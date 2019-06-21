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【世新霸凌案】社工：四個人卻展演了「五個悲劇」

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●劉信詮／社工

從片段的語言裡出現兩個巧合，五個悲劇：柯同學的行為表現，正好是他父母如今對待他的方式。

柯同學在廁所刻意忽略呂同學，用關燈來「消失」他的存在。柯同學闖入寢室，指責呂同學衣著是在性騷擾他，「消失」呂同學的私領域。柯同學用家人的法律專長來比較，「消失」呂同學的學習努力。柯同學用羞辱性別氣質，「消失」呂同學的主體性與社會價值。柯同學一則無關痛癢的道歉文，「消失」呂同學的創傷。（真是族繁不及備載）

「你憑什麼沾爸爸的光」

柯父：「讓我們家人與相關事務都連累受到攻擊，這是不公平的......」這段話強調柯同學自己應擔負全責，不該連累家人，「消失」了他與兒子的關係，「消失」了陪伴兒子從錯誤中學習成長的親情。

柯母：「你憑什麼沾哥哥／爸爸的光」，這句話不只是質疑他的行為，潛台詞也表述這玷污了哥哥／爸爸的光輝，用「社會的累贅」來描述極端敗壞的一線之隔。只用一句話 「消失」他兒子其餘的存在價值。

四個人，展演了四個悲劇：如果不是社會主流價值所稱頌的完美，那就是不具價值的存在。

如今柯同學的行為，以主流與成就來衡量人的價值、採取行動貶低對方以追求自己的存在價值，顯然不是他自己發明的。父母總以為自己是好意的，就像柯同學那種告誡式勸進的語氣。兩個隱藏的悲劇，是柯父與柯母如今語言形成的過程。

第五個悲劇是在LineToday的新聞連結裡，排名前三的都是在稱讚柯媽媽好棒、柯媽媽明理，沈浸在把柯同學推上「社會累贅」懸崖的暢快裡。但我喘不過氣來，因為柯氏一家其實是社會裡許多家庭的樣態，只是輪流上台以及媒體關注度。請試著想像，一個人犯了錯，全世界（誇飾法）連父母都公開背棄他，竟只有呂同學給予了一個原諒的機會，可能成為他「唯一」的溫暖。

我們都目睹／參與了這一連串的悲劇。柯同學試著「消失」呂同學的存在，柯同學的父母則試著「消失」他的存在，網路評論則試著「消失」犯罪。但其實，那些我們不喜歡的事物，只是離開了視野。

補充說明，我知道人都該為自己負責，但過度究責所造成的「認為自己是個負擔」是人類自殺的主因之一（Joiner, 2005）。

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