黎智英要賣的是「自由」？

▲壹傳媒的來到，徹底改變台灣的媒體生態。（圖／記者張一中攝）



●康文炳 ／資深編輯、媒體人、作家，嘗試為台灣編輯知識的本土化建構，做出一點努力。

印象中，位於香港將軍澳的《壹週刊》總部裡，某個會議室的牆上掛了一幅字：「我們銷售的商品是自由！」好像是黃永玉落的款。

台灣《壹週刊》草創之初，黎智英大概覺得台灣記者、編輯的工作心態過於孤高，離讀者太遠，因此經營主力都在鞭策我們這些工作者要如何放下身段「想讀者」。

我在《壹週刊》工作的三年裡，黎智英只有一次提到壹傳媒的「企業信念」：我們銷售的商品是自由！

他大意是說：自由是民主的基石，但若沒有充分的資訊透明，人民就不可能有真正的自由選擇；因此，資訊不透明的自由是殘缺的，而建基其上的民主也就不可能是真民主。

「人們會問『一位立法委員的婚外情，與他的問政能力有什麼關係？』」黎智英說，「這我不曉得，這應該由選民自己決定；但選民有權力知道這些事，而知道後所做的選擇，才是真正的自由選擇！」

也許你會懷疑，這是黎智英打從心裡信仰的信念，還是在商言商的策略包裝？

其實，這都不重要。

從台灣社會閱讀史的角度來看，壹傳媒（《壹週刊》與《蘋果日報》）的來到，是一個客觀的必然，也是一個主觀的必需。

2000年前，台灣的社會閱讀，還是處在一個高度依戀威權、崇拜金錢的氛圍之中。媒體高尚化、英雄化，甚至道德化高官、巨賈、名人的言行；而大眾讀者對這些所謂的「成功人士」，也到了幾近偶像般迷戀的境地。

壹傳媒的來到，是這首浮華之歌高潮後的必然轉折。「踢爆」，去除了虛假、揭露了偽善，於是我們發現，原來這些高高在上的人，跟我們一樣有七情六慾，一樣經不起道德的試煉與情慾的考驗。「去魅」，正是壹傳媒對台灣社會民主進展的最大作用。

然而，十五年後，壹傳媒的副作用也漸漸浮現，如今反而成為台灣民主進一步深化的一種阻礙。

壹傳媒的問題不在於選題的情色和暴力，真正令人憂心的是──甚至在公共議題上，「編輯人在標題與寫作風格上過度投入感情，濫情的形容詞，讓客觀的報導變成煽情的表演，冷靜的記者變成入戲的演員。而為了凸顯報導的戲劇性，編輯人甚至不惜簡化、誇大，乃至扭曲事實，以大忠大奸的二分法，來提升閱讀的娛樂性。」（《編輯七力》p.156）

公民的民主參與，不能只是情緒的鼓動，而必須建基於事實認知的獨立判斷之上，這樣的「知」才是民主政治的基石。從這個角度來看，壹傳媒不正在進行另一種愚民政策嗎？

我並不是說閱讀的娛樂性不重要，但當新聞報導只剩下煽情的言辭，而喪失了應有的冷靜解讀與理性批判，媒體作為一種文化商品的本質，也就徹底被磨滅了。

令人遺憾的是，如今這已經不是壹傳媒一家的問題，而是台灣媒體界的普遍現象。

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