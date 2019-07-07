【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因..

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最近貓主子的體重突然掉個不停，難道是生了什麼病嗎？

其實貓貓體重異常下降有很多可能因素，毛起來這就替你整理四大原因囉！

貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因！

平常有沒有留意給貓貓飼料的份量呢？

如果說依照體重跟食量計算，每天都「憑感覺」給予飼料的話，

其實貓貓有可能是吃不飽的喔！

如此一來，體重當然就會直線下滑了！

建議要好好計算每天給貓貓的食物量，才能確保熱量足夠唷！

最近感覺貓貓吃東西都愛吃不吃，體重一直下降...。

可是飼料明明就跟之前他愛吃的那款一樣啊？

這種時候可以注意一下，貓貓是不是口腔出問題了！

可能是正在長牙，或是牙周病等問題讓他難以咀嚼，

記得要趕快帶去給獸醫檢查一下哦！

大家都知道貓主子難伺候！

如果你給他的食物他不喜歡，他也不會硬著頭皮吃，

但這樣就會導致貓貓吃太少而一直變瘦喔！

建議可以換一種飼料，或者是試著動手做貓咪鮮食，

替主子換換口味，他才有心情好好吃飯啦！

貓咪和人類一樣，心理問題也會影響生理，

所以若是貓貓長期處在壓力與焦慮之中，

體重可能也會異常下降哦！

這種狀況常出現在貓貓剛接觸新環境的時候（例如：搬家），

建議飼主可以多陪陪貓主子，或是補充相關保健品，降低他內心的焦慮跟不安。

喵飼主留意

體重若在短期內異常的大幅變化，

極有可能是疾病的徵兆，

如果有發現相關情況，切勿拖延，

要盡快帶貓貓去找獸醫哦！

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