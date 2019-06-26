【國民黨初選】超越理性的「庶民」盼望

▲筆者認為基層民眾已「超越理性」地不斷發聲，只盼能選出心目中理想的未來國家領導人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

●朱界陽／亞洲大學總務長

最近觀察台灣總統大選的初選造勢，令人稱奇。約有十萬至廿萬以上的民眾，連續從台北凱道、花蓮、雲林到台中，自動自發的集結，甘冒日曬雨淋甚至唇乾腹饑，在國旗飄揚中，為參選人搖旗助威六個小時以上。此情此景顯示：基層民眾已「超越理性」地不斷發聲，只盼能選出心目中理想的未來國家領導人。

雖然這不是絕對，但和過去大選造勢比較，若要營造如此盛大場面，多半需積極動員，包括提供交通、餐盒，甚至旅費。這種差異的形成，主要是總統直選廿七年來，大部分是「由上而下」的指導民間支持者要選誰，選民習慣追隨「主流意見」；但幾次政黨輪替下來，已過了四分之一個世紀，基層百姓生活越來越艱難，社會亂象叢生，國家安全陷於困境，逼得人民不得不「由下而上」主動站出來，找尋能接地氣，能和他們一起打拚的人選，也就是「庶民選總統」。

長期主導台灣總統大選，由上而下的「主流意見」，大概來自四類人：政黨權貴、專家學者菁英、主流媒體意見領袖或名嘴、財團企業大老闆。他們掌控了資源、平台和話語權，屬金字塔頂端階層，由台北看全台的猛下指導棋。然而不論哪個政黨執政，民眾最深的感受卻是：為何長久以來，位於金字塔上端者的生活似乎越過越好，中下端的人卻相對過得愈來愈苦愈悶？

國家領導人要有三種能力，一是風險管理的能力，二是危機處理的能力，三是創造幸福快樂的能力。明顯而不立即的危險叫風險，遠如少子化、高齡化，高中和大學因招不到學生估計會倒上百所，近如航空公司罷工一再發生等等，都不見政府有處理能力。明顯而立即的危險叫危機，例如貧富差距擴大、教育失敗、人才外流、國際處境走向刀口等，也看不到政府的有效對策。至於能使百姓收入增加，能感覺國家榮譽，執政成果能讓人民感動的創造幸福快樂的能力，這些年來，少之又少，幾近奢求。因此，一股由百姓「作主」的渴望，孕育而生。

美國總統川普的當選，有人認為主因之一是美國長期由金字塔頂端的主流社會和意見領袖主導，因此選前大多看好希拉蕊．柯林頓，未料華爾街卻輸給了農民工人，專家眼鏡碎了滿地。

當然，台灣的國情民意，因條件不盡相同，無法與美國並論。但現今所顯現「由下而上」，人民想要自己決定，不再過於相信所謂專家、權威的那種氛圍正在風起雲湧，形成一股讓人無法忽視的強大氣流，至於這股氣流會不會引發大選的「熱帶氣旋」而翻轉變天？你我可以共同觀察！

熱門推薦》



►國民黨首場初選政見會，誰是輸家？



►美國拉抬「辣台妹」是福是禍？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自《聯合報》，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。