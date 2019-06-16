【肥胖汪喵飲食】毛孩千萬要忌口，大魚大肉萬萬要不得..

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過年過節，家裡總是三珍海味、滿漢全席？這時後總會心軟，忍不住讓狗狗或貓咪一同享用大餐、分享喜悅？

小心！一點點小甜頭，反而引起大危機！大魚大肉萬萬要不得！

雖然毛孩愛吃肉，但人類的大魚大肉經過精製烹煮，屬於高油、高鹽、高膽固醇食品。可能單一塊糖醋排骨、鹽酥雞、東坡肉的含鹽、含糖量就已經超過毛孩一日所需。對體型小的狗狗或貓咪更是沉重的代謝負擔。飼主也應將飯菜收好，別讓聰明的毛孩偷偷叼走喔！

1、胰臟炎：

胰臟炎又分慢性與急性兩種，會出現嘔吐、拱背腹痛、哀號的症狀。通常美國感恩節或聖誕節後，多發生貓狗吃下大量油脂食物導致急性胰臟炎的病例。而慢性胰臟炎雖然不易察覺，長期下來仍可能惡化為糖尿病。

2、腸胃炎：

腸胃炎的症狀包含血便、嘔吐，連喝水也會吐水。這是因為高油、高糖、高鹽分的食物對毛孩來說太美味了，容易狼吞虎嚥。當毛孩短期內暴飲暴食，就容易引發腸胃炎。

3、吸入性肺炎：

吸入性肺炎是異物誤入呼吸道所致，當狗狗貓咪快速吞嚥食物時容易引起。甚至是腸胃不適，嘔吐後又反覆將嘔吐物吸入呼吸道也有可能。

高油、高鹽、高膽固醇的飲食，對狗狗與貓咪而言是非常大的負擔！飼主別因為一時心軟而讓毛孩生病囉！



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