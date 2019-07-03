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邵宗海／民進黨對問題解讀的自我矛盾，怎解？

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▲筆者質疑政府一直大幅度的展開對大陸提出「一國兩制」的反制，卻沒用同樣力度去反對自己內部對「台灣獨立」的訴求。（圖／記者屠惠剛攝）

▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。 

對於我們政府當局對對時下一些問題解讀的自我矛盾，因而帶來給我們社會及民眾充塞著疑感與迷惘，覺得真的需要來質疑當局、並釐清真相。作者謹以政府對香港的「反送中」活動，只是一昧的肯定他們追求自由民主的心願，但卻避開對他們採用暴力相向舉動的指責；以及另方面，政府一直大幅度的展開對大陸提出「一國兩制」的反制，卻沒用同樣力度去反對自己內部對「台灣獨立」的訴求，因而對這種只接受對自己有利的定位與評價做法，就會疑惑的在猜測：「合理嗎」？

先說說香港的「反送中」活動，自今年6月9日展開遊行表達抗議與示威之後，接著這項運動便逐漸演變到7日2日群眾衝進香港立法會，採行了暴力破壞的行動，我們來看看政府當局是怎麼來看這場在台灣曾經也上演的戲碼？

譬如說，香港在「反送中條例」遊行展開之後，陸委會是說明這個遊行活動，是要求港府撤回「逃犯條例」修訂草案，並讚許港以具體行動，充分展現捍衛自由、法治與人權的強大決心與意志力，來向港府的粗暴修法說「不」。陸委會並補充說：「我們由衷感佩，也呼籲港府不應再裝聾作啞，漠視社會的擔憂與質疑」。

可是等到香港「反送中」民眾佔領立法會，以暴力行為破壞立法會內部設施，蔡英文總統卻是平和回應表示，近來香港一連串的群眾活動，在在顯示出香港人民追求自由民主的心願。希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求，只有誠意的面對、誠實的面對，社會的衝突才可以解決。臺灣也非常注意及關切香港民主自由的發展。沒有一句對香港民眾採行暴力行為作出「不認同」或「譴責」的立場。

我們不僅懷疑政府的立場是否只選擇對它有利的立場來發表談話，因為香港抗爭的對象是北京，而它正是民進黨當局的共同敵人，因此，政府態度就不是針對「暴力相向」的行為都應採取「全球性」理性選擇的譴責。但是，如果等到有一天，反對民進黨政府的群眾，僅僅只是不同意立法院審議中的法案，便衝進立法院或行政院以暴力去破壞所在地的設施，請問蔡英文總統，妳還會說出「在在顯示出台灣人民追求自由民主的心願」這句話？更不要說，每次總統府前若有訴願性的群眾運動，是不是基於蔡總統所說「政府可以拿出誠意，來面對人民的請求，只有誠意的面對、誠實的面對，社會的衝突才可以解決」，決定不再調派警力，架起有剌鷹架，來組擋陸委會說過的「充分展現捍衛自由、法治與人權的強大決心與意志力」的台灣人民？

另外，再來論及「一國兩制」在台灣受到壓制的看法。其實，「一國兩制」只是台灣民眾可以在「國家與政府體制」裡的其中一個選項，而且還沒成熟到民眾已經面臨必須有所決定的時刻，所以它被討論，只是言論自由中的一環，政府可以採取「不會接受」的立場，但另方面它又不肯說出對「台灣獨立」有「排斥」的態度。

譬如說，陸委會主委陳明通7日2日在華府參加傳統基金會舉行的「兩岸關係：當前挑戰及未來發展國際研討會」，以「民主與和平是兩岸關係發展的關鍵詞」為題發表演講時，特別說到：「絕不接受『一國兩制』，已是當前『台灣共識』，更遑論台灣看見香港、新疆與西藏的現在」。而稍早在6月15日，蔡英文總統也提到：「不接受一國兩制，是臺灣人民不分黨派，最大的共識，這就是我們臺灣的基本立場」。

台灣當局「不接受一國兩制」，政府立場有共識，我們相信。但是不是台灣人民當前所接的「台灣共識」，可能還有爭論。即使就算是「台灣共識」，但允不允許民眾自由來討論，又是另外一個話題。當我們看到一個甫告擔任行政院長的賴清德，都可在國會殿堂大聲疾呼的宣稱自己是「務實的台獨工作者」，卻沒見到蔡英文總統在第一時間說出「不接受台灣獨立主張，是台灣人民不分黨派，最大的共識，這就是我們台灣的基本立場」，是不是當局對問題的因應仍有「選擇性」的想法？這也正是當前社會充塞了很多質疑及爭議的所在。

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