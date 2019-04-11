蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？

▲《蘋果新聞網》近日全面改成「免費訂閱制」。（圖／資料照）



●康文炳 ／資深編輯、媒體人、作家，嘗試為台灣編輯知識的本土化建構，做出一點努力。



趁著《蘋果新聞網》今天改成「會員制」，整理一下部份媒體的網路策略比較，發現主要財經期刊已有志一同採取「付費訂閱制」，最晚推出收費訂閱的《今周刊（隨身讀）》好像也是四月上線的。

要推行「付費訂閱制」，首先就必須忍痛割捨「流量」，凡是不付費訂閱的讀者，就不能看到內容。從表中可以看出，前三家媒體，開放給「非會員」的內容幾近於零，顯示其推行「付費訂閱制」的決心。

《蘋果新聞網》的路數比較不同，折衷採取的是「免費訂閱制」，既避免收費而導致讀者大量流失，又可藉由「會員登錄」來蒐集讀者的資料。但反過來看，《蘋果新聞網》既沒有流量，又折損了廣告收入，那它圖的是什麼呢？我想，重點還是它拿這些會員資料能做什麼。

「傳統訂閱制」vs.「商業會員制」



其實，從表中的前四家媒體的動態，可以看出「訂閱制」的兩條路線──姑且稱為「傳統訂閱制」與「商業會員制」之爭吧。

《天下》雜誌和《今周刊》走的是「傳統訂閱制」路線，策略目標是增加「數位訂費」來挹注營收；《商業周刊》和《蘋果新聞網》選擇的是「商業會員制」，企圖藉由會員資料分析來拓展行銷廣告收入。前者把讀者當「內容訂戶」，後者把讀者當「商業客戶」。

這兩種「訂閱制」誰能勝出，可能還需要一兩年的時間來觀察。但考慮到台灣閱讀市場的分眾與規模，我覺得「傳統訂閱制」應該很快就會遇到挑戰，對期刊而言，一至二萬個付費訂戶可能就是瓶頸了。在紙本訂戶持續流失下，這樣數量的數位訂戶收入很難維持整體營收平衡。

《商業周刊》表面上雖然也是採取「付費訂閱制」，但核心業務路線應是「商業會員制」。據我有限的了解，《商業周刊》應是目前台灣唯一引進閱讀行為追蹤系統的媒體，它的大數據清洗與分析，早已運用到為廣告客戶量身訂作、活動會員招募等精準行銷上了。

改成會員制的《蘋果新聞網》，既然折損了流量，又不收費，自然圖的也是「客戶群」的商業潛力。據說，《蘋果新聞網》今年十月將重金引進美國《華盛頓郵報》（老闆是亞馬遜的貝佐斯）的閱讀行為追蹤系統；我想，無論成敗如何，依黎智英作事的魄力，屆時將可帶動台灣媒體生態的新轉變吧。

▲「傳統訂閱制」vs.「商業會員制」。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



備註：「每日報」只是《天下》雜誌app的產品線之一，主力產品為「全閱讀」，付費方式也改以「季」為單位。而《金融時報（中文網）》之前開放給非付費會員的文章幾近於零，現在開放近半數內容供免費閱讀；看來，收費訂閱對流量的折損壓力不小。

熱門文章》

►除了退黨，蔡總統還能放四大絕

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！