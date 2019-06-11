新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

▲蘋果日報今年9月將正式向會員收費。（圖／資料照）

●康文炳 ／資深編輯、媒體人、作家，嘗試為台灣編輯知識的本土化建構，做出一點努力。

《蘋果新聞網》10日公告，將自下週一（6月17日）收費，已登錄的會員需繳10元新台幣的手續費，才能延長免費訂閱《蘋果新聞網》的期間到八月底；九月初正式收費，費率將於八月中公布。

訊息不多，我沒有特別的看法，只是有些疑惑與好奇。

首先，「收10元手續費」這個措施有點意思。10元雖微不足道，卻可能是「免費」到「收費」巨大鴻溝間的最短距離，但跨越不易。

一方面，這是心理距離，對絕大多數人而言，這都是第一次跨入為網路閱讀而付費的新邊境；另一方面，這是行動距離，你必須完成幾個步驟的登錄，並以信用卡付費。後者的距離障礙較大，這牽涉到較長期的「信任」關係。

二，《蘋果新聞網》預告的收費制是「以日計費」，這全然不同於現行媒體以月／季／年為週期的收費制。

一位雜誌界的朋友告訴我，他們公司的訂閱週期已取消「月付」的選項，只保留「季付」與「年付」，因為「斷訂率像雪崩一樣驚人」。《蘋果新聞網》反其道而行，改以日計費，的確有趣，好像也很高明──對低單價的付費方式應該可行，也符合其商品週期。

三，從6月17日支付10元手續費，到八月中公告正式費率，有兩個月的時間。《蘋果新聞網》現在宣稱的三百萬會員，能有多少「轉換率」，可能會影響到正式費率的訂定。

以現有媒體的付費訂閱制作參考，一個月299元大概是到頂了；看來，《蘋果新聞網》一天應不會超出10元。但以黎智英的行事風格，我覺得可能會落在一天5元。

四，所有的商品交易都基於市場的價值感，消費者直觀的「cp值」大致決定了付費人數與金額。在盤算訂閱價格的同時，《蘋果新聞網》也進行了內容（如醫療報導）的強化，但目前看來，讀者對其內容的改造印象度還不深刻。

不過，在台灣當前的媒體生態裡，無論意識形態或內容品質，《蘋果新聞網》自有其相對特殊的市場價值，我對《蘋果新聞網》推動收費制並不悲觀。

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