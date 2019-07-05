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賴祥蔚／中美「社群媒體」也開戰了？

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▲筆者提到其實另外一場中美之間的社群媒體大戰也在默默加溫，對未來的網路世界會有深遠影響。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

全世界都高度關注的中美貿易大戰，在G20之後似乎降溫不少。相較於這場兩強高層官員相互之間不停喊話的貿易衝突，很多人沒有注意到，其實另外一場中美之間的社群媒體大戰也在默默加溫，對未來的網路世界會有深遠影響。

說起社群媒體，大家可能會先想到源自於美國、2004年成立的臉書（Facebook）。即使臉書現在面對了世代交替的競爭，被稱為老人使用的社群媒體，因為原有的使用者慢慢老化，而時下的年輕人則紛紛轉而使用2010年Instagram（IG），但是目前臉書仍然位居世界社群媒體的霸主，而且早在2012年就買下了Instagram。

根據2018年的估計，臉書在全球的用戶超過22億，急起直追的Instagram用戶則只有5億左右。即使臉書已經笑傲全球多年，但是一直無法進入全世界最大的用戶市場——中國大陸。這是因為對西方媒體霸權一直小心翼翼、不能放心的中國大陸一直沒有開放市場，不但沒有開放市場，還積極推出本土版本的社群媒體。

中國大陸的社群媒體發展已久，早先有QQ與微博，最近深受矚目而且幾乎後來居上的首推「今日头条」。「今日头条」的創辦人是張一鳴，他在2012年8月正式推出「今日头条」這項產品。上線才90天，「今日头条」的用戶就達到了1000萬；一年後，2013年8月，用戶達到了5000萬；2015年1月，用戶達到了2.2億；2018年2月，用戶達到了10.5億，而且連在海外市場例如：北美、巴西、日本、東南亞等地也有超過1000萬用戶。

臉書歷時15年達到了22億用戶，而「今日头条」則歷時七年達到了10.5億用戶，相較來看，成績不遑多讓。從收入來看，臉書2019年第三季收入大約是103億美元，全年大約400億美元。「今日头条」2016年收入為60億元人民幣，2017年收入為150億元人民幣，2018年大約是500億人民幣，2019年號稱要突破1000億人民幣，如果達到，大約是145億美元，達到臉書的三分之一。

乍看之下，「今日头条」用戶只有臉書的一半，收入只有臉書的三分之一，似乎還不是對手，不過如果從實際功能來看，「今日头条」或許更有競爭性，主要理由有三：

一、「今日头条」結合了視頻以及短視頻功能。

二、「今日头条」具有用戶相互打賞以及用戶自設線上商城的功能，對用戶更有誘因。

三、比Instagram更能吸引年輕族群的抖音，也是「今日头条」在2016年孵化上線。

對於「今日头条」來說，除了可以對用戶的線上商城等收入抽成，也可以經由用戶同意後在信息中插入廣告，而且還通過奬金補貼以吸引優質內容的創作者，凡此種種，都比臉書更有發展性。

「今日头条」目前在台灣還不太普及，不過許多台灣明星都已開設帳號，粉絲人數動輒上千萬，直追台灣總人口數，而台灣政界人士去開設帳號者，也有數百萬的粉絲人數，發佈一則訊息，往往一天之內就有百萬閱讀數，規模遠勝於台灣，未來會對台灣用戶使用社群媒體造成什麼影響，會不會成為中美社群媒體大戰的第一線戰場，值得觀察。

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