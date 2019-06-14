【民進黨初選】楊泰順／手機民調讓蔡英文勝了初選

▲筆者認為這是台灣第一次在關鍵性的調查中採用手機民調，各民調公司不僅沒有任何經驗值，可以做為加減調整的依據，時間的壓力與委託者的需求，也使得調查沒有檢視可靠性的空間。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）

●楊泰順／中國文化大學政治學系教授

民進黨昨天公布蔡賴兩人的初選民調，蔡的聲勢之旺，讓不少人大吃一驚。蔡不僅領先對手賴清德8.2個百分點，甚至所向無敵的大勝韓國瑜11個百分點、柯文哲13個百分點，讓陳水扁前總統在臉書上直呼，「你相信嗎？阿扁打死也不相信」。

儘管陳前總統質疑民調有作假之嫌，但根據民進黨中央的說法，整個過程均有候選人代表全程監看，依理不可能坐視對方動手腳。就算如陳所言「是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題」，逆轉幅度應該也不會如此之大。

面對這樣一個出人意料的結果，事後諸葛的說詞紛紛出籠。有綠營人士表示，蔡的勝出可以歸功於「韓粉的策略表態」，此一說法將選民過度理性化，未免有些悖離學理上的認知。另有人認為，選前的某些境外事件，如香港的逃犯條例、美中新冷戰升溫、或甚至早先的「習近平告台灣同胞書」，均可能提升台灣人的危機意識，而在民調中選擇鞏固領導中心。但現在所進行的只是初選民調，與正式投票的嚴肅性相去甚遠，民眾受訪時是否會受到國際事件的影響，至少我個人就不敢苟同。

蔡總統民調勝出的主因

個人認為，蔡英文逆轉勝的關鍵因素，應在首次運作的50%手機民調。傳統市話民調通常選擇下班時段進行，民眾在結束一天工作，心情較為沉澱後，若是接到民調公司訪問，通常較為樂意配合電訪。而且，家中訪問沒有太多干擾，回答時也有較多思考的餘裕。有人質疑，拿起市話聽筒的常是家中長輩，問卷結果可能造成偏頗。但市話問卷歷經整個世代的驗證，各民調公司早就發展出調整的公式，類似疑慮其實均有化解之道。

但手機民調則不然，接到民調公司電訪時，手機持有人可能正在捷運通勤、可能還在超商買貨、也可能正和女友約會，對於這通與己不相干的民調電話，接話人若不是逕自掛上，也會只想儘快結束。故而，國外民調公司早有統計，手機民調的拒答率通常均高於市話民調。對於這樣氛圍下所獲得的問卷意見，自然充滿許多「信口雌黃」或是「膝蓋式的思考」，對於未來投票的預測力相對有限。

首次採用手機民調的可靠性

偏偏這是台灣第一次在關鍵性的調查中採用手機民調，各民調公司不僅沒有任何經驗值，可以做為加減調整的依據，時間的壓力與委託者的需求，也使得調查沒有檢視可靠性的空間。這次參與調查的民調公司，有部分在過去一個月內也曾進行類似支持度的調訪，如山水民調在5月22日的調查，曾公布韓的支持度為37%，蔡為27%，但這次調查韓卻掉到24%，蔡則勁升至36%；再如趨勢民調在5月17日調查時顯示韓的支持度為34%，蔡為30%，但此次調查結果卻是韓23%，蔡36%。過去一個月並沒有撼動人心的事件發生，若說香港逃犯條例或美國販售武器新聞就能產生這樣的影響力，那台灣的總統也未免太容易幹了。

手機不離身者常常也是網路訊息的依賴者，從四月份開始便有媒體報導蔡英文的網路聲量「大爆發」，是賴清德網路聲量的三倍強。根據Google的網路搜尋紀錄，蔡賴也是6：4之比。當手機持有人每天被網路上的蔡英文訊息淹沒，民調公司又趕在約會時問屬意的候選人是誰，恐怕想要不回答蔡英文也難。但到了投票日當天，蔡是否就是堅持的選擇，恐怕未必。

賴清德的初選落敗，應該是在同意手機民調占比50%時，便已確定。對於關乎政治生涯的最重要一役，賴卻全盤接受對手所提，實證上仍有爭議的競賽規則，落敗應該也是剛好而已。蔡英文自詡談判高手，這次獲勝顯然也是贏在談判桌上，而不是真正的眾望所歸。

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