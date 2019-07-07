【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因..

▲（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
●毛起來MaoUp／寵物專家，專營網站及粉絲團。
最近貓主子的體重突然掉個不停，難道是生了什麼病嗎？
其實貓貓體重異常下降有很多可能因素，毛起來這就替你整理四大原因囉！
貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因！
平常有沒有留意給貓貓飼料的份量呢？
如果說依照體重跟食量計算，每天都「憑感覺」給予飼料的話，
其實貓貓有可能是吃不飽的喔！
如此一來，體重當然就會直線下滑了！
建議要好好計算每天給貓貓的食物量，才能確保熱量足夠唷！
最近感覺貓貓吃東西都愛吃不吃，體重一直下降...。
可是飼料明明就跟之前他愛吃的那款一樣啊？
這種時候可以注意一下，貓貓是不是口腔出問題了！
可能是正在長牙，或是牙周病等問題讓他難以咀嚼，
記得要趕快帶去給獸醫檢查一下哦！
大家都知道貓主子難伺候！
如果你給他的食物他不喜歡，他也不會硬著頭皮吃，
但這樣就會導致貓貓吃太少而一直變瘦喔！
建議可以換一種飼料，或者是試著動手做貓咪鮮食，
替主子換換口味，他才有心情好好吃飯啦！
貓咪和人類一樣，心理問題也會影響生理，
所以若是貓貓長期處在壓力與焦慮之中，
體重可能也會異常下降哦！
這種狀況常出現在貓貓剛接觸新環境的時候（例如：搬家），
建議飼主可以多陪陪貓主子，或是補充相關保健品，降低他內心的焦慮跟不安。
喵飼主留意
體重若在短期內異常的大幅變化，
極有可能是疾病的徵兆，
如果有發現相關情況，切勿拖延，
要盡快帶貓貓去找獸醫哦！
熱門點閱》
►毛孩千萬要忌口，大魚大肉萬萬要不得！
►貓貓不愛喝水怎麼辦？4 招讓貓貓愛上喝水！
►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！
●本圖文獲作者授權，轉載自「毛起來」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。