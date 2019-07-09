ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【爸媽看過來】媽媽不要走！3策略面對孩子的「分離焦慮」

雲論

▲其實當孩子接觸陌生的人事物及環境不免會感到恐懼，分離焦慮是孩子情緒發展過程中之正常現象。（圖／123rf）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

「媽媽妳不要走！」家中孩子是否每當媽咪及爸爸們一要離開時，就會急到哭。抑或睡醒之後無時無刻要家長們陪伴、於煮飯及洗澡一刻不得閒，需要讓孩子隨時看得到，否則動輒大哭崩潰及發怒。其實當孩子接觸陌生的人事物及環境不免會感到恐懼，分離焦慮是孩子情緒發展過程中之正常現象，接續提供家長們面對「分離焦慮」的三個策略：

1. 提早帶著孩子熟悉新環境

解決策略：找尋一天學校、幼稚園的下課時間，帶孩子到學校的戶外或附近玩耍，抑或提前與校方溝通進到教室及日後學習環境參觀，藉此讓孩子逐漸有安全感，同時別忘了提前給予孩子心理建設，告知會有許多小朋友和你一起在這邊學習及玩耍，也能認識很多新朋友。

2.分離焦慮常見出現時間點為何？

解決策略：離焦慮常見出現時間點大約落於孩子6至8個月大開始出現，1至1.5歲為高峰期，到了3歲左右開始逐漸減緩及消失。當孩子達上學年紀之後，過度強烈的焦慮及害怕情形便應較少出現，倘若持續4至6週以上，家長們便需要多做留意。

3.平穩情緒及正面道別，切忌不告而別

解決策略：在分離時避免出現十八相送及猶豫不決的態度，您的不安及負向情緒很容易渲染給孩子，較妥適的說法：「加油！放學後媽媽就會來接你」以溫和且保證的態度道別與擁抱，藉此建立基本信任感的基礎，部分家長們常會認為是否透過偷偷離開，孩子反應就不會過於激烈，其實這種方式反而容易讓孩子沒有心理準備的機會與空間，導致更難以與家長建立安全感、覺得外在環境不安全。

熱門文章》

別用手機養小孩！四招讓孩子遠離「數位海洛因」

►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 周晉逸 雲論周晉逸 親子 父母 孩子 教育 育兒 分離焦慮
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
阿飛／「同事」是指能共同做事的人
【爸媽看過來】媽媽不要走！3策略面對孩子的「分離焦..
投書／想左右逢源的越南，被想洗產地的台灣拖累？
天天滑手機！滑世代當心罹患3C眼初老症　
謝金河／日韓貿易戰　台灣半導體業受害？

推薦閱讀

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

宋兆文／台馬之星發現共軍039-B型潛艦探討

朱宥勳／郭董真的「認識」Lamigo嗎？

尤里安／遲來的進步　陸軍換發品牌運動鞋

志玲結婚、宋宋離婚...被貼上「剩女」標籤的女明星..

沈榮欽／台灣家族企業的最大困境─繼承危機

陳一新／美國不應抗中　改將中國導入「正軌」？

投書／這不是挺警察什麼才是？台灣不缺酸民！

【國民黨初選】聶建中／「可行」的國政願景　選民才會..

【宋宋離婚】王子公主不是尋覓而是打造而來

相關文章

天天滑手機！滑世代當心罹患3C眼初老症　

天天滑手機！滑世代當心罹患3C眼初老症　

近年來，3C產品使用普遍，由於智慧型手機螢幕較小，必須拿得更近，而且使用時間更長，自然會造成眼睛「痠麻脹痛」。

3小時前

謝金河／日韓貿易戰　台灣半導體業受害？

謝金河／日韓貿易戰　台灣半導體業受害？

沈榮欽／台灣家族企業的最大困境─繼承危機

沈榮欽／台灣家族企業的最大困境─繼承危機

【勇警遭刺殉職】三問刺警事件制度面

【勇警遭刺殉職】三問刺警事件制度面

【國民黨初選】聶建中／「可行」的國政願景　選民才會相挺

【國民黨初選】聶建中／「可行」的國政願景　選民才會相挺

讀者迴響

行動法庭

陳敬鎧失明 被控裝盲詐保 遇上恐怖情人 如何安全分手｜行動法庭 第20集 第21集

陳敬鎧失明 被控裝盲詐保 遇上恐怖情人 如何安全分手｜行動法庭 第20集 第21集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台馬之星發現共軍039-B型潛..

台馬之星發現共軍039-B型潛..

郭董真的「認識」Lamigo嗎..

遲來的進步　陸軍換發品牌運動鞋

志玲結婚、宋宋離婚...被貼上..

台灣家族企業的最大困境─繼承危..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面