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蔡錫勳／安倍政權期末考：G20大阪峰會與參議院選舉

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▲美中兩個太陽在貿易戰爭打得火熱，延燒到日本首次舉辦的G20大阪峰會。（圖／路透）

●蔡錫勳／淡江大學日本政經研究所所長

初夏的蟬就叫著：好熱、好熱，溶化微奢華的沁涼冰淇淋，譜出夏日風情。美中兩個太陽在貿易戰爭打得火熱，延燒到日本首次舉辦的G20大阪峰會。眾多外國元首蒞臨議論世界經濟與貿易、技術革新、世界落差的對應、地球環境問題等四大領域，但其中最受注目的是美中制裁與報復對立。這一幕宛如1930年代後半對日本ABCD（美國・英國・中華民國・荷蘭）包圍網。大阪街道嚴戒態勢，住民無法控制大人的世界，感到一生一回不思議。道頓堀職人聽著演歌「大阪戀時雨」，無意奢侈，只在乎堅持手作章魚燒、大阪燒。

習主席感謝安倍首相於6月27日日中首腦會議上當面邀請，正面回應明年春天櫻花綻放時期將以國賓身分訪日。看不到出口的美中貿易戰爭是改善日中外交關係一大推手。美中爭奪高科技霸權，中國為了持續育成高科技產業，必須和美國以外的技術大國強化關係，擁有先端科技的日本是其目標之一。因此中國進一步發展兩國關係，整備民間交流的環境，然後促進高科技領域交流。但是根據日本海上保安廳每個月公布的「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」，中國公船巡航該海域次數並未減少。相對地，於28日連續3個月舉行日美首腦會談，安倍首相會議上對川普總統說：「如此頻繁的日美首腦來往是堅實日美同盟的印證」。川普總統於29日記者會表示不滿：「日美安保不公平，如果日本遭受攻擊美軍全力反擊，但是美國遭受攻擊的話日本不需參與戰鬥」。

日美中三首腦於6月28日數位經濟首腦特別會同坐一張桌子，由左至右為川普總統、安倍首相、習主席，留下歷史性畫面。安倍首相於會議上宣言「大阪トラック（大阪軌道）」的創設，再度定位電子數據為21世紀的石油，追求數位經濟最大潛在力，多國間將交涉跨越國界的自由數據流通的國際規則訂定。並且於當天世界經濟與貿易的第一會議上明言：「對於全球化所引起急速變化的不安與不滿，有時會誘發保護主義、產生國家間針鋒相對，但是互相的貿易限制措施對哪個國家都不利」，對美中貿易戰爭的持久戰感到憂心。

日本於美中對立「決戰終章」之際摸索平衡點，並且主張國際社會喜好強調對立，議長國須找出各國的一致點與共通點，而不是意見的分歧點。美中首腦會談於29日舉行，心中隔著銀河面對面，美國暫緩對中國產品追加新的制裁關稅，美中雖暫時休戰，但問題尚未解決，今後仍需繼續交涉。安倍首相宣讀「大阪宣言」成立，協力實現可持續的成長軌道之未來社會，然後宣布G20大阪峰會順利閉幕。金正恩委員長應川普總統的推特邀約，30日於軍事分界線所在的板門店舉行第三次會談。美國現任總統首次跨越38度線進入北韓，實現美國、韓國與北韓三國首腦會面成為「終戰過後、關鍵新局」的歷史瞬間。

參議院選舉

7月4日公示7月21日投票的日本參議院選舉燃燒純正和風炙熱，日本不上演「外神對內鬼」、「英雄黑化」，而是預約賞楓紅、聞秋香，迎接年終盛典。這張期末考將決定自民黨、公民黨維持穩定政權或是動搖安倍一強。席次是否能維持修改憲法的3分之2也受到注目。因此執政黨強調安定政治的重要性，在野黨於全國32處單一選區共同推選候選人，企圖擴大在野勢力。選舉主要議題為安倍經濟學、10月消費稅從8%漲到10%、年金制度、憲法。若是安倍政權維持3分之2席次，選後關注焦點將會集中到修改憲法。

根據NHK在6月21-23日的輿論調查，令和元年6月安倍內閣支持率42%、不支持率34%。對參議院選舉關心程度：非常19%、有些程度49%、不太有24%、完全沒有6%。是否去投票：一定去48%、預訂去33%、不知道13%、不去5%。回答一定去的比率較上次參議院選舉少7%。最重視的政策課題：社會保障34%、經濟政策21%、消費稅20%、外交・安全保障8%、修改憲法7%、核能政策4%。執政黨與在野黨的席次：執政黨增加比較好21%、在野黨增加比較好30%、不確定44%。消費稅漲到10%：贊成28%、反對38%、不確定30%。修改憲法：必要29%、不必要32%、不確定31%。支持政黨：自民黨31.6%、立憲民主黨5.7%、公明黨4.8%、共產黨3.7%、日本維新會2.2%、國民民主黨1.1%、社民黨0.5%、沒有特定42.7%。

自民黨

「開拓明日的日本」是自民黨的標語，《令和元年政策パンフレット》（pp.3-4）等一再讚揚：「在世界正中心的日本強力外交」。安倍首相帶著關西的G20大阪峰會亮麗外交成績正式進入期末考試場。安倍首相於6月26日國會閉會的記者會中，針對國民對年金制度的不安表示：「充實年金的唯一道路是強化經濟，確保年金財源，安倍內閣今後也是經濟最優先」，「經濟最優先」是自2012年12月眾議院選舉奪回政權的《政權公約》以來一貫政策、勝選王牌。「12年前夏天的參議院選舉，自民黨面臨歷史性慘敗，產生扭曲國會。混亂之中，民主黨政權誕生。相當懊悔。12年前的深深反省奠定今日我的政權營運基礎。迎接令和新時代，不能再回到那混亂的政治。參議院選舉的最大爭點是在安定政治下，推進新時代的改革，還是再度回到那混亂的時代」。「最大爭點是在安定政治下」表示持續安倍政權的必要性。並且提及「令和日本希望成為甚麼樣的國家？由憲法描述其理想」，而最大的課題是憲法第九條中「明記自衛隊」。

公明黨

「聽見小聲音的力量」是公明黨的《政權公約》標語，表示重視弱勢族群，不僅是聯合政權的數量安定，更是質的安定。其重點政策包括「國會議員帶頭刪減10%歲費才能將消費稅漲到10%」、「經濟再生、安心福祉」。日本國憲法的基本想法「明確憲法施行時未想到的新價值觀、理念，或是只能用修改憲法來解決課題的話，透過加憲修改」（p.42），關於憲法第九條「許多國民理解支持現在自衛隊的活動，不認為有違憲問題的存在。今後應該慎重議論」（p.42），和自民黨「明記自衛隊」的修憲路線保持一定的距離。

立憲民主黨

「#令和民主」是最大在野黨的立憲民主黨的《政權公約》標語，提供自民黨以外的另一選項。由東北大學前輩枝野幸男代表的《政權公約》，主張開拓新時代國家五大願景：「1.由下而上的經濟。重視平成時代非正職員工增加約2倍的問題，提高家庭所得，凍結消費稅漲到10%」、「2.多樣性。讓個人可能性發芽的社會，價值觀和生活多樣化，邁向多元文化共生社會，導入夫婦別姓的選擇，實現同性婚姻法」、「3.能源環境。實現零核電，邁向新能源・環境立國」、「4.參加民主主義。邁向高透明性的正經政治，明確反對憲法第九條的改惡和解釋修憲」、「5.外交・安全保障。守護和平，邁向現實外交，尊重沖繩民意，中止邊野古新基地建設工事」。

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