ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因！

雲論

▲（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●毛起來MaoUp／寵物專家，專營網站及粉絲團

最近貓主子的體重突然掉個不停，難道是生了什麼病嗎？
其實貓貓體重異常下降有很多可能因素，毛起來這就替你整理四大原因囉！

貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因！

 

平常有沒有留意給貓貓飼料的份量呢？
如果說依照體重跟食量計算，每天都「憑感覺」給予飼料的話，
其實貓貓有可能是吃不飽的喔！
如此一來，體重當然就會直線下滑了！
建議要好好計算每天給貓貓的食物量，才能確保熱量足夠唷！

 

最近感覺貓貓吃東西都愛吃不吃，體重一直下降...。
可是飼料明明就跟之前他愛吃的那款一樣啊？
這種時候可以注意一下，貓貓是不是口腔出問題了！
可能是正在長牙，或是牙周病等問題讓他難以咀嚼，
記得要趕快帶去給獸醫檢查一下哦！

 

大家都知道貓主子難伺候！
如果你給他的食物他不喜歡，他也不會硬著頭皮吃，
但這樣就會導致貓貓吃太少而一直變瘦喔！
建議可以換一種飼料，或者是試著動手做貓咪鮮食
替主子換換口味，他才有心情好好吃飯啦！

貓咪和人類一樣，心理問題也會影響生理，
所以若是貓貓長期處在壓力與焦慮之中，
體重可能也會異常下降哦！
這種狀況常出現在貓貓剛接觸新環境的時候（例如：搬家），
建議飼主可以多陪陪貓主子，或是補充相關保健品，降低他內心的焦慮跟不安。

喵飼主留意

體重若在短期內異常的大幅變化，
極有可能是疾病的徵兆
如果有發現相關情況，切勿拖延，
要盡快帶貓貓去找獸醫哦！

熱門點閱》

►毛孩千萬要忌口，大魚大肉萬萬要不得！

►貓貓不愛喝水怎麼辦？4 招讓貓貓愛上喝水！

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本圖文獲作者授權，轉載自「毛起來」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 毛起來 雲論毛起來 寵物 貓咪
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因..
【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力
【藍營重提核四】政客了解台灣核能發電？
Lamigo求售　台灣職棒產業失衡？
林中斌／美國大選將至　川普潛在競敵出現？

推薦閱讀

【汪喵餵養知識】貓貓不愛喝水怎麼辦？4 招讓貓貓愛..

【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因..

新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

林中斌／美國大選將至　川普潛在競敵出現？

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

洪仲清／培養孩子在自己的能力範圍內負責任

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

賴祥蔚／中美「社群媒體」也開戰了？

Lamigo求售　台灣職棒產業失衡？

【藍營重提核四】政客了解台灣核能發電？

相關文章

確認過眼神的緣分　浪喵發射「無辜光波」找到長期飯票

確認過眼神的緣分　浪喵發射「無辜光波」找到長期飯票

台中網友Lan Hsieh偶遇浪貓「喵仔」，餵養1個多月後便決定收編，從此開啟「嚴重貓奴生活」，她笑說，一看到喵仔莫名就很喜歡，「沒養過貓就..

19小時前

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

影／橘貓聽到「叩叩叩敲碗」秒甩尾現身　網笑：果然跑第一

影／橘貓聽到「叩叩叩敲碗」秒甩尾現身　網笑：果然跑第一

「欸，你不能摸我！」布偶貓推開奴才手　下秒霸氣抱緊獻香吻

「欸，你不能摸我！」布偶貓推開奴才手　下秒霸氣抱緊獻香吻

讀者迴響

行動法庭

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

貓咪體重異常下降？留心這4種可..

貓咪體重異常下降？留心這4種可..

新聞有價？蘋果日報收費10元須..

美國大選將至　川普潛在競敵出現..

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招..

培養孩子在自己的能力範圍內負責..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面