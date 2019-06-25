ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

評／庶民經濟要起飛　內政是經濟的根本

雲論

文／曾旺鑫(資深媒體人)

今年政壇最夯的一句話就是庶民經濟，台灣的經濟如何在穩健中成長，筆者認為，內政的穩定，才是經濟發展的基石。

日前蔡英文總統已正式被民進黨中執會，公告提名代表民進黨競選連任，這件事，應證了蔡英文在初選時所說的「厝起一半，師傅不能換」這句話。

內政部在徐國勇擔任部長後，陸續推動與執行多項「利民」政務和改革措施。從社會住宅到基層警消社宅，以及提升警消人員福利與待遇，還有警察換裝、醫療照顧等，都受到小英總統的大力支持。讓內政部的舞台發揮得淋漓盡致，也做出不少有感政績。

▲全國換穿警察制服，蔡英文總統到場開心與女警自拍。（圖／記者張君豪攝）

全國換穿警察制服，蔡英文總統到場開心與女警自拍。（資料照／記者張君豪攝）

其中，安居緝毒專案成效卓著，讓校園吸毒人口下降，家長安心工作；酒駕法令修改，讓災害減低，民眾出行更安心；全國掃黑、肅槍，全力維護治安，營造全民安居樂業環境；推動擴大逾期停(居)留外來人口自行到案，積極防制人口販運，使臺灣連續10年全球評比獲列第1級國家，內政部積極從各面向加強執法，安定民心。

而社會住宅的增建，除了是蔡總統的政策外，內政部徐部長也大力推行，讓青年獲得居住的保障。筆者認為，內政部有關社會住宅的推動，除「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升，政府要持續努力與宣導，讓年輕人及弱勢族群可安心居住。

另在提升台灣結婚率及生育率，筆者認為，唯有解決住的問題，再配合政府各方面協助方能降低養兒育女的負擔。政府近期推出之協助單身及鼓勵婚育租金補貼的方案，筆者就相當支持，不僅放寬申請條件，且程序簡便，將有2萬4千個單身年輕人及新婚與育兒家庭因此受惠，讓青年增加敢婚、願生、樂養的勇氣。

香港的送中遊行，給了台灣年輕人一個警訊，如果沒有一個安全又安心的環境，經濟如何成長?這也是在民進黨初選民調中，獲得大量年輕人認同與支持的地方，同時也逼使藍營欲參選總統的人，紛紛表態反對香港送中的行為。

筆者認為，庶民經濟的根本在內政，如果良善政策能繼續並擴大執行，再加上新移民子女在台的各種輔導，讓他們儘快融入台灣的社會；簡化歸化程序，吸納不同國度之專業人才；宗教廟宇文化的協助與管理，讓台灣的傳統文化得以延續，社團或財團法人的積極參與，補政府之不足，將能有效強化台灣整體競爭力。

台灣是否能繼續進步前行，關鍵是在符合全民安居樂業的框架下，一起拚經濟，才能使庶民經濟穩定成長，積極提供具體可行的建議方針給政府，而不是口水漫罵，唯有如此，強化台灣內部安全穩定，經濟自然就會順勢成長。

●作者曾旺鑫，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 論壇 讀者投書 曾旺鑫 內政 庶民經濟
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【長榮空服罷工】林騰鷂／政府勿放任法人董事為害社會
NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪？｜行動..
李沃牆／地緣政治風險升高　灰犀牛近在眼前
宋兆文／欣見國軍「戰力」持續成長
鍾文榮／外帶環保杯折價　敵不過生理消費衝動

推薦閱讀

住海邊的部！5分鐘介紹「內政部做什麼」　網笑翻：到..

蔡英文出席警大畢業典禮 ：對得起身上制服，就是英雄

內政部報好康！徐國勇：政府有信心讓年輕人敢婚、願生..

尤里安／殲6改造　大量無人機將攻台？

投書／長榮空服員罷工為何難獲社會共鳴？

【汪汪真心話】狗狗好像討厭我？可能踩到狗狗的「地雷..

宋兆文／欣見國軍「戰力」持續成長

【長榮空服罷工】林騰鷂／政府勿放任法人董事為害社會

「不連任美國總統，股市會大跌？」　川普的推特催眠術

苦苓／總統選舉只剩民調可以談嗎？

相關文章

投書／長榮空服員罷工為何難獲社會共鳴？

投書／長榮空服員罷工為何難獲社會共鳴？

長榮航空空服員罷工今天進入第四天，目前已造成超過九百個航班被取消，二十萬旅客受到影響，地勤內勤人員和各大旅行社員工忙翻，必須不斷的幫旅客找替..

6月24日 13:30

貓皇御駕他家樓頂生小孩　架攝影機偷拍才驚覺：這不是普通喵星人啊

貓皇御駕他家樓頂生小孩　架攝影機偷拍才驚覺：這不是普通喵星人啊

投書／你想要什麼樣的老後生活？

投書／你想要什麼樣的老後生活？

評／遲來的正義　仍是正義 —南安小熊事件落幕

評／遲來的正義　仍是正義 —南安小熊事件落幕

「婚禮前夕和女友閨蜜上床了」　他內疚自白：當時看起來很有趣…

「婚禮前夕和女友閨蜜上床了」　他內疚自白：當時看起來很有趣…

讀者迴響

行動法庭

NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪?｜行動法庭 第18集

NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪?｜行動法庭 第18集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

殲6改造　大量無人機將攻台？

殲6改造　大量無人機將攻台？

投書／長榮空服員罷工為何難獲社..

狗狗好像討厭我？可能踩到狗狗的..

欣見國軍「戰力」持續成長

【長榮空服罷工】政府勿放任法人..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面