【爸媽看過來】媽媽不要走！3策略面對孩子的「分離焦慮」

▲其實當孩子接觸陌生的人事物及環境不免會感到恐懼，分離焦慮是孩子情緒發展過程中之正常現象。（圖／123rf）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

「媽媽妳不要走！」家中孩子是否每當媽咪及爸爸們一要離開時，就會急到哭。抑或睡醒之後無時無刻要家長們陪伴、於煮飯及洗澡一刻不得閒，需要讓孩子隨時看得到，否則動輒大哭崩潰及發怒。其實當孩子接觸陌生的人事物及環境不免會感到恐懼，分離焦慮是孩子情緒發展過程中之正常現象，接續提供家長們面對「分離焦慮」的三個策略：

1. 提早帶著孩子熟悉新環境

解決策略：找尋一天學校、幼稚園的下課時間，帶孩子到學校的戶外或附近玩耍，抑或提前與校方溝通進到教室及日後學習環境參觀，藉此讓孩子逐漸有安全感，同時別忘了提前給予孩子心理建設，告知會有許多小朋友和你一起在這邊學習及玩耍，也能認識很多新朋友。

2.分離焦慮常見出現時間點為何？

解決策略：分離焦慮常見出現時間點大約落於孩子6至8個月大開始出現，1至1.5歲為高峰期，到了3歲左右開始逐漸減緩及消失。當孩子達上學年紀之後，過度強烈的焦慮及害怕情形便應較少出現，倘若持續4至6週以上，家長們便需要多做留意。

3.平穩情緒及正面道別，切忌不告而別

解決策略：在分離時避免出現十八相送及猶豫不決的態度，您的不安及負向情緒很容易渲染給孩子，較妥適的說法：「加油！放學後媽媽就會來接你」以溫和且保證的態度道別與擁抱，藉此建立基本信任感的基礎，部分家長們常會認為是否透過偷偷離開，孩子反應就不會過於激烈，其實這種方式反而容易讓孩子沒有心理準備的機會與空間，導致更難以與家長建立安全感、覺得外在環境不安全。

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