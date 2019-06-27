【法國寫真】彭怡平／從高中畢業會考談哲學對法國人的重要性

▲法國的高中會考盛況。(圖／翻攝自L'EXPRESS)



●彭怡平 Yi-ping PONG／台大歷史系畢業，法國巴黎索爾邦大學造型藝術所電影電視系博士，專攻劇本、紀錄片拍攝與電影藝術的研究。通曉法、日、英、德、拉丁文。《風雅堂》藝術總監。著有十餘本攝影文學及藝術專書。多次應邀在國際舉辦個展。為文化部、國藝會、台北市文化局獎助藝術家。從事跨領域的藝術創作，兼具藝術家、攝影家、作家、策展人、紀錄片導演等多重身份。最新代表作《這才是法國》

一如既往，2019年6月17日的法國高中畢業會考，55萬4千名學生，無論是選擇普通科目或者技術學位的測驗，皆以哲學拉開序幕。四個小時的時間裡，學生們就道德、工作與自由等普世概念，以及時事等主題，埋首奮戰。

法國高中畢業會考的四個哲學命題



在法國，無論是古典或者原創的藝術思想評論，個人如何掌握哲學思考，進而思忖當今社會裡存在的各式各樣的意識型態，如宗教、政治、網際網路社群以及消費主義等，成為法國教育裡首重的課題。

今年文科會考的哲學題目為「人是否能逃脫時間？」直探哲學中最核心的生命有限，自出生的第一天開始，即一步步邁向終點──死亡。而死亡，卻又是人類社會得以不斷更迭演變的關鍵。比如，愛因斯坦的《相對論》之所以被接受，是因為反對他的人都已過世。

「道德是最好的政策嗎？」 這個主題似乎很難不與義大利馬基維利的《君王論》做連結。根據馬基維利的政治理論，政治與道德是兩個完全不同的東西。政治是允許我們共同生活，而不是告訴我們什麼是好的，什麼是壞的！最好的政策往往與道德相反，它是務實的。

這個問題觸碰到政治與道德的衝突性，卻也突顯了西方政治自十五世紀馬基維利以後，即不再有人民與道德的存在。標榜權術與詭術。可說是鬼谷子的同路人。直到一七八九年法國大革命爆發以後，人民才重新回歸到政治的舞台。

相較於西方馬基維利與達爾文的物競天擇。中國的政治哲學一直以來著重在君主是否能行仁政？《尚書·皋陶謨》曰：「天聰明，自我民聰明；天明畏，自我民明威。」此與墨家的天志，如出一轍。

針對時事而出的哲學題目為「工作是否區隔了人們？」根據當日測試結束以後的民意調查顯示：絕大多數的高中生都選擇談論「黃背心運動」。高中生分別以此運動為例來表達金融、社會和經濟的需求是導致社會分工的主要原因。對某些人來說，這項分工是令人興奮並有經濟效益的；但對其他人而言，卻是導致他們貧窮的首因。

最後一個問題「多元文化是否阻礙了人類的團結？」此乃當代法國社會最為棘手與切身相關的問題。法國會考透過哲學思辯──正、反、合，藉此來統整各方意見，達到尋求真理的可能。

法國人七歲即開始學習哲學



什麼叫哲學？這個詞來自古希臘語，字面意思為「對智慧的熱愛」。法國人施行哲學教育，就是對於古希臘哲學思想以及人文主義教育的仰慕與推崇。早從小學時期，即七歲，就開始所謂的哲學思辯訓練，更讓我覺得驚訝的是，這樣的哲學課程，竟從台灣人棄若敝屣，中華傳統文化儒釋道弟子皆奉行的打坐開始。

位於佩澤納的賽佛協會（註一） ，以七歲至十歲的孩童為對象。在哲學家費德列克‧雷諾瓦的循循善誘下，孩童們學習如何透過冥想及哲學思考，培養洞察力，並著重人性教育。

課堂中，費德列克‧雷諾瓦與導師們帶領孩童一起思索生命議題──生與死、愛與恐懼、尊重與暴力、希望與夢想、人與自然之間的關係等等，並針對各主題進行交流與討論。孩童們被要求撰寫個人的哲學日記，使得哲學得以與孩童的人生緊密相連。透過哲學思辯，這些年僅七歲、來自不同種族、文化背景各異、社會階級也不盡然相同的男孩女孩們，共聚一堂，學習傾聽與分享不同的意見，這些孩童的率真以及表達活力，竟然遠遠超乎大人的想像。

與其學多不如學精



當今的台灣，一如世界各國，人們身處於一個越來越混亂的世界裡。如果年輕人不曾學得破解訊息意義的思維，面對龐雜的訊息量──無論是透過網際網絡的社群管道，或是經由傳統的傳媒管道，如報紙、雜誌、電視或廣播──經由愼密的廣告設計，進行宗教，政治，乃至消費主義等意識形態的灌輸，不但無法分辨誰輕誰重，還會因越來越多的謠言和陰謀論，透過互聯網來散播，終難避免受其影響。

因此，法國的教育莫不以文藝復興時期哲學家蒙田所說的：「與其學得多，不如學得精。」為核心主幹。此點與道家的「為學日益、為道日損」的精神相互呼應。旨在教導孩子們經由哲學思辨的訓練得以明心見性，進而得以區分是非，明辨善惡。台灣教育的思考核心卻反其道而行，以多而不精著稱。考試的目的在於成功，不在於思考人生的意義，並進而要求學生關注社會與世界的變局。

哲學人生



當法國的學童思索「生命的意義是什麼？」、「我們為什麼要死？」、「愛是什麼？」並期望能夠透過哲學這些問題來幫助自己面對生命的無常，使自己面對人生將有另一番體悟。台灣人卻標榜沒有人文精神的理工教育，只有科學的成果，卻沒有科學的過程。台灣人追逐財富，卻不思考金錢與人生的關聯。法國人如此重視哲學思維以及注重冥想，從某一方面來說，是中華傳統文化裡傳統人文精神價值的再現；只可惜，我們當成垃圾，卻被法國人當成寶貝。面對世界日益複雜的變局，恐怕一個沒有中心思想與人文精神的民族，將更難以因應詭譎的變局。

註一：賽佛基金會（Savoir Être et Vivre Ensemble, SEVE），由哲學家費德列克‧雷諾瓦創辦，旨在將他的工作室的理念實踐傳播給最多的年輕人，幫助年輕人培養洞察力，並得以於成長的過程中避免物化，失去批判的能力。

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