個機會(圖一)。許多醫療工作者都曾遇到患者在自殺衝動過去後,想要求生但求生不得的悲劇。移除特殊劇毒農藥如巴拉刈,可以減少這種遺憾。多數自殺危機是短暫的,移除過度危險物質或自殺工具,讓走在人生十字路口的受苦靈魂有第二次機會,得到支持,走出危機。

問7:「農委會即將施行巴拉刈代噴制度[15],代噴業者以外的人將無法取得巴拉刈,是否就不用禁用了?」

答:如果代噴制度可以徹底施行、業者可以妥善保管藥劑,同時先前儲放在農家的巴拉刈可以逐漸用罄,應可達到和禁用相近的效果。同時,如果之後用量逐漸減少,或逐漸改用替代農藥,也可在將來停用或禁用巴拉刈。

重要的是,政府必須持續觀察每年因巴拉刈中毒而死亡的人數,以及整體農藥自殺人數,是否在代噴制度施行後有明顯減少,來評估代噴的效果。並且評估是否仍有其它劇毒農藥造成許多中毒身亡,必須加強管制或禁用停用,來保護農民、農家的生命與健康。

