錢世傑／別陷入0050的股票隧道迷思

▲筆者認為如果投資只看台灣股市，會誤以為全世界就只有那一點小小的亮光，也難怪怎麼都等不到低點（圖／記者呂佳賢攝）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者。

大賺一波的石油投資

去年十二月底，油價來到了近期的低點，許多朋友抓到了這一波漲幅，透過操作ETF的工具，賺了一個大波段，大多數是在55元、65元兩個點位賣出。如下圖：

▲油價趨勢與金字塔買入法。（圖／錢世傑提供）

也有一些朋友在低點的時候不敢買入，於是在55元的時候以追漲方式買進，也賺了55元至65元的波段。我個人奉行的「災難投資法」，必須遵循愈低買愈多、愈高買愈少的金字塔買入法，如圖1的藍色圈圈所舉的例子，分別在不同價位區間，採取1：2：3的比例買入，並且在「甩高」的泡沫型態中賣出。

只是實際上會落實金字塔買入法的朋友很少，大部分到最後都淪為反金字塔買法，像是下圖。

▲油價崩跌走勢與反金字塔買入法。（圖／錢世傑提供）

最近一個月，油價快速由高點的66.6元，下殺來到大約50元附近，人類的大腦認為只要價格相對便宜，60元相對於65元就是便宜而買進，不耐久候，完全忘記了當初金字塔買入法的紀律與要求。

所以大部分的資金都買在55元至65元之間（上圖的藍色圈圈），幻想著馬上反彈就可以快賺一筆，卻沒有想明天買的價格比今天低，而且低很多，只要有資金就馬上攤平，等到原油價格來到了50元的關卡，口袋已經沒剩下多少銀彈了。

0050是高點還是低點？

如果各位認為投資標的價格有高有低，不會永遠是高點，也不會永遠是低點，在這種投資標的價格的波動下，高檔買少一點、低檔買多一點，應該是正確的投資概念。

接著來看投資人很愛的投資標的元大台灣50（以下簡稱0050），可以間接一次持有50檔比較優質穩定的股票，而且又能配息，成為許多投資者的最愛，但因為近期台股上萬點，從指數來看是歷史上的相對高點，到底0050是否可以買進呢？

先來看一下0050的走勢圖。





▲0050價格走勢圖與金字塔買入法。（圖／錢世傑提供）

將金字塔買入法的紅色圈圈，置入上圖的0050價格走勢圖，會發現只有在金融海嘯與少數時間，才有進入到三個紅色圈圈的低檔區，近9年幾乎都在50元價格之上，如果要等到低檔區才大筆切入，那真是等到天荒地老，苦守寒窯十八年，也買不到漂亮的價格。

於是國內許多理財達人提出了新的方法，譬如說布林通道、KD指標等方法，當價格偏離到一定程度的時候，就買進或賣出，譬如說超過+2標準差時賣出，低於-2標準差時買進，或者是K<20，買、K>80，賣，由於這些投資切入標準涉及到一些專有名詞，我個人喜歡用出現機率、市場冷熱度來解釋這些方法。

超過正或負2個標準差的機率大概不到2.5%，機率小的時候出手，如同黑天鵝很少出現的概念一樣，勝率會比較大；KD指標則是市場的熱度，當值低於20，通常市場有點過冷，大於80，則代表市場有點過熱，冷時出手、熱時脫手的反市場操作方式。

上述的方法都是反人性的操作，只是布林通道、KD指標的做法，遇到的價格可能還是相對高檔，例如0050的價格從85元跌到75元，也許出現負2的標準差，或者是K<20的情況出現，以這兩種方法來說就符合買進的標準；但參照圖3，可以得知75元還是屬於高檔區；換言之，買進還是相對高檔，賣出還是相對低檔，很容易產生帳面損失，這也是災難投資法不採取這兩個方法的原因。

等不到低的價格，怎麼辦？

為何價格在高檔還會選擇買進，主要是因為等不到價格跌下來，才會有這些變形的操作方式。不過這樣子的操作方式也不會有太大的問題，即使買貴了，0050有配息，就當作買了一頭昂貴的母牛，反正專注於每天有牛奶可以喝，就不會那麼難過了。

不過這些投資達人所採取的方法，猶如在黑暗的隧道中往遠方的出口望去，只能看到一個小小的亮光，如果投資只看台灣股市，會誤以為全世界就只有那一點小小的亮光，也難怪怎麼都等不到低點；我的做法是不要坐在黑暗的隧道中，因為遠方只有一個小光點，離開隧道、放眼天下都是可投資的標的，像是本文一開始提到的原油，或者是上證股市，甚至於比較冷門的俄羅斯，只要把觀察的標的從台灣拉到全世界，不必死守寒窯十八年、不必死守一棵樹等待兔子撞上來，在這幾年來都有多次跌到低點的天賜良機。

0050是一種投資台灣五十檔優質股票的好工具，但如果將之列為投資清單上的唯一工具，在非低檔價格區，怎麼可能用較低的價格買進呢？如果在高檔區，應是要買進，而且希望是低價，這時候會讓你的操作行為扭曲，誤以為較少出現機率、市場反應較冷的時候出手，產生就是低價的錯覺，實際上這些買入價格都是相對高的價格，只是相對於高價而言，這些價格稍微低一點。

最後，希望大家放眼全世界，讓全世界都是你的提款機。

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