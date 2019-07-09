天天滑手機！滑世代當心罹患3C眼初老症　

▲現代人使用3C產品的時間越來越長，容易引發各種眼睛疾病。（示意圖／記者李佳蓉攝）



●陳瑩山／中國醫藥大學新竹附設醫院眼科部主任，經營「護眼達人陳瑩山醫師」粉絲專頁

（編按：近日一名國中二年級、近視已達625度的學生，近2、3年每天盯手機至少1個半小時，常常躲在棉被裡玩，因為眼睛模糊就醫，檢查後竟然確診左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，緊急進行手術。）

病患若平常長時間使用智慧型手機，晚上睡前關燈後，也仍躲在棉被中看手機，眼睛直視手機的光每天最少有半小時。近年來，3C產品使用普遍，由於智慧型手機螢幕較小，必須拿得更近，而且使用時間更長，自然會造成眼睛「痠麻脹痛」，事實上，智慧型手機的使用不只使眼睛睫狀肌產生過勞現象，更因為光線的過度照射，使得眼睛從前到後，角膜、水晶體及黃斑部都會造成傷害。

過量光線四大傷害

1.我們直視手機時光線照射太強，而且眨眼次數明顯減少，容易造成「乾眼症」，會覺得眼紅、畏光、異物感，嚴重時會有分泌物增加、眼睛眨痛等症狀，視力也會變得模糊。

2.智慧型手機使用時必須看得很近，時間一久睫狀肌僵硬無法放鬆，也會導致假性近視的增加，若是本身假性近視度數不穩定，近距離用眼過久就會變得嚴重，但足夠休息，度數就會下降。

3.光線進入眼睛後，其能量較高的藍光可由水晶體加以吸收，但日久就會造成蛋白質變性，使得水晶體變得混濁，年紀輕輕就有的白內障，稱為「早發型白內障」，這時病患會覺得影像變暗視力模糊，而日久水晶體嚴重水腫，聚光力增強，將使近視度度數增加，這種近視就不是「假性近視」了。

4.當強光經過瞳孔射入眼底，經年累月光線慢性刺激，就會造成黃斑部的水腫發炎，進而增加黃斑部病變之風險。

現在由於智慧型手機的不當使用，加速黃斑部的光線刺激耐受度超過極限，使得發病年齡層明顯下降。注視太陽會怕光，注視過久造成黃斑部無法抵抗光線，那麼就會在眼前出現一圈黑色無影像的域其大小與黃斑部等大。類似這樣的慢性傷害，久了自然就造成黃斑部的永久病變。

12招遠離「惡視力」

1.用眼30分鐘，休息10分鐘，眼睛使用時數過長，會造成眼睛慢性傷害。

2.經常保持眼部清爽、乾淨，且不可揉搓眼睛，避免病菌感染。

3.生活有規律、睡眠充足、不熬夜，眼睛是大腦的延伸，用眼過度除了會造成雙眼痠、腫、麻、痛，連頭部也會跟著腫脹，所以大腦和眼睛同時放鬆，眼睛才能獲得真正休息。

4.看書寫字光源應充足、姿勢要端正，與書面應距離30公分，最忌斜躺著看書，讀書一小時後，宜讓眼睛休息5至10分鐘；且不可在暗處、陽光直射處看書寫字。

5.定期接受視力檢查，需矯正或配戴眼鏡時，應找合格專業醫師做矯正、配戴眼鏡。

6.人工淚液建議一天最好不要超過6次，兩次中間最少要間隔10分鐘，否則反而會破壞正常淚液成分，造成反效果。

7.假日多安排戶外活動，戶外活動有陽光會增加視網膜多巴胺分泌的量，進而抑制眼軸伸長和戶外活動視野寬廣，可減少眼睛肌肉緊張，延緩眼球增長。

8.眼睛也要防曬，除了要定時透過飲食替黃斑部補充營養，平常也可以配戴太陽眼鏡或藍光眼鏡替眼睛防曬。

9.預防三高（血糖、血壓、血脂），眼睛屬於腦神經和心血管系統，所以心血管一但出問題，眼睛也會連帶遭殃，如果身體三高控制不良，會造成眼部血液速度變慢，減低我們運輸光線造成的熱量及自由基的消除，黃斑部照光後也不易維持恆溫，容易引發黃斑部相關病變。

10.戒菸酒，菸酒對眼睛的影響是有研究根據的，抽菸的人比不抽菸的人得到黃斑部病變的機會大兩到三倍，香菸中的尼古丁是血管收縮因子，會直接影響眼睛的脈絡膜血流速度，尼古丁也會減少感光細胞排除廢物的能力，降低視網膜色素上皮葉黃素的濃度，造成眼睛視網膜傷害。另外，酒精會增加氧化壓力，會減低血中維他命E、鋅、胡蘿蔔素的濃度，造成營養失調。

11.平常可以搭配使用熱敷眼罩讓眼睛紓壓，建議選擇乾式、可定時定溫的產品，應避免使用時間過久或過熱，同時不鼓勵用溼式眼罩，或直接用熱毛巾溼敷，以免造成眼睛感染，建議使用方式為一天2～3次，每次約5～10分鐘。

12.多補充葉黃素護眼，另外像是蝦紅素、花青素、魚油等，平時都可以適當攝取，均衡飲食才是真正的護眼之道。

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●本文獲作者授權，轉載自「陳瑩山」部落格。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。