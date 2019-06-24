張宇韶／國民黨整合的未爆彈會是誰？

●張宇韶／兩岸政策協會研究員

國民黨總統初選已進入白熱化階段，但政治文化的傳統使其擺脫不了宮廷鬥爭的劇情，讓這場選戰充滿各種不確定因素，每個階段似乎都有領銜的主角，但舞台上不缺橫縱連橫關係與插隊進場的新人。諷刺的是，輿論尚難判斷這場初選的結局，及其所引發的政治效應。

韓國瑜旋風

在韓國瑜不成氣候之前，鎂光燈大抵集中在朱立倫身上。儘管彼時「換柱」風波使得國民黨大敗也讓朱重傷，但朱在新北市長進行韜光養晦的過程大致恢復元氣，藍營選民似可接受馬英九的執政不力、施政無能才是導致藍營大敗的關鍵。朱的回防同時邊緣化馬英九與吳敦義兩人的角色，使得馬只能透過智庫延續其影響力，也讓吳最後選擇退出戰局，守住黨主席在初選辦法的內線優勢，透過制度設定扮演「造王者」的功能。

韓國瑜去年憑藉「教訓民進黨」與「發大財」兩項訴求，挾其民粹領袖的人格特質在台灣政壇捲起一股旋風，不僅摧毀了民進黨在2014年以來所累積的政治板塊，也解構了國民黨傳統菁英政治的建制。

2018年九合一大選的結局，與其說是國民黨的大勝，不如說是混合韓國瑜民粹政治與地方農會派系的大勝，亦即王金平扮演重要的穿針引線功能，使得各方韓粉集結後，能夠被有效鑲嵌在派系的組織動員模式中，最終創造了所謂的外溢效果。

韓國瑜在選後頓時成為藍營炙手可熱的救世主，在韓粉的簇擁與勸進下，韓自然產生直接攻頂圖謀大位的念頭。韓的盤算是用議題操作的模式，一方面維繫最小限度的市政運作，同時支撐自己的網路聲量，挾著自己出訪中國與美國的討論度，搭配韓粉極具毀滅性的向心力，讓國民黨高層心生恐懼修改遊戲規則，完成當代「陳橋兵變、黃袍加身」的劇情。

▲筆者認為韓國瑜與郭台銘其中一人的勝出，都將為國民黨的未來整合埋下巨大的未爆彈。（圖／記者林敬旻攝）

反轉韓國瑜的變數

然而，韓國瑜的如意算盤卻被郭台銘宣布投入初選所打破。郭的進場可視為國民黨菁英建制與理性選民的逆襲，原因多來與韓國瑜極不穩定的政治性格有關。

韓國瑜出訪香港毫不掩飾走進中聯辦的言行，使得傳統中華民國派的支持者難以忍受；高雄市政毫無章法且屢屢跳票使其政治正當性受損，面對議員質詢，空無一物的答覆暴露欠缺政治素養與專業，使得藍營知識菁英與中間選民的厭惡感油然而生。

欠缺專業幕僚，卻又相信自己的反應與下標能力，韓國瑜本人及其團隊的輕率發言淪為輿論笑柄，草包講幹話形象深刻烙印青年世代的腦海中，使得韓在40歲以下的年輕族群面臨全面崩盤的後果；在特定媒體透過宗教模式進行洗腦造神，韓粉已發展出個人崇拜、排他撻伐的攻擊性格，使得有識之士聯想起那些煽動家遂行「裹挾農民、流寇長征」的歷史教訓。

致命的關鍵在於，郭台銘的進場更讓韓國瑜「發大財」訴求一夕間變成無效空話。試想，全台首富在談及全球分工布局與運籌時，姑且不論其爭議性多高，後果為何，其真實性與可行性絕對完勝只會講「太平島挖石油」或「愛情摩天輪」的江湖郎中。

此外，另一個反轉的變數則是香港反送中誘發的政治衝擊，基於「不好表態」或是自己鮮少關心國家大事，韓國瑜始終無法清晰說明自己態度與立場；相較郭台銘與朱立倫的及時反應，更讓韓的民調大幅滑落，青年世代的支持度甚至跌至個位數。

深入觀察，郭台銘雖然急起直追，一時之間還無法超越鐵粉簇擁的韓國瑜。王金平的退場，使得自己成為各方爭取合作的對象，不僅撐大了自己的議價能力，也牽動黨內的政治平衡。韓國瑜試圖透過登革熱議題向韓粉進行「被打壓」的喊話，同時塑造與王院長友好的假象，希望在初選中透過粉絲的凝聚力勝出，然而幾個不安定因素可能抵銷了韓的算計。

▲筆者認為韓國瑜試圖透過登革熱議題向韓粉進行「被打壓」的喊話，同時塑造與王院長友好的假象，希望在初選中透過粉絲的凝聚力勝出。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨整合的未爆彈

香港反送中議題持續發酵，台灣623反親中媒體的活動更直接打臉其身後的「空軍總司令」。面對輿論排天倒海的質疑，韓國瑜如何因應恐是學問，因為韓陣營同時也於台中進行動員造勢，三場活動的對比將具有強烈的諷刺意義。

此外，國民黨舉辦的國政發表會陸續登場，面對資歷豐富的朱郭兩人，韓國瑜豈能再把上次孫大千那套「跳針金句」戰術，原封不動拿來鬼混？如果在藍營支持者面前表現出空無一物的窘境，是否會造成雪崩後果，有待觀察。

在此局面下，韓國瑜與郭台銘其中一人的勝出，都將為國民黨的未來整合埋下巨大的未爆彈。

郭勝出，任性的韓粉豈有認賠殺出善罷甘休的可能，一旦包圍黨中央則陷入實質分裂的下場；韓勝出，理性的藍營選民打從心中瞧不起草包這種流寇長征的選舉模式，極有可能在大選時以不投票作為報復，最終使得國民黨面臨敗選的可能。

有趣的是，這樣的初選結果恰好為柯文哲創造粉墨登場的條件。

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