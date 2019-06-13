【民進黨初選】單厚之／2020是「討厭民進黨」與「討厭共產黨」之戰

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

民進黨總統初選民調結果出爐，蔡英文總統以35.67％的支持度，大勝賴清德的27.48％，雙方差距達8.2％。原本政壇跟媒體多半認為，蔡英文跟賴清德之間的情勢已經逆轉，但綠營內部還是非常緊張，擔心兩人輸贏只在誤差範圍，稍有不慎就會翻盤，沒想到結果卻出乎意料。

蔡英文不僅大贏賴清德，贏韓國瑜跟柯文哲的幅度還更大，民進黨公佈的三人對比民調，蔡英文以35.67％大贏韓國瑜的24.51％、柯文哲的22.70％。這與一般民眾的感覺，落差恐怕還更大。

撇開「造假說」不談，高雄市長韓國瑜說「綠營都在家等電話」，提供了一個合理的解釋。網路的同溫層，在民進黨的初選中，發揮了很大的功用。凝聚力較強的深綠、英粉們，透過網路的串連、集結，放下一切事情，守著電話、守著小英、守著台灣。

這樣的全民調，實際上變成一場「傾綠」民調，綠營的受訪率、表態率，遠高於藍軍或中立選民。一如同婚公投時，挺同方在網路上獲得壓倒性的勝利，但公投結果卻一敗塗地。

可以想見，到7月國民黨初選民調時，一定也會重演今天民進黨的戲碼，大批韓粉守在電話前、守護韓總、守護中華民國。

藍、綠兩黨長期使用的民調初選制度，在社群網路時代，出現了以往沒有的困境。如果粉絲跟同溫層大到一定的程度，的確可以在民調中獲得不成比例的優勢。

民進黨的提名方式多次更改，最終走到全民調，就是擔心黨員投票的同溫層太強，可能產生意識形態正確、卻無法獲得多數選民認同的候選人。但如今網路的同溫層，卻出現同樣的盲點，靠近光譜極端的候選人，會有更強的凝聚力，更容易獲得提名。全民調的提名方式，似乎也到了非改不可的時候了。

蔡英文的勝出，當然不僅僅是這樣的原因。「反送中」的遊行，港府的強勢鎮壓、流血衝突，都發揮了臨門一腳的關鍵角色。蔡政府從1月2日強硬回應「習五點」，就不斷炒作「抗中」議題；如今這場初選，真的如蔡英文預設，在自己準備多時的戰場上進行。

民進黨這次初選民調，與台灣目前社會真實的氛圍，應該有一定的差距。但毫無疑問的，北京一向都是民進黨最佳的助選員，蔡英文漂亮民調的背後，「反送中」必然佔了相當的比例。

而韓國瑜第一時間「不清楚、不知道」的回應，因為後來「反送中」衝突形勢升高，而不斷地失血，連之前進中聯辦的爭議、蔡衍明太過親近，都一併被放大檢驗，被打成一個跟旺中一樣親中的角色。韓國瑜之後透過市府發表六點聲明，又一天之內發了兩篇臉書聲明「反對一國兩制」，數度親自出面回應，仍然無法完全止血，引發「中華民國地區」的口誤爭議。

包括台北市長柯文哲都因「反送中」受傷，連到現場探望學生，都被嗆聲。原本準備風光上演的「雙城論壇」，如今很可能反而是減分。

去年的「九合一」選舉，台灣的最大黨是「討厭民進黨」。明年的總統大選，很可能是「討厭民進黨」跟「討厭共產黨」之戰。如果北京的態度還是跟這次港府處理「反送中」一樣，讓「討厭共產黨」真的變成選舉主要議題的話，蔡英文如今的民調，還頗有成真的可能。

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