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北市機車格擴大收費會不合理嗎？

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▲台北市政府研擬機車格全面收費。（圖／記者陳明仁攝）

▲）●作者子迂，冷血無情，文字中充滿偏見歧視的打字工作者，經營《子迂的蠹酸齋》部落格臉書粉絲專頁

要引起民怨實在太容易了。只要過去某項免費的東西，現在變得要收費了，就會引起民怨。還記得當初郝龍斌為了鼓勵民眾使用UBIKE，不向使用者收取費用。當時有著大量的民眾使用UBIKE，但於柯文哲時代收費開始，使用者雖然變少，但製造的交通問題也隨之變少，廠商也不需要編列大筆大筆的維護運算。趨向收費的方式是較為合適的。

你肯定在心中響起「使用者收費」一詞。

齋主並不全然支持這概念。若使用者皆要收費，那是不是我們使用道路要收費？經過路燈也要繳電費？既然如此，那為何齋主支持機車要繳停車費呢？

北市政府這波增加收費的地點，幾乎都是捷運站附近的機車停車格，換句話說就是你能靠著搭捷運到達的地點。這些地方也多半是市區的精華地段，不只車多人多，空間成本更是巨高。平時車水馬龍，已經造成了交通上的巨大問題。政府之所以興建大眾運輸工具，就是為了能夠緩解這種狀況。那如果蓋了捷運仍然有一堆民眾使用機車，那又有何理由興建大眾運輸系統？

很多人使用機車的理由非常簡單，那就是自己的住家附近並沒有步行能到達的捷運站，那乾脆直接從家中騎機車到公司上班就好，又何必先騎機車到捷運站，再轉到公司上班？現在政府的政策是在市中心收取機車停車費，而在外圍的地區不收取停車費。希望能以這樣的方式，讓大眾運輸工具發揮更大的效用，讓台北市的機車能更少。

有機車族肯定會說為什麼不先降低汽車的量？你可知道在台北市開車的成本有多高嗎？許多住在台北市的人已經逐漸放棄開車，改以方便舒適的捷運和計程車代步，也比開車來得方便且便宜。這算是台北市相對非常成功的文化。

最後，齋主覺得民怨就民怨，反正民怨總是來得快去得也快，民眾的記憶力只比金魚好個那麼一點點，不信的話，你可以問問還有多少人記得郭台銘的慣老闆發言？

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