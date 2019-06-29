20歲作夢、30歲破滅...學會擁抱年齡的無力感

▲其實幻滅跟年齡大小沒有關係，而是所有人都需要的一種思維模式。（圖／翻攝自pixabay）



●韓星姬／兒童青少年精神科醫師與專業精神分析師。韓國高麗大學醫學博士，曾任職於國立首爾醫院21年。

一位跟我有交情的作家，在圖書館網站上看到開設「創作講座」的消息，於是報名參加。

講座的第一天，大概18位左右的學員各自進行自我介紹，說明為什麼會來參加這次講座的理由，這位作家興奮地跟我分享當時的氣氛。

讓她覺得印象最深刻的有兩點：其一，是學員的年齡層大約在6、70歲左右。她說，大家不只是「想來聽一次看看」而已，而是都抱著熱切的心情坐在教室裡。

「我啊，原本以為是老人家沒事做，只是來上上課而已。」

「所以好像不是那麼一回事喔？」

「對啊，都是一些必須在那個時候坐在那個地方的人喔，除了我以外。」

眾人輪流發表為何會來參加創作課程的原因，在聽完每個人的故事之後，她發現無論是幸福的人，還是不幸的人，都曾經歷不知自己是如何撐下去的「艱困時光」。

有人某天早上失去了伴侶、有人失去其中一隻眼睛，還有白髮人送黑髮人的怨懟，或是為了自己的利益，奪走他人一切的自責等等。也許在經歷這些事情的當下，沒有時間能好好面對傷口，但過了一段時間之後，當時的傷痛就會開始糾纏著需要治療。

我在此總結一下作家說的那些學員們的告解，就是「只要是人，任誰都會有一兩件必須告解的事，不像表面上看起來那樣，沒有內、外都完美的人生。」這也許是最接近生命正解的答案。

只要明白沒有人可以享受完美的幸福，就可以比現在更加客觀地審視人生。因為沒有所謂完美的幸福，比現在稍微活得隨性一點、自由一點也不錯。保有這種審視的態度，該來的才會來，該放下的也能勇敢放下，才能避免那些會讓人生受到毀壞的事物。

雖然這是我個人的想法，但活了這麼久，發現人生好像不會照著我們渴望的順序給予我們想要的。只要明白人生從一開始就是不親切的，就能活得比現在更無所求。

然而，最諷刺的也就是這點。你越無所求，得到的就越多，這便是人生啊。

無力感是必須的

三十歲後半是脫離幻想的第一個階段，必須跟自己還很混亂的心進行一場激烈的拔河戰才行。

心還想停留在白日夢裡面，但現實卻一直要求必須從那脫離出來，為了減少兩者之間的鴻溝，無力感和憂鬱症這類的事，就會像「心的感冒」一樣找上門來。

要是在這過程中陷入了深深的無力之中，也並不是因為特別有什麼問題，反而可以說是一種理所當然會經歷的「生長痛」。

假如二十歲是個什麼都不知道，只知追夢的世代，那三、四十歲就該以客觀的成本和資源作為根據，去斟酌夢想的可能性。就算死了重新活過來，自己的現實也沒辦法再離理想更近一點，所以才會感到無力。因為人生不是幻想，也不是夢，而是以現實為基礎的生命中所開出的花。

不切實際地朝意識形態大步前進，可能是一種年輕的美德，但那只有年輕的時候才有效。既然沒辦法一直停留在二十幾歲，那麼就應該欣然接受幻滅的到來。從這個角度來說，此時找上門來的無力感並不是不好的，反而應該說是必要的無力感。

就像身體若被細菌侵入，可能會導致發燒或冒冷汗等警訊，無力感也是信號之一，並不是一種不穩定的情緒。越是抗拒這種無力的心情，反而越容易造成嚴重的問題。如果可以坦然面對無力感，就能引發正面的力量，但大部分的人卻只想忽略，或一心想抹滅這種感受。

「雖然忙得連眨眼的時間都沒有，但我的人生卻很無聊。要作的事情很多，而真的作了也覺得滿有趣的，但為什麼會這樣呢？」

夢到自己變成韓流明星的賢聖，在診療室裡跟我說了這些話。明明自己跟同事比起來，有很多事情要做，生活忙碌，但卻找不到什麼特定的生活意義。就算認真生活了一陣子，也會莫名浮現「這算什麼？」的念頭。

所謂人生，並不像想像中的那麼偉大

雖然想不起來電影的名字，但我還記得故事裡面男主角離職之後，抬頭看著公司大樓所說的台詞：「雖然我在那裡工作了數十年，但離開了以後，連一張影印紙都不是我的。」

人生並不會因為你有權有勢、很有錢，或者你現在正在享受全盛期，就給你特別的待遇。如果一個人靠公司的設施和金錢累積了功勞，因而迎來全盛期的話，那麼那是屬於公司的，並非全然屬於自己。

這樣算起來，雖然人們可能會被空虛襲擊，但空虛不會計較一個人的財產或地位，而是一視同仁、不請自來地造訪所有人的人生。

人生絕不可能總是既帥氣又華麗，反而凌亂不堪、一無所有的才是所謂的人生。既然無論過得好、過得不好，都一樣正朝著死亡邁進，在那過程中有享受到人氣，也體會過什麼是全盛期的話，那就夠了。能夠接受這點，就表示你能夠獲得真正意義上的成長。

其實幻滅跟年齡大小沒有關係，而是所有人都需要的一種思維模式。它是一種思緒的三稜鏡，能提早喚醒現實。現在，我們必須能用更寬廣的視野，看見「現實的我」才行。

我常對來諮詢的人說：「不要太過期待喔。」因為人生並非如同想像中的那麼偉大。「應該要成為偉大的人，要是沒辦法，就很不成器」的想法，根本是一開始就弄錯了解題的方向。

只要好好發呆，好好睡覺，吃些美味的食物，就是幸福了。雖然用這種話給一個大人建議，感覺好像有點幼稚，但我認為這才是真正幸福的基礎。

如果能夠在這些大前提下，去找尋足以成為珍寶、開出花朵來的事物，增長年歲的同時，就可以懂得如何控制因無力而哭泣，或因幸運而笑。也就是所謂「人生的一喜一悲」。

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●本文摘錄轉載自《擁抱年齡焦慮：不安，其實是推動自己成長的力量》采實出版。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net