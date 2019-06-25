評／庶民經濟要起飛　內政是經濟的根本

文／曾旺鑫(資深媒體人)



今年政壇最夯的一句話就是庶民經濟，台灣的經濟如何在穩健中成長，筆者認為，內政的穩定，才是經濟發展的基石。



日前蔡英文總統已正式被民進黨中執會，公告提名代表民進黨競選連任，這件事，應證了蔡英文在初選時所說的「厝起一半，師傅不能換」這句話。



內政部在徐國勇擔任部長後，陸續推動與執行多項「利民」政務和改革措施。從社會住宅到基層警消社宅，以及提升警消人員福利與待遇，還有警察換裝、醫療照顧等，都受到小英總統的大力支持。讓內政部的舞台發揮得淋漓盡致，也做出不少有感政績。

▲全國換穿警察制服，蔡英文總統到場開心與女警自拍。（資料照／記者張君豪攝）



其中，安居緝毒專案成效卓著，讓校園吸毒人口下降，家長安心工作；酒駕法令修改，讓災害減低，民眾出行更安心；全國掃黑、肅槍，全力維護治安，營造全民安居樂業環境；推動擴大逾期停(居)留外來人口自行到案，積極防制人口販運，使臺灣連續10年全球評比獲列第1級國家，內政部積極從各面向加強執法，安定民心。



而社會住宅的增建，除了是蔡總統的政策外，內政部徐部長也大力推行，讓青年獲得居住的保障。筆者認為，內政部有關社會住宅的推動，除「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升，政府要持續努力與宣導，讓年輕人及弱勢族群可安心居住。



另在提升台灣結婚率及生育率，筆者認為，唯有解決住的問題，再配合政府各方面協助方能降低養兒育女的負擔。政府近期推出之協助單身及鼓勵婚育租金補貼的方案，筆者就相當支持，不僅放寬申請條件，且程序簡便，將有2萬4千個單身年輕人及新婚與育兒家庭因此受惠，讓青年增加敢婚、願生、樂養的勇氣。



香港的送中遊行，給了台灣年輕人一個警訊，如果沒有一個安全又安心的環境，經濟如何成長?這也是在民進黨初選民調中，獲得大量年輕人認同與支持的地方，同時也逼使藍營欲參選總統的人，紛紛表態反對香港送中的行為。



筆者認為，庶民經濟的根本在內政，如果良善政策能繼續並擴大執行，再加上新移民子女在台的各種輔導，讓他們儘快融入台灣的社會；簡化歸化程序，吸納不同國度之專業人才；宗教廟宇文化的協助與管理，讓台灣的傳統文化得以延續，社團或財團法人的積極參與，補政府之不足，將能有效強化台灣整體競爭力。



台灣是否能繼續進步前行，關鍵是在符合全民安居樂業的框架下，一起拚經濟，才能使庶民經濟穩定成長，積極提供具體可行的建議方針給政府，而不是口水漫罵，唯有如此，強化台灣內部安全穩定，經濟自然就會順勢成長。

●作者曾旺鑫，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net