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錢世傑／月薪三萬元的你，需要投資嗎？

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▲筆者認為年輕人口袋即使不太多金，也應該學習台積電的精神，砸錢投資自己，包括強化主業專業能力、副業潛在能力、投資理財能力等。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者。

星期二下午一點，站上中央大學的講台講授商事法，探討著遊戲橘子公司如何利用可轉換公司債（CB）借取資金，債權人又如何透過轉換股票的過程獲利。講得口沫橫飛，快速點閱著公開資訊觀測站、goodinfo.tw等資料進行說明，一回頭卻看到臺下的學生滑著手機，快速地單手輸入聊天訊息；有些學生則是眼神專注，瞳孔反射出絢麗的色彩，應該是在打線上遊戲…。

3,888元的課程，怎麼這麼貴？

深入淺出的精彩課程難以吸引大學生聆聽，想著自己在臺北開個分享課程，公布兩小時內就報名額滿，但來到了充滿天真活力大學生的教室中，說真的愈講會愈沒力的感覺。輕輕地咳了兩聲，同學們聽到老師暗示的聲音，勉強地從手機虛幻世界中暫時告別，抬了抬頭、看了看我，有的還因為正忙著線上遊戲打怪，只用眼角餘光撇了一下。

這時候我暫停遊戲橘子裸K圖、可轉債餘額，開始瀏覽CMoney網站上的投資理財課程，2.5小時的可轉債課程3,888元 。接著分析給學生聽，大學一學期18堂課的商事法，頂多4,000元，每一小時大概111元，外面的課程可是貴了14倍。

學生本來不太珍惜大學課程，在分析比較之後，把手機收到包包裡頭，開始抬頭看著我上課。人類是一種很奇怪的生物，在大學唸書，頂尖的課程、頂尖的師資、極低的學費，卻未必能引起學習興趣；或許要等到出了社會，有了賺錢的需求，就算是再貴的課程也搶著上。

戴勝益「月薪不到5萬不要存錢」

學生剛出社會，賺不了幾個子兒，看著電腦螢幕上3,888元的價格，早已不是一整個學期才4,000元，拿出存摺一看只剩下5,000元，如果是你，會選擇把錢存下來，還是願意把剩餘的資金拿來上課呢？

2013年，前王品集團董事長戴勝益帶領甫上市一年多、股價高達410元的王品（股票代號2727），講話直率的他，是鎂光燈的焦點，曾受邀中興大學畢業典禮演講說出了「年輕人月薪不到5萬不要存錢」、「第一個月薪只有3萬的話，打電話回家跟爸媽要2萬。」只是此言論一出，批判接踵而來 。隔了幾天又參加臺灣大學畢業典禮時，補充道：「月薪3萬以下不要存錢，要多投資自己」 。

戴勝益算是含著金湯匙出身的企業家，與一般小市民的成長經驗有落差，其論點未必適用於普羅大眾，不過這一次飽受批評的論點，其重點在於年輕人持有資金太小難有投資效益，還不如拿這些錢讓自己成長。

善用台積電投資術

先來說說營業現金流與投資現金流的概念。

一家早餐店每月現金進來有30萬，此即「營業現金流」，為了讓自己不斷保持早餐的競爭力，其中有10萬元用於開發新品、買更好的機器設備，此即「投資現金流」。台積電每年花在投資現金流的金額非常高，其中有關於增建工廠設備的固定資產項目，近年來都是兩三千億元之譜，平均佔營業現金流約六成，才能讓自己維持晶圓產業中頂尖的地位。

▲台積電2007年至2019Q1相關現金流走勢圖（圖／錢世傑提供）

年輕人口袋即使不太多金，也應該學習台積電的精神，砸錢投資自己，包括強化主業專業能力、副業潛在能力、投資理財能力等，有一些重要觀念與小技巧可分享給大家：

1. 不只是投資股票或基金：投資也不一定是要買股票、基金，提升自己能力也是一種投資，能力提升之後，收入可以翻倍、再翻倍，一樣能增加收入。

2. 拒絕快速、簡單、報明牌的課程：外面課程許多只是報明牌，標榜快速、簡單、好賺錢，這種行銷台詞最容易吸引目光，但這種課程無法幫助你進行「質」的提升，請不要將存款簿僅有的現金浪費在上頭。

3. 大學旁聽相關課程：通常在大學每學期第一堂課的下課，很多外系的同學、社會人士會跑來講桌前表示希望能旁聽，基於知識流動的理念，只要不影響原學生的權益，基本上都很歡迎來討論、學習。旁聽是一種不錯的方法，只要花些車馬費，一樣能學到頂尖的知識。

4. 突破關鍵點的投資：對於初學者而言，透過網路資訊或一些免費資源即可有效地進行學習，例如python程式語言在網路有豐富的資訊，初學者看看這些資料就夠了，當學到一定程度需要突破關鍵瓶頸時，再花大錢突破，這筆錢就花的有價值；而且當能力達到一定高度，可判斷這堂課是否有價值，也不會被當盤子浪費了辛苦存下來的錢。

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