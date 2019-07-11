黃士修／誰能挑戰蔡英文？時間是郭台銘的對手　卻是柯文哲的武器

●黃士修／以核養綠公投發起人



這篇文章很早就在我腦海中，近一兩個月來口頭跟朋友片段提過，只是一直沒有時間文字化。因為國民黨初選民調已經開始，我猶豫很久要不要寫出來，最後決定還是留個紀錄。

韓郭民調陷入膠著

我無法判斷誰會贏。如果你硬要我賭，我會押韓國瑜。因為初選民調就是固守電話的遊戲，郭沒有拉開安全距離的話，韓粉動員有很大的優勢。

但我也必須說句難聽話，如果一個月後才做民調，我相信會是郭贏。郭台銘在初選最大的對手，不是韓國瑜，而是時間。

一個年齡層模型的賽局

綜觀檯面上的前幾強候選人：蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜。他們分別主宰四大類的族群：年輕選民、社會選民、經濟選民、深藍選民。

粗略以年齡層來分，即是：二十代的蔡、三十代的柯、四十代的郭、五十代的韓。

▲韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



◆ 問題一、如果是韓國瑜出線，郭台銘落敗。四十代的經濟選民，比較有可能往上流到五十代的韓，還是往下流到三十代的柯？

我的答案是：超過一半是柯文哲。

其實在三十代到四十代的族群，郭和柯的支持者，重疊率並不低。韓還是可以接收一些郭的支持者，主要是愛國心強烈的中華民國粉。

◆ 問題二、如果是郭台銘出線，韓國瑜落敗。五十代的深藍選民，比較有可能往下流到四十代的郭，還是跨層流到三十代的柯？

我的答案是：絕大多數是郭台銘。

當然，韓粉一時之間想必無法接受這個結果，許多藍營幕僚憂心的「非韓不投」怎麼辦？要注意的是，韓粉的構成並非派系，而是基層庶民。他們對韓的支持，是一種非常忠貞的信仰，也因此異常團結，令人敬佩。

韓國瑜畢竟是國民黨員，他在初選後必定會呼籲團結，哪怕只是禮貌上的。連韓本人的話都不聽，究竟是真韓粉，還是假韓粉，不言而喻。

他們打死不投給國民黨，那是因為他們本來就不會投給國民黨。反過來說，韓無法做到表面上喊團結，暗地裡控制派系不投票。以韓的人格，也不會如此做。

如果是韓國瑜進入大選

韓國瑜是政治語言的天才，擅長訴諸庶民的感受，不斷創造標題級的金句，他的現場魅力無人能出其右。但韓也有很多弱點，包括帶職參選、容易失言。雖然，韓再怎麼失言，韓粉都會包容，堅持「非韓不投」的愛。

▲韓國瑜近日又再拋「心腦手腳」論的口號，呼籲台灣民眾拆除所有高牆（圖／ETtoday攝影中心攝）



韓從今年初的無人可擋，逐漸被郭拉成五五波，蔡的民調也開始回升。必須注意民調有一個關鍵現象，只要有韓的組合，表態率明顯提升。這代表「有韓不投」的群眾也在快速增加，將成為國民黨的最大危機。

韓國瑜有點像2014年的柯文哲，但韓粉和柯粉有本質上的不同，2019年的柯文哲也不再是政治素人。

柯當年以「比鯊魚游得快」理論迴避失言，柯粉更是具備內容創作力的社群，可以主動為柯進行攻防，因此柯的民調居高不下。

韓的劣勢在於，韓粉具備強烈排外攻擊性，卻不具備深度辯護的能力，甚至時常誤擊友軍和中立選民，這也是韓民調下滑的最大因素。

在大選階段，韓粉能為韓帶來正面或負面的影響，誰也不能保證。

如果是郭台銘進入大選

郭台銘的弱點是口條，還有容易被激怒。郭的團隊在政治判斷上很弱，也沒有想好選戰主軸，所以前期表現的步調相當混亂。

相對來說，郭的富人形象、鴻海的血汗形象，並不是太大問題，因為綠營用此攻擊的邊際效益已到極限。

郭近來的幾支廣告非常打動人心，尤其是身障保險基金、台大癌醫中心，是傳統政治人物做不到的，最頂尖的商業廣告。

在大選階段，郭能否找到專業的政治幕僚，統合空軍和陸軍，決定國民黨是否能勝選。當然，前提是郭必須在有限的時間內，達成與韓的黃金交叉，否則都是空談。

開資源無限外掛的蔡英文

▲總統蔡英文今搭機出訪友邦並過境美國。（圖／總統府提供）



蔡英文自初選以來，就確定以炒作反中為主軸，強打「辣台妹 = 護主權」形象。她沒有經濟和民生的牌好打，對於內政和司法問題，也付之闕如。

但是，蔡肆無忌憚地使用行政資源為自己競選，逾越了分際，已經成為可怕的怪物。

我隨便舉一個實例就好，還記得四月初的「中共買粉專統戰」事件嗎？當時正值民進黨的初選，大批支持小英的粉專瘋狂炒作此議題，不斷拉抬蔡英文的聲勢。

經過一連串的鋪陳，最後在鄭南榕紀念日，蔡英文和蘇貞昌都故意提到了中共買粉專統戰事件，然而賴清德這麼獨派的人，卻對此事件隻字未提。

鄭南榕紀念日過後，統戰危機就瞬間解除了，沒有任何一個粉專再提起這件事。

到了五月初，國安局在立法院報告指出，台灣存在中共同路媒體，但拒絕提供名單。整件事十分可疑，合理推測也是蔡英文為了初選的操作。

要知道，國安局有非常高比例的密帳，不會出現在立法院監督的預算。國安密帳是幾億甚至幾十億元的規模，農委會的1450萬元，連零頭都算不上。

面對擁有國家級資源的蔡英文，或許還真的只有富可敵國的郭台銘，有辦法抵擋鋪天蓋地的銀彈攻勢。

至於你喜不喜歡郭台銘，那是另外一回事。

能動性決定戰局的柯文哲

蔡英文顯然是想利用柯文哲分散淺藍的票，柯文哲會乖乖地被蔡英文利用嗎？我覺得不會，但柯在等一個時機，一個絕佳的切入點。

至於蔡柯配就更不可能了，柯是聰明人，現在已經是2019年，柯不會把自己的政治生命，綁在蔡身上。柯文哲的參戰，講求的是政治利益極大化。而以現在的局勢，柯若參戰，也算是拉下蔡英文的一方。

柯會不會和藍營合作？藍營又是否願意跟柯合作？以什麼樣的方式合作？現階段沒有人知道，可能連柯本人都還沒想好。

時間，是郭台銘最大的對手，卻是柯文哲最強的武器。

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