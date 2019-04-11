ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？

雲論

▲《蘋果新聞網》近日全面改成「免費訂閱制」。（圖／資料照）

●康文炳 ／資深編輯、媒體人、作家，嘗試為台灣編輯知識的本土化建構，做出一點努力。

趁著《蘋果新聞網》今天改成「會員制」，整理一下部份媒體的網路策略比較，發現主要財經期刊已有志一同採取「付費訂閱制」，最晚推出收費訂閱的《今周刊（隨身讀）》好像也是四月上線的。

要推行「付費訂閱制」，首先就必須忍痛割捨「流量」，凡是不付費訂閱的讀者，就不能看到內容。從表中可以看出，前三家媒體，開放給「非會員」的內容幾近於零，顯示其推行「付費訂閱制」的決心。

《蘋果新聞網》的路數比較不同，折衷採取的是「免費訂閱制」，既避免收費而導致讀者大量流失，又可藉由「會員登錄」來蒐集讀者的資料。但反過來看，《蘋果新聞網》既沒有流量，又折損了廣告收入，那它圖的是什麼呢？我想，重點還是它拿這些會員資料能做什麼。

「傳統訂閱制」vs.「商業會員制」

其實，從表中的前四家媒體的動態，可以看出「訂閱制」的兩條路線──姑且稱為「傳統訂閱制」與「商業會員制」之爭吧。

《天下》雜誌和《今周刊》走的是「傳統訂閱制」路線，策略目標是增加「數位訂費」來挹注營收；《商業周刊》和《蘋果新聞網》選擇的是「商業會員制」，企圖藉由會員資料分析來拓展行銷廣告收入。前者把讀者當「內容訂戶」，後者把讀者當「商業客戶」。

這兩種「訂閱制」誰能勝出，可能還需要一兩年的時間來觀察。但考慮到台灣閱讀市場的分眾與規模，我覺得「傳統訂閱制」應該很快就會遇到挑戰，對期刊而言，一至二萬個付費訂戶可能就是瓶頸了。在紙本訂戶持續流失下，這樣數量的數位訂戶收入很難維持整體營收平衡。

《商業周刊》表面上雖然也是採取「付費訂閱制」，但核心業務路線應是「商業會員制」。據我有限的了解，《商業周刊》應是目前台灣唯一引進閱讀行為追蹤系統的媒體，它的大數據清洗與分析，早已運用到為廣告客戶量身訂作、活動會員招募等精準行銷上了。

改成會員制的《蘋果新聞網》，既然折損了流量，又不收費，自然圖的也是「客戶群」的商業潛力。據說，《蘋果新聞網》今年十月將重金引進美國《華盛頓郵報》（老闆是亞馬遜的貝佐斯）的閱讀行為追蹤系統；我想，無論成敗如何，依黎智英作事的魄力，屆時將可帶動台灣媒體生態的新轉變吧。

▲▼ 「傳統訂閱制」vs.「商業會員制」。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「傳統訂閱制」vs.「商業會員制」。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

備註：「每日報」只是《天下》雜誌app的產品線之一，主力產品為「全閱讀」，付費方式也改以「季」為單位。而《金融時報（中文網）》之前開放給非付費會員的文章幾近於零，現在開放近半數內容供免費閱讀；看來，收費訂閱對流量的折損壓力不小。

熱門文章》
►除了退黨，蔡總統還能放四大絕

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自康Sir的編輯七力」粉絲專頁以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論康文炳 康文炳 康Sir的編輯七力 蘋果日報 蘋果新聞網 會員 付費訂閱
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【法國寫真】彭怡平／台灣人，你找到自己的安格爾小提..
蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？
李偉文／幫孩子尋找生命的歸屬
施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？
香功堂主／《小飛象》：演員們的平行時空

推薦閱讀

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

單厚之／除了退黨，蔡總統還能放四大絕

錢世傑／長得像美女天菜的完美企業

施典志／多少人知道愛評網被街口收購前，其實早被中資..

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「轉型」？還是美化「編..

林原／賴清德是真獨派嗎？

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

鍾文榮／即將消失的金紙業？

黃奎博／積極對美輸誠的蔡英文有不敢說的實話？

相關文章

李偉文／幫孩子尋找生命的歸屬

李偉文／幫孩子尋找生命的歸屬

職業選擇對孩子未來是相當重要的，因此父母必須協助孩子認識不同行業的工作以及所需要的準備與個人條件。若能找到感動自己的人與職業時，那就更棒了！

1小時前

施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？

施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？

香功堂主／《小飛象》：演員們的平行時空

香功堂主／《小飛象》：演員們的平行時空

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

讀者迴響

行動法庭

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

除了退黨，蔡總統還能放四大絕

長得像美女天菜的完美企業

施典志／多少人知道愛評網被街口..

我支持的不是賴清德，是他從政的..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面