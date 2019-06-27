【國民黨政見會】候選人各自表述的「發表會」

▲筆者認為在黨內初選競爭中，呈現參選人的特色與優勢固然重要，努力爭取自己為最多人能接受的「最大公約數」更是重點。（圖／記者吳奕靖攝）

●溫偉群／世新大學口語傳播學系教授

首場國民黨初選政見會在高雄登場。儘管會場外發生少數韓郭支持者短暫爭執，場內五位參選人的互動倒是相當溫和。比起國人熟悉的電視辯論會，這場政見會交鋒頻率不算高，三位民調領先參選人間，雖然偶有暗諷與調侃，但是大體上遵循了主辦單位的「願景發表會」的平和基調。多數時間呈現的是各自表述的「演講比賽」，而非相互檢驗的「辯論比賽」。

電視觀眾比較能看到的是各參選人的「特色呈現」，而沒有太多刺激的火花。這在一些觀眾看來或許略顯沉悶。不過在連日各自支持者已經有些過熱的態勢下，主辦單位程序上與參選人發言基調上「冷處理」的作法，對藍營支持者來說也有其正面意義，因為黨內初選的砲火，將來可能成為未來大選中對手政黨援引攻擊的軍火。

大體而言，幾位參選人的表現符合一般的期望，庶民特色、經濟視野與政策熟練，是韓、郭、朱三位領先參選人的主要特質。堅持參選到底的周錫瑋與張亞中也各具特色。周對現任總統蔡英文的批判火力最強；張則發揮了政治學教授的特色，詳細論述他對兩岸、國會與公投的理念。

三位民調領先者中，韓國瑜的語言使用仍然最有「庶民」特色，像是把經貿外交稱為「發財外交」；而在回答國安問題時，韓國瑜期許台灣在美國大陸兩強間的角色，應該類似為洗澡時不可或缺的「塞子」，而不要被當作用後即丟的「棋子」，展現了韓國瑜擅長比喻與接近庶民生活的特色。

或許有意對比「接地氣型」的韓式語言，郭台銘開頭即說自己是「政治菜鳥」，並強調「不喊口號」，因為「政客太短視」，自己則是「經濟戰略的第一人選」。郭台銘除闡述在經濟面向的優勢，也強調國際面與科技面的特色，連談國安議題時也不忘論述AI與5G。

整場政見會中的亮點，無疑是朱立倫，無論在手板與動態視覺輔助、利用回答空檔對韓郭兩強提問、以及使用閩南語與客語諺語「三人同一心、烏土變黃金」、「兄弟一條心、黃泥變黃金」來呼籲團結，都明顯展現朱立倫的熟練。甚至面對主打經濟人風格的郭台銘，朱立倫也以自己的財經專長顯示當仁不讓的氣勢。不過，相對於結尾提醒20天後要團結面對大選的領袖高度，他在開頭調侃韓國瑜「太緊張」與郭台銘「稿子寫太短」的語言，雖然吸引了注意，也可能引發不同支持者的反感。

在黨內初選競爭中，呈現參選人的特色與優勢固然重要，努力爭取自己為最多人能接受的「最大公約數」更是重點，期待幾位參選人在後續兩場政見會能持續展現各具互補特色的優勢風格。

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